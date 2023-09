Dezimierter TGS Offenbach-Bürgel fehlt die Kraft

Voller Einsatz: Der Bieberauer Philipp Keller (links), lange bei der HSG Rodgau, stoppt Bürgels Edi Pjanic unsanft. © Patrick Scheiber

Handball-Oberligist TSG Offenbach-Bürgel kann gegen Groß-Bieberau die vielen Ausfälle nicht kompensieren. Die HSG Hanau II bangt um Jannik Wadel

Offenbach/Hanau – Die Auftaktniederlage der Oberliga-Handballer der TSG Bürgel fiel mit 23:29 (11:16) recht deutlich aus - zu deutlich. Auch die HSG Hanau II startete mit einer Niederlage in die Saison.

TSG Offenbach-Bürgel - TSG Groß-Bieberau 23:29 (11:16). Die „Berler Bulls“ waren besser, als es das Ergebnis aussagt. „Wir haben gut gespielt, aber zu viele Chancen leichtfertig vergeben“, stellte Coach Marko Sokicic fest, fügte aber an: „Die starken Gäste haben verdient gewonnen.“ Manko bei den Hausherren: Sie waren personell sehr dünn besetzt, vor allem im Rückraum. Ab der zwölften Minute mussten sie auch noch auf den verletzt ausfallenden Leon Eck verzichten und hatten nun keinen Auswechselspieler mehr für den Rückraum. Einige Spieler stehen zwar kurz vor der Rückkehr in die Mannschaft, doch will man hier kein Risiko eingehen.

Den dezimierten Bürgelern fehlte in den entscheidenden Momenten Kraft und Konzentration, um den kontinuierlich erfolgreichen Abschluss zu setzen. Nachdem sie in der ersten Halbzeit mit 6:13 zurückgelegen hatten, verkürzten sie kurz nach der Pause bis auf drei Tore (13:16), versäumten es dann aber nachzulegen. In Überzahl scheiterten sie gleich dreimal. Über 18:26 (52.) ging die Partie klar verloren. Dennoch zeigte sich Sokicic nicht unzufrieden. Besonders freute er sich über den Auftritt der jungen Torhüter Mario Kaiser und Lukas Deiseroth, die für den krankheitsbedingt länger ausfallenden Nico Robinson einsprangen.

Spielfilm: 1:0, 1:2, 3:5, 4:7 (13.), 5:11 (20.), 6:13, 8:13, 11:16 - 13:16, 16:21 (43.), 18:26 (52.), 22:28, 23:29

Zeitstrafen: 3:6 - Rote Karte: Hübscher (Groß-Bieberau, 33.) - 7m: 1/1 - 5/6

TSG Bürgel: M. Kaiser, Deiseroth; Hoffmann (3), Eck, Röll (2), Kosch (2), Gutknecht (1), Pjanic (2), Hofmann, N. Lenort, Cohen (3), Schlereth (1), T. Kaiser (9)

HSG Kleenheim-Langgöns - HSG Hanau II 21:17 (10:8). Gleich in doppelter Hinsicht negativ verlief der Saisonauftakt der Hanauer. Sie blieben nicht nur ohne Punkte, sondern müssen auch um Linkshänder Jannik Wadel bangen, der sich am Knie verletzte. Beim ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Kai Nober überzeugten die Grimmstädter zwar in der Abwehr, blieben in der Offensive aber zu harmlos. Bitter dann das Aus für Wadel, dem nach einem Abpraller ein Gegenspieler ins gestreckte Knie sprang. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es im Moment aussieht“, meinte Nober.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 4:2, 5:6, 8:7 (26.), 10:8 - 12:8, 18:10 (42.), 19:14, 21:17

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 1/1 - 1/2

HSG Hanau II: Gronostay, Scholz; Busse (2), Christoffel (3), Graichen (1), Kreuzkam (4/1), Mehrpahl (1), Moock, Müller (1), Schierling, Scholl (4), Schröder (1), Steiner, Wadel (vüg/rob)