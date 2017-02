Mit Macht raus aus der Nische

Offenbach - Aus der Nische zur Weltmeisterschaft – der Deutsche Rugby-Verband (DRV) verfolgt mit dem Nationalteam als Flaggschiff große Ziele. Und Offenbach kommt dabei eine durchaus bedeutende Rolle zu. Von Christian Düncher

Wenn sich krachende Tacklings muskelbepackter Athleten mit filigranem Pass- und Kickspiel paaren, sehen weltweit Tausende zu – nicht nur in den ehemaligen Commonwealth-Ländern. Hierzulande steckt Rugby aber in der Nische. Doch das soll sich ändern. „Rugby hat das Potenzial, auch in Deutschland ein Breitensport zu werden“, ist Robert Mohr überzeugt und nennt gleich einen der Gründe: „Es vermittelt wichtige Werte.“ Wie Teamgeist, Fairness und Respekt. Zudem finden kleine, wendige Spieler ebenso ihren Platz wie große, kräftige. Mohr muss es wissen. Der 38-Jährige war einst in Frankreichs 1. Liga aktiv, spielte im Europapokal und 33 Mal für Deutschland. Seit 2015 bemüht er sich in mehreren Funktionen darum, das raue Spiel mit dem Leder-Ei hierzulande voranzubringen.

Mohr ist Manager des Nationalteams, Leiter der von Unternehmer Hans-Peter Wild (Capri-Sonne) als Stiftung gegründeten Wild Rugby Academy und führt die Gesellschaft zur Förderung des Rugbysports. Letztere richtet seit 2016 Länderspiele der DRV-Auswahl aus – „mit großem finanziellen Aufwand“, wie Mohr betont. Ziel sei es, die Leute (vor allem Kinder) für Rugby zu begeistern. Biedere Sportplätze, die wenig Komfort bieten, sind dafür aber kaum geeignet. Die Partien des Nationalteams finden daher neuerdings in professionellerem Umfeld statt. In der Championship, der höchsten EM-Division, spielt Deutschland diese Saison auch zweimal im Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach: am Samstag (13.15 Uhr) gegen Rumänien und am 4. März (16.15 Uhr) gegen Belgien. Die zentrale Lage und die Verfügbarkeit sprachen dafür.

An Miete ist jeweils ein geringer fünfstelliger Betrag fällig, heißt es. Zudem wurde Sendezeit für TV-Liveübertragungen bei Sport1 gekauft. Zwei der drei Begegnungen, die 2016 nach diesem Muster stattfanden, waren offenbar Zuschussgeschäfte – unter anderem das Spiel gegen Uruguay vor rund 3500 Zuschauern im Volksbank-Stadion in Frankfurt. Das nimmt man jedoch in Kauf, will den Rugby-Sport mit aller Macht populärer machen und denkt dafür in großen Dimensionen.

Primäres Ziel in der Championship, in der das deutsche Team zudem auf Georgien (19. Februar), Spanien (11. März in Köln) und Russland (19. März) trifft, ist der Klassenerhalt. „Die Spiele zählen aber auch für die WM-Qualifikation“, betont Stürmer Michael Poppmeier. Und 2019 will Deutschland erstmal bei einer WM dabei sein. Dafür wurde dank der Wild Rugby Academy, die alle Kosten des Nationalteams trägt und einen Teil der Spieler angestellt hat, einiges in die Wege geleitet. „Bei meinem Debüt 2004 trafen wir uns donnerstags und spielten samstags“, erinnert sich Poppmeier. Jetzt trainiert das Gros des Kaders seit zwei Wochen zusammen in Heidelberg. Am Montag stießen die im Ausland tätigen Spieler dazu. Rumänien ist dennoch klarer Favorit, gewann das letzte Duell deutlich. „Wir treten aber nicht an, um geringer zu verlieren. Wir wollen gewinnen“, sagt Poppmeier und hofft aufs Publikum. „Viele Zuschauer wären eine Hilfe.“ Erwartet werden rund 4000.