Dem Gegner die Kerb verderben

Schwere Aufgabe nach dem ersten Sieg: Daniel Heidenreich (Mitte), Torschütze zum 2:0 gegen SKG Rodgau, ist mit seiner Mannschaft am Samstag gegen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach gefordert. © -

Nachdem die Sportfreunde Seligenstadt am Mittwoch den vierten Spieltag der Verbandsliga Süd mit einem 1:0-Sieg gegen den SC Dortelweil eröffnet haben, warten am Samstag auf die beiden Ober-Röder Teams schwere Auswärtsaufgaben. Die Germania tritt bei Tabellenführer SV Unter-Flockenbach an, die Turnerschaft spielt beim VfR Fehlheim, der ebenfalls noch ungeschlagen ist.

Offenbach – Nicht minder schwer dürfte am Sonntag für die SKG Rodgau das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Bad Homburg werden, die Spvgg. 03 Neu-Isenburg hofft nach dem zuletzt enttäuschenden Auftritt im Heimspiel gegen den FCA Darmstadt in der Partie bei Rot-Weiss Frankfurt auf den ersten Saisonsieg. Aufsteiger SV Pars Neu-Isenburg ist spielfrei.

SV Unter-Flockenbach - Germania Ober-Roden (Samstag, 15.30 Uhr). Unter -Flockenbach hat alle drei Spiele gewonnen, die Germania steht vor der Partie beim Spitzenreiter bei vier Punkten. „Das ist natürlich eine Herausforderung und sehr interessant, relativ früh in der Saison auf den vermeintlich stärksten Gegner der Liga zu treffen“, sagt Germania-Trainer Fabian Bäcker. Bäcker und Unter-Flockenbachs Spielertrainer Nico Hammann standen sich in ihrem Fußballerleben als Spieler oder Trainer bislang fünfmal gegenüber – immer gewann Hammann. Unter anderem 2015, als Bäcker in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga das Trikot von Kickers Offenbach trug, Hammann sich aber mit dem 1. FC Magdeburg durchsetzte. Diese Bilanz würde Bäcker gerne aufbessern. „Unter-Flockenbach hat aber eine Mannschaft, die extrem stark über die Flügel kommt und auch im Umschaltspiel sehr stark ist“, sagt der Germania-Trainer. Filip Sumanov fehlt am Samstag bei der Germania noch gesperrt, Jannis Wagner und Drilon Jashari, die zuletzt urlaubsbedingt fehlten, könnten in den Kader zurückkehren. Während die meisten Mannschaften in eine Englische Woche gehen, ist die Germania nach dem Unter-Flockenbach-Spiel aufgrund von Spielverlegungen erst am 6. September gegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg wieder im Einsatz. Für die zweite Runde des Hessenpokals wurde der Germania ein Heimspiel gegen Hessenligist Rot-Weiss Walldorf zugelost.

VFR Fehlheim - TS Ober-Roden (Samstag, 16 Uhr). Vier Punkte hat die TS aus den ersten drei Spielen geholt, zuletzt gab es beim 3:0-Derbysieg gegen die SKG Rodgau den ersten Saisonsieg. Gegner Fehlheim ist noch ungeschlagen (fünf Zähler). „Wir werden versuchen, den Fehlheimern ihre Kerb zu verderben“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann angesichts der anstehenden Feierlichkeiten beim Gegner. „Wir müssen uns weiter steigern. Das war gegen Rodgau schon ein Schritt nach vorne, aber wir waren immer noch anfällig und nicht ganz so stabil“, so Neumann. Die Kadersituation sei weiter schwierig: Wegen Verletzungen, Urlaub und Sperren fallen wie schon in der Vorwoche mehr als zehn Spieler aus. Im Vergleich zum Kader des Rodgau-Spiels wird Kewin Siwek am Samstag fehlen, Amin El Mard und Arben Mustafa sind aus dem Urlaub zurück. Der Einsatz von Patrick Bleibdrey, der einen Schlag auf den Knöchel bekommen hat, ist fraglich. Auch Daniel Heidenreich und Sevket Yildirim sind angeschlagen, werden aber wohl spielen können.

Rot-Weiss Frankfurt - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (Sonntag, 15 Uhr). Beide Teams haben aus drei Spielen erst einen Punkt geholt. Bei den Neu-Isenburgern waren die Leistungen beim 1:1 gegen Fehlheim und beim 3:4 bei Tabellenführer Unter-Flockenbach in Ordnung, teilweise auch gut. Beim 2:5 am vergangenen Sonntag gegen den FCA Darmstadt enttäuschten die 03er allerdings. „Das war ein Rückschlag, einfach eine schlechte Leistung“, sagt Martin Reyschmidt, seit dieser Saison Co-Trainer der Neu-Isenburger. „Da ist es am Sonntag schon Pflicht, dass wir bei Rot-Weiss etwas mitnehmen“, fordert Reyschmidt vor der Partie auf dem Kunstrasenplatz am Brentanobad. Die Frankfurter verloren zuletzt beim SV Pars Neu-Isenburg mit 1:2 und punkteten lediglich beim 3:3 am zweiten Spieltag gegen Dortelweil. Philip Jacobs und Naoki Fujiwara fehlen bei Neu-Isenburg am Sonntag urlaubsbedingt, Paul Bickel ist verletzt.

SKG Rodgau - DJK Sportfreunde Bad Homburg (Sonntag, 15 Uhr). Die Bad Homburger wurden vor der Saison als sehr starker Aufsteiger eingeschätzt. Das scheint sich zu bewahrheiten. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Seligenstadt gab es zwei klare Siege (5:0 bei Vizemeister SG Bornheim/GW und 8:0 gegen den FFV Sportfreunde 04). „Die Bad Homburger sind einer der Topfavoriten. Ich denke auch, dass sie sich im Aufstiegsrennen letztlich durchsetzen werden“, sagt Rodgaus Trainer Rachid Karroua über den Gegner, für den unter anderem Denis Mangafic (früher Kickers Offenbach, FSV Frankfurt) aufläuft. Die SKG hat nach drei Spielen einen Sieg und zwei Niederlagen auf dem Konto. „Wir müssen sehen, dass wir die groben Fehler aus der Niederlage bei der TS abstellen“, sagt Karroua und denkt dabei vor allem an die beiden Foulelfmeter, die die Rodgauer beim 0:3 in Ober-Roden verursachten. „Unsere wenigen Möglichkeiten, die wir gegen Bad Homburg wohl bekommen werden, müssen wir nutzen. Das wird eine Mammutaufgabe.“ Kuto Ono und Georgi Georgiev sind nach ihren Roten Karten aus dem Ober-Roden-Spiel gesperrt. Urlaubsbedingt fehlen Suroosh Shahinda, Julian Siegmund und Elton Mensah. ey