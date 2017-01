Doppelter Grund zur Freude bei MSG Groß-Zimmern/Dieburg

Dieburg - Der Tabellendritte MSG Groß-Zimmern/Dieburg wurde im Derby der Handball-Bezirksoberliga Odenwald/Spessart der Männer gegen die HSG Eppertshausen/Münster seiner Favoritenrolle gerecht. Es war der neunte Sieg in Folge für die MSG.

MSG Groß-Zimmern/Dieburg - HSG Eppertshausen/Münster 30:26 (17:10). Groß-Zimmern/Dieburg war in der ersten Hälfte deutlich überlegen. Nach der Pause kam Eppertshausen/Münster noch einmal heran. „In der zweiten Hälfte hatten wir einen Durchhänger, daher wurde es noch einmal eng“, sagte MSG-Trainer Thomas Müller. In der 52. Minute stand es 25:23. Für eine Überraschung reichte es für die HSG, die das Hinspiel gewonnen hatte, aber nicht. Der Sieg für Groß-Zimmern/Dieburg ging in Ordnung. „Nach der Pause haben wir wie ausgewechselt gespielt, für die Überraschung fehlte uns aber auch etwas Glück“, meinte der wegen eines Bänderrisses auf dem Feld fehlende HSG-Spielertrainer Benjamin Uhrig. Bei Groß-Zimmern/Dieburg freute man sich nicht nur über den Derbysieg. Nach dem Spiel sagte Christo Göbel trotz zahlreicher Angebote von anderen Vereinen für die nächste Saison zu. Der 18-Jährige ist mit 113 Treffern der beste Torschütze seiner Mannschaft.

Spielfilm: 4:1, 10:5 (20.), 13:9, 17:10 - 20:12, 24:18 (45.), 25:23 (52.), 28:24 (55.), 28:26 (58.), 30:26

Zeitstrafen: 2:1 - Siebenmeter: 4/5 - 1/1

Groß-Zimmern/Dieburg: Zentner Klarner, Hopf (7), Ch. Göbel (7/3), R. Göbel (4/1), Appel (3), Moya (3), Herrmann (2), Römer (2), Sinitzki (1), Pullmann (1), Senk

Eppertshausen/Münster: Karaoglu, Wendling, Kaufmann, C. Ries (7), C. Kreher (5), Westmeier (5), Sauerwein (4), S. Kreher (3), M. Ries (1), Waldmann (1), Walter, Renner (ey)