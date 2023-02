Dellert auf dem Weg zu alter Stärke

Teilen

Einen Schritt voraus: Die für das Sprintteam Wetzlar startende Seligenstädterin Antonia Dellert (vorne) gewann über 60 Meter bei den Süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen. © imago

Bei den süddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten lässt die Seligenstädterin Antonia Dellert ihre stärkste Rivalin gleich zweimal hinter sich.

Sindelfingen – Für Antonia Dellert scheint Sindelfingen ein gutes Pflaster zu sein. Zwei Wochen nachdem die für das Sprintteam Wetzlar startende Seligenstädterin dort auf Anhieb die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften am 18./19. Februar gemeistert hatte, lief sie bei den süddeutschen Meisterschaften an gleicher Stelle zum Titel – und das sogar in persönlicher Bestzeit. Über 60 Meter kam Dellert in 7,35 Sekunden ins Ziel, war damit sechs Hundertstel schneller unterwegs als beim Qualifikationswettkampf.

In einem Teilnehmerfeld von mehr als 60 Athletinnen traf Dellert nach einem kontrollierten Vorlauf im Zwischenlauf auf ihre stärkste Konkurrentin, Pia Ringhoffer (VfL Sindelfingen). Mit zwei Hundertstel Vorsprung setzte sich die Seligenstädterin in 7,37 Sekunden durch und zog mit der schnellsten Zeit des Tages ins Finale ein.

Dort distanzierte die 20-Jährige erneut die zweitplatzierte Pia Ringhoffer, diesmal um fünf Hundertstel Sekunden. „Ich bin sehr glücklich, endlich wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Jetzt freue ich mich auf die deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Dortmund“, betonte Dellert.

Die Seligenstädterin war nicht die einzige Titelträgerin aus der Region bei den Hallenmeisterschaften der Erwachsenen und U18-Jugend. Lukas Abele und Tristan Kaufhold vom SSC Hanau Rodenbach zeigten sich der Konkurrenz in den 1500-Meter-Läufen ihrer Klassen überlegen, wobei der deutsche Langstreckenmeister und U18-EM-Teilnehmer Tristan Kaufhold mehr kämpfen musste, als ihm lieb war. „Schlechte Luft“ im Sindelfinger Glaspalast machte Kaufhold nach seinem Sieg als Ursache dafür aus, dass es heuer nicht unter die 4:00-Minuten-Marke ging.

Und dennoch setzte er sich dank einer Tempoverschärfung auf der letzten Runde mit 4:00,71 Minuten mit mehr als zehn Metern Vorsprung gegen Yannik Graf (TSV Gomaringen/4:02,61 Minuten) durch.

Für Kaufhold war dies nach der Hessenmeisterschaft vor Wochenfrist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu den deutschen Jugendmeisterschaften, wo er dann gegen die ältere Jugend U20 in seiner Spezialdisziplin über 3000 Meter antritt.

Die nationalen Titelkämpfe hat auch sein Vereinskollege Lukas Abele im Blick. Der Vorjahresdritte qualifizierte sich mit 3:48,48 Minuten sicher für die „Deutschen“, die in der Hauptklasse bereits am 17./18. Februar anstehen. „Wir haben uns vor dem Lauf abgesprochen, dass jeder für 400 Meter die Führungsarbeit übernimmt, damit möglichst alle die Norm unterbieten“, erklärte der sichtlich zufriedene SSC-Athlet nach dem Rennen, das er zunächst im Windschatten von Keyhan Hatami (Regensburg) und Felix Wammetsberger (LG Region Karlsruhe) absolvierte, um bei der 800-Meter-Marke (2:02,09 Minuten) an die Spitze zu laufen. Dem Tempodiktat Abeles waren dann Wammetsberger (3:55,35 Minuten) und Hatami (3:56,44 Minuten) nicht mehr gewachsen, auch die Norm von 3:51,50 Minuten hatte letztlich nur Lukas Abele in der Tasche.

Ausruhen kann er sich jedoch nicht auf seinem süddeutschen Titel. Bereits am morgigen Mittwoch geht es für den mehrfachen deutschen Hochschulmeister bei den ADH-Meisterschaften in Frankfurt zur Sache, ehe danach am kommenden Sonntag sein Einsatz als Tempomacher beim Hallenmeeting in Dortmund auf dem Programm steht. Derart vorbereitet, sollen die deutschen Meisterschaften dann zum Saisonhöhepunkt der ersten Wettkampfphase werden.

In der weiblichen Jugend U18 zeigte Fabienne Dammeyer aus Neu-Isenburg eine solide Leistung. Die für Eintracht Frankfurt startende 1500-Meter-Teilnehmerin lief mit 5:02,44 Minuten auf Rang acht. Anne Schneider (SSC) belegte in 2:30,57 Minuten den elften Platz im 800-Meter-Lauf. jp/os