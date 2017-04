Harte Arbeit zahlt sich für Löwen aus

Frankfurt - Die Frankfurter Löwen haben die ersten beiden Halbfinalspiele gegen die Kassel Huskies für sich entschieden und bleiben in den Play-offs der zweiten Eishockeyliga (DEL2) ungeschlagen.

Am Freitagabend siegte das Team um Kapitän Patrick Jarrett zu Hause mit 4:1, in Kassel ließen die Frankfurter am Sonntag ein 5:2 folgen. Löwencoach Paul Gardner hatte gegen Kassel eine physisch harte Serie erwartet und sein Team zeigte sich bereits am Freitag gut vorbereitet auf die Spielweise der Nordhessen. Auch die Top-Scorer waren sich für die harte Arbeit an der Bande nicht zu schade und so erledigten CJ Stretch, Matt Pistilli und Brett Breitkreuz mit ihren Checks die Vorarbeit für das 1:0, das Maximilian Gläßl mit einem Distanzschuss erzielte. Dass die Stürmer auch mit der Scheibe treffsicher sind, bewiesen sie nur zwei Minuten später, als Brett Breitkreuz in Co-Produktion mit Stretch erfolgreich abschloss.

Am Sonntag gingen die Huskies zunächst durch zwei schnelle Tore in der zweiten Minute in Führung, doch erneut trumpfte die Reihe um Top-Scorer Matt Pistilli auf und drehte noch vor dem Schlussdrittel das Spiel.

Löwentorwart Brett Jaeger zeigte sich einmal mehr als großer Rückhalt seines Teams. Er entschärfte in beiden Spielen insgesamt drei Strafschüsse und ließ am Sonntag in zehn Unterzahlsituationen keinen Gegentreffer zu. Nach dem Spiel gab er sich jedoch bescheiden, lobte die gute Abwehrarbeit seiner Vorderleute: „Die Jungs haben vor mir hart gearbeitet und mir eine gute Sicht auf die Schüsse ermöglicht.“

Löwen gewinnen gegen Erzrivalen aus Kassel: Bilder Zur Fotostrecke

Spiel 1: Frankfurt - Kassel: 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Tore: 1:0 Gläßl (14.), 2:0 B. Breitkreuz (16.), 2:1 Pimm (21.), 3:1 Mueller (43.), 4:1 Mueller (49.)

Strafminuten: 12 / 61

Spiel 2: Kassel - Frankfurt 2:5 (2:2, 0:1, 0:2).

Tore: 1:0 Meilleur (2.), 2:0 Merl (2.), 2:1 Pistilli (5.), 2:2 B. Breitkreuz (16.), 2:3 B. Breitkreuz (39.), 2:4 Laub (47.), Jarrett (56.) - Strafminuten: 10 / 32 (pse)