Der unorthodoxe Weg zum Marathon

Diese Geschichte vom ersten Marathon kann man gut und gerne als unorthodox bezeichnen. Kein jahrelanges Herantasten über die 10 Kilometer und Halbmarathondistanz, kein Trainer, kein Verein. Philipp Bräuner, der aktuell ein Volontariat bei der Offenbach-Post absolviert, berichtet in einer dreiteiligen Serie vor seinem zweiten Marathon-Lauf Ende April in Hamburg.

Wir sind zu dritt in meiner Laufgruppe und ich bin der einzige mit Vereinserfahrung. Und mein letztes Rennen für die LG Offenbach liegt auch schon 14 Jahre zurück. Von null auf 42,195 Kilometer ging es bei uns allen, und das gemeinsame Laufevent war auch eher eine Schnapsidee im gemeinsamen Urlaub in Finnland. Und überhaupt, von einer Laufgruppe im klassischen Sinne kann eigentlich keine Rede sein. Der eine wohnt in Zürich, der nächste in München und der andere in Frankfurt. Außer einem Vorbereitungsrennen beim Halbmarathon in Bonn und einer Whatsapp-Gruppe war jeder mit sich und den vielen Vorbereitungskilometern allein.

„Road to Hamburg“: Serie in drei Teilen Zwölf Wochen und um die 700 Kilometer auf den Beinen sind es bis zum Marathonstart am 23. April. In dieser Serie berichtet unser Volontär Philipp Bräuner in insgesamt drei Teilen von seiner Vorbereitung.Bräuner ist 28 Jahre alt und seit Januar Volontär in der Lokalredaktion der Offenbach-Post. Erst vor einem Jahr hatte er nach langer Zeit wieder mit dem Lauftraining angefangen. In der Jugend war er für die LG Offenbach auf der Mittelstrecke am Start, bis er fürs Handballspielen beim OFC die Laufschuhe an den Nagel gehängt hatte. Bei seinem Training steht vor allem die Freude am Laufen im Mittelpunkt, ohne dass dabei der nötige Ehrgeiz ausbleiben würde. Die Zielzeit: unter 3:30 Stunden. Das hat beim Debüt in Frankfurt letztes Jahr nicht geklappt, aber dieses Mal soll es klappen. Bis zum Marathon in Hamburg wird Bräuner alle vier Wochen von seinen Erfahrungen im Training berichten. Im nächsten Teil der Serie wird es um das Regenerations- und Alternativtraining gehen. Im dritten Teil will er unter anderem von der Ernährung berichten.

Dass man auch auf diese Art erfolgreich einen Marathon bewältigen kann, haben wir am 30. Oktober 2022 bewiesen. Mit unterschiedlichen Einlaufzeiten zwar, aber am Ende konnten sich alle drei auf dem roten Teppich in der Festhalle bejubeln lassen - eine hundertprozentige Finisher-Quote in unserem Team.

Euphorisiert sagten wir uns nach dem Debüt sofort: „Einmal ist kein Mal“. Den am nächsten Tag - zugleich mit dem Muskelkater - einsetzenden Zweifeln begegnete einer meiner Mitstreiter, indem er uns kurzerhand gleich alle für das nächste Lauf-Abenteuer anmeldete. Damit war das zweite rote Kreuzchen im Marathonkalender gesetzt, auf dem 23. April 2023, diesmal in Hamburg.

Was sich in der Zwischenzeit nach einer bequemen Weihnachts- und Winterpause nun zeigt: Mit dem Marathon ist es wie mit dem zweiten Album bei Musikern – der zweite ist der schwerste. Zwölf Wochen umfasst der Trainingsplan und die Bilanz der ersten ist erschreckend. Satte fünf von fünf Trainings verpasst. Es kann nur noch besser werden. Und das wird es, da mache ich mir keine Sorgen. Zu groß ist die Vorfreude, mit tausenden von anderen Läufern am Start zu stehen und das auch noch in der Perle des Nordens.

Da ich mein Ziel, unter 03:30 Stunden zu bleiben, beim letzten Mal um eine Minute knapp verfehlt habe, trainiere ich für das Rennen in der Hansestadt wieder mit demselben Trainingsplan wie schon im Sommer 2022. Diesen habe ich mir damals auf der Webseite einer großen Laufzeitschrift heruntergeladen und in der Vorbereitung auch recht penibel befolgt. Dass die Zeit am Ende nicht gestimmt hat, schiebe ich nicht auf den Plan, sondern eher auf die zehn Tage Coronazwangspause drei Wochen vor dem Wettkampf.

Denn der Plan ist sinnvoll aufgebaut. Fünfmal die Woche sind Trainingsläufe angesetzt. Unter der Woche ist der tägliche Trainingsaufwand überschaubar, lockere Dauerläufe wechseln sich mit zügigen Intervallläufen unterschiedlicher Distanzen ab. Über die zwölf Wochen Training verteilt, steigern sich die Einheiten von zehnmal 400 Meter auf dreimal 3000 Meter pro Intervall. Die einzelnen Trainings sind mit je zehn Minuten Ein- und Auslaufen so meist in knapp über einer Stunde zu schaffen.

Gesteigert werden auch die Distanzen bei dem berüchtigten Herzstück eines jeden Marathon-Trainingsplans: dem langen Lauf. Immer sonntags ist der veranschlagt und beginnt in Woche eins mit 25 Kilometern, um sich im Laufe der drei Monate auf bis zu 33 Kilometer zu steigern. Das entspricht in etwa den dreieinhalb Stunden Rennzeit am Wettkampftag – wobei es da natürlich schöner wäre, kürzer unterwegs zu sein. Eine wichtige Erkenntnis kann man bei diesen Läufen aber schon einmal sammeln. Der gefürchtete Mann mit dem Hammer wartet immer geduldig bei Kilometer 30. Man kann ihm also schon unverbindlich die Hand schütteln.

Der lange Lauf ist so etwas wie das Schreckgespenst unter den Trainingstagen und flößt vielen großen Respekt ein. Und es ist definitiv ein großes Stück Wochenende weg, vier Stunden sollte man alles in allem einplanen. So zeigt sich vor allem bei den langen Läufen, dass man für den Marathon das Laufen lieben muss, sonst wird man dabei keinen Erfolg haben.

Das ist für mich auch das Faszinierende am Marathonlaufen. Einerseits ist es eigentlich eine Sportart für jeden Menschen, sofern er körperlich und gesundheitlich dazu in der Lage ist. Andererseits kann man den Marathon nicht übers Knie brechen, wie es vielleicht noch bei kürzeren Distanzen möglich wäre. Wer nicht diszipliniert trainiert, und das betrifft besonders die langen Läufe, wird das Rennen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht beenden.

Ein weiteres zentrales Element des Plans sind die bereits erwähnten Rennen in der Vorbereitung. Die findet man auch in anderen Trainingsplänen, sie dienen der eigenen Leistungsüberprüfung. Relativ früh im Training läuft man daher ein 10-Kilometer-Rennen, um eine realistische Einschätzung für Puls und Geschwindigkeit für das weitere Training zu bekommen. Ungefähr in der Mitte des Plans wartet dann ein Halbmarathon, der in der Marathongeschwindigkeit bewältigt werden soll. Mit ein bisschen Glück passen bei uns allen wieder Lauf- und Arbeitskalender zusammen. Dann können wir uns noch einmal miteinander messen, bevor im April vor der Hamburger Messe der Startschuss knallt.

Von Philipp Bräuner

