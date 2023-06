Offenbacher Basketballer rücken in die Oberliga auf

Kapitän, Leistungsträger und Wortführer: Vaios Ourgantzidis (mit Ball gegen den SV Dreieichenhain) war drittbester Werfer der Landesliga. Nun freut er sich, die Mannschaft auch in der Oberliga aufs Feld zu führen. © hartenfelser

Nun also doch: Die Basketballer des EOSC kehren nach acht Jahren in die Oberliga zurück. Im Interview sprechen Kapitän Vaios Ourgantzidis und Trainer Beytullah Yesilyurt über die Bedeutung für den Klub, die vergangene Saison und die künftige Ausrichtung.

Herr Ourgantzidis, als Landesliga-Zweiter hatte der EOSC eigentlich den sportlichen Aufstieg verpasst. Nun geht es doch nach oben. Wie überraschend kommt das und wie fiel die erste Reaktion aus?

Als die Mitteilung der Liga kam, haben wir uns sehr gefreut, dass es doch noch geklappt hat. Die Hoffnung war groß, da wir wussten, dass in der Oberliga noch ein Platz frei sein wird, weil es keinen Absteiger aus der 2. Regionalliga gab. Trotzdem haben wir versucht, die Erwartungen so klein wie möglich zu halten, um nicht komplett enttäuscht zu werden. Ich kann nur im Namen der Mannschaft sagen, dass wir überglücklich und stolz sind, zurück in der Oberliga zu sein. Der EOSC ist wieder da.

War es höchste Zeit für die Rückkehr?

Das kann man so sagen. Wir hatten viele gute Jahre in der Oberliga und sind 2015 abgestiegen. Seitdem gab es einige Saisons in der Landesliga, die wir in den Top 3 abgeschlossen haben. Es hat aber nie gereicht. Wir wussten von Anfang an, dass wir dieses Jahr ein tolles Team und Trainer haben sowie eine besondere Teamchemie. Vor der Saison haben wir uns als Ziel klar den Aufstieg vorgenommen, darauf hingearbeitet und wurden jetzt belohnt. Das ist für den Verein sehr wichtig.

Inwiefern?

Ein Oberliga-Team anbieten zu können, fördert den leistungsorientierten Basketball bei den Herren, aber auch in der Jugend. Ich bin selbst als Jugendspieler gerne zu den Oberligaspielen der 1. Herren gegangen und hoffe, dass wir weiter die Jugend begeistern und ihnen ein greifbares Ziel geben können. Sie sollen erkennen: ,In diesem Team und in dieser Liga möchte ich auch gerne mal spielen’.

Wie fällt insgesamt die Saisonbilanz aus?

Am Ende stehen 14 Siege und vier Niederlagen. Die vier Niederlagen haben wir in den ersten acht Spielen kassiert. Danach haben wir zehn Siege in Folge geholt und kein Spiel mehr verloren. Dass wir diesen Turnaround geschafft haben, macht uns stolz. Letztlich können wir auf eine sehr positive Saison zurückblicken mit dem Aufstieg als Krönung.

Was waren die Höhepunkte der Saison und was waren die größten Enttäuschungen?

Höhepunkt war sicher die Erfolgsserie. Enttäuschend war der Saisonstart, da wir dort Spiele verloren haben, die wir gewinnen hätten können oder müssen. Tiefpunkt war die Heimniederlage gegen Steinberg in letzter Sekunde, zum Glück war es die letzte Niederlage in der Saison.

Sie sind nicht nur Kapitän, sondern seit vielen Jahren auch Leistungsträger. Wie sehen Sie Ihre Entwicklung, was zeichnet das Team aus?

Ich denke, meine Entwicklung ist sehr positiv, weil ich ständig gefördert wurde. Ich bekomme die spielerischen Freiräume, aber auch die Möglichkeit, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Dass wir alle neben Arbeits-, Schul- oder Unialltag sehr gewissenhaft trainieren, zeigt, dass wir die Balance zwischen hobby- und leistungsorientiertem Basketball hinbekommen beim EOSC, ohne dabei die Freude am Sport zu verlieren.

Was bedeutet der Aufstieg für Sie persönlich?

Sehr viel. Wir haben alle darauf hingearbeitet und dass ich als Leistungsträger der Mannschaft dem Verein helfen konnte, macht mich sehr stolz. Trotzdem will ich mit der Mannschaft weitere Ziele verfolgen und hoffe, dass ich auch in Zukunft alles für den EOSC geben kann.

Apropos Ziele: Wie sehen diese kommende Saison in der Oberliga aus?

Wir freuen uns erst mal, gegen „neue“ Mannschaften und in anderen Hallen zu spielen. Wir wollen unsere Zuschauer mit viel Einsatz und teamorientiertem Basketball begeistern und den Verein, aber vor allem die Stadt würdig vertreten. Unser Ziel ist es, uns in der Oberliga zu etablieren. Wir haben ein gutes Team und müssen uns nicht verstecken.

Herr Yesilyurt, reicht der Kader denn, um in der höheren Klasse mitzuhalten?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der Konstellation sehr gut mithalten können. Sicherlich kann man sich immer verstärken und wir sind mit interessanten Spielern im Austausch. Aber für uns gilt immer: Charakter vor Können. Es muss menschlich passen und die Zugänge müssen verstehen, dass wir als Team auftreten. Wir sind sehr stolz darauf, dass der Großteil unserer Mannschaft eine EOSC-Vergangenheit hat. Als eine Söldnertruppe werden wir nicht auftreten. Das entspricht nicht unserem Anspruch, die eigene Jugend zu fördern.

Wird das weiterhin mit Ihnen und Alphan Bartik an der Seitenlinie passieren? Inwiefern profitieren Sie von dessen Erfahrung?

Ja, wir machen weiter. Alphan ist voll eingebunden. Sein großer Erfahrungsschatz und sein Know-How sind eine großartige Hilfe für mich. Er war für mich persönlich ein Mentor, jemand der mich immer unterstützt, aber auch meine Entscheidungen unter vier Augen hinterfragt. Das hat mich enorm weitergebracht. Als aktueller U18-Coach sorgt er auch für einen nahtlosen Übergang von der Jugend zu den Herren. Darauf bauen wir auf.

Das Gespräch führte

Jörn Polzin

Aufsteiger 2023 (vorne von links): Dimitrios Ourgantzidis, Finn Fischbach, Armin Reichert, Fabian Fischbach, Frederik Fischbach; hinten von links: Cem Akbayir, Can Akbayir, Denis Eres, Daniel Kukic, Vaios Ourgantzidis. Zum Kader zählten noch Hamza Bilgin, Alan Burdzovic, Andreas Lowjaga, Noah Mann und Korosh Moghaddam. © 5VISION.NEWS

Beytullah Yesilyurt, Aufstiegstrainer und Talentförderer bei den EOSC-Basketballern. © 5VISION.NEWS