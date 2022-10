Fecht-Club Offenbach organisiert Turnier zusammen mit TV und Eintracht Frankfurt

Von: Holger Appel

Nachbarschaftliche Premiere. Der Fechtclub Offenbach organisiert mit der Frankfurter Eintracht und dem Turnverein den Kaiserlei Cup. Jeder Club hat seine eigenen Turniererfahren gesammelt. Diese Szene stammt vom Stefan-Haukler-Gedächtnisturnier in Offenbach. © leonhardt

Der Fechtclub Offenbach von 1863 sowie die Fechtabteilungen des Frankfurter Turnvereins und der Eintracht betreten Neuland. Ende des Monats, am 29. und 30. Oktober, veranstalten sie erstmals gemeinsam ein Degenturnier in der Fechenheimer Fabriksporthalle, und zwar den Kaiserlei Cup 2022, ein Qualifikationsturnier des Deutschen Fechter-Bundes (DFB) für Herren. „Die Vorbereitung läuft recht gut, da wird alles sehr gut untereinander abgestimmt. Jetzt bin ich selbst gespannt, wie es klappt mit der Umsetzung“, berichtet Gudrun Bayer, Vorsitzende des Fechtclubs Offenbach.

Offenbach – Eine Kooperation des Offenbacher Clubs mit den Frankfurter Vereinen - das klingt zunächst einmal nach einem überraschenden und spannenden Projekt, zumal immer wieder Trainer und Sportler die Mainseite wechseln. „Das mit den Wechseln wird sicher auch so bleiben. Aber wir haben im vergangenen Jahr mit dem Pool-Fechten begonnen. Das heißt, einmal im Monat trainieren einige Athleten der drei Vereine zusammen, jedes Mal in der Halle eines anderen Clubs. Wir wollen damit die Trainingsqualität erhöhen und dafür sorgen, dass man auch mit anderen ambitionierten Gegnern üben kann. Das wurde gut angenommen. Und dann entstand die Idee des gemeinsamen Turniers, dem der DFB auch prompt zugestimmt hat“, berichtet Bayer.

Elke Jonas, Abteilungsleiterin der Eintracht und seit Juni Präsidentin des Hessischen Fechterverbandes, sagt: „In unserer Sportart braucht es gute Trainingseinheiten, und da ist es bei Nachbarn besser, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Wir haben in Hessen viele gute Fechter, wir müssen sie zusammenbringen für intensive und qualitativ hochwertige Einheiten. Wir wollen, dass die Top-Athleten nicht weg müssen in Hochburgen wie Heidenheim, Leverkusen oder Tauberbischofsheim.“

Zur gemeinsamen Turnierpremiere sagt Jonas: „Der DFB sagt immer, er hätte bei uns im Rhein-Main-Gebiet gern große Turniere wegen der zentralen Lage. Wir haben alle unsere eigenen Turniere, haben alle Erfahrung, die bringen wir jetzt gemeinsam ein.“ Sie verweist dabei unter anderem auf das Offenbacher Stefan-Haukler-Gedächtnisturnier, den FTV-Pokal oder den Frankfurter Bembel. Jonas rechnet beim Kaiserlei Cup mit 110 Athleten im Einzel am Samstag und in der Mannschaft am Sonntag. Sie hadert jedoch wegen des vom DFB vorgegebenen Termins, denn zeitgleich findet im doch recht nahen französischen Colmar ein internationales Degenturnier statt, was vermutlich unter anderem die starken Belgier davon abhalten wird, zum Kaiserlei Cup zu kommen

„Der Kaiserlei“, berichtet Gudrun Bayer lachend, „verbindet Offenbach mit Frankfurt, und dieser Turniername sorgt dafür, dass wir Offenbacher beim Turnier in Frankfurt nicht durch den Lattenrost fallen.“ Es werde aber bei der Zusammenarbeit bleiben, es stünde keine Vision eines großen Zusammenschlusses im Raum, versichert sie, Der FCO ist nach dem FK Hannover der zweitälteste Fechtverein in Deutschland – und das soll auch so bleiben.