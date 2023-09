Die Laukhardts: Eine segelverrückte Familie

Von: Theresa Ricke

Die erfolgreiche Crew der Undine: Carl Herrmann, Felix Laukhardt und Thomas Laukhardt (von links). © vvg

Felix Laukhardt vom Segelclub Undine Offenbach belegt in einem Boot mit Vater Thomas den fünften Platz bei der J22-WM. Wir haben mit ihm gesprochen

Offenbach – Felix Laukhardt ist einer der erfolgreichsten Nachwuchssegler aus der Region – 2020 ist er Deutscher Meister im Laser geworden. Seine Familie ist mit ihm in der dritten Generation fest mit dem Segelclub Undine verbunden. Im Interview spricht der Sportstudent über die J22-WM, segeln auf dem Main und seine Familie, die besonders für diesen Sport schwärmt.

Felix Laukhardt, Sie kommen gerade von der J22-WM in Travemünde zurück. Dort sind Sie zusammen mit Ihrem Vater Thomas und Carl Herrmann Fünfte geworden. Zufrieden?

Ich bin sehr zufrieden mit unserer Platzierung. Wir haben vorher zusammen rumgesponnen, wohin es gehen könnte. Und da wir in der Bootsklasse noch wenig Erfahrung haben, war die Top Ten das, was wir uns erträumt haben. Der fünfte Platz ist schon unglaublich. Am Ende ist es sogar nur knapp nicht der vierte geworden.

Was war Ihr Höhepunkt bei der WM?

Wir haben eine Wettfahrt gegen die Niederlande gewonnen, die später Weltmeister geworden sind. Das hat außer uns nur ein anderes Team geschafft.

Beim Segeln kommt man viel rum. Wie oft sind Sie noch auf dem Main?

Das ist ganz unterschiedlich und hängt zum einen davon ab, wie viel Zeit zwischen den Wettkämpfen liegt. Wenn es nur wenig Zeit ist, wird mein Boot noch verladen, wenn es etwas mehr ist, steht es bei meinem Verein Undine für mich bereit. Zum anderen hängt es von den Windbedingungen ab und ich bin im meinem Sportstudium in Frankfurt stark eingebunden.

In der Klasse J22 segeln Sie zusammen mit Ihrem Vater. Im Laser sind sie beide Trainer. Wie ist es, zusammen im Boot zu sein?

Es ist schon anders, als mit anderen zu segeln. Man hat so lange zusammen gelebt und übers Segeln kommuniziert. Da verständigt man sich auf einer anderen Ebene. Wichtig ist, dass ich ihm klar meine Meinung sagen kann. Bei anderen Beziehungstypen könnte das vielleicht ein Problem sein, aber bei uns nicht.

Bei Felix Laukhardt bleibt von der WM in Travemünde auch hängen, dass der Wind unzuverlässig war. © vgg

Auch Ihre Mutter ist bei der Undine ein aktives Vereinsmitglied. Welchen Vorteil hat es, in einer Segelfamilie aufzuwachsen, wenn man den Sport selbst ausführen möchte?

Segeln ist bei uns immer präsent, steht vielleicht manchmal sogar etwas zu sehr im Vordergrund (lacht). Aber in der Jugend hatte es einen riesengroßen Vorteil für mich, dass die Unterstützung für meine sportlichen Ambitionen von alleine kamen. Für Kinder, deren Eltern das nicht kennen, ist es schwerer. Denn die Kinder können nicht einfach beim Verein abgegeben werden und das war’s für die Eltern. Wenn man Regatten fahren will, müssen die Eltern viel beitragen und immer mitfahren. Ohne die Hilfe meiner Eltern wäre es für mich viel schwieriger gewesen, so weit zu kommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Heute ist auch meine Freundin eine große Stütze.

Wie verbunden sind Sie und Ihre Familie mit der Undine?

Ich war schon immer im Verein. Ich bin die dritte Generation, auch meine Großeltern sind noch Mitglieder. Der Verein hat viel für mich getan: Hier habe ich segeln gelernt, habe zwei Boote vom Verein, da fühle ich mich sehr verbunden. Sie unterstützen mich auch weiterhin mit Startgeldern. Ebenfalls werde ich von der Stadt Offenbach und meinem Sponsor AquaEquip unterstützt. Ich versuche immer, wenn es möglich ist, bei Events des SCU teilzunehmen. Beim MaaCup am Wochenende muss ich leider passen, weil ich bei einer Regatta in Schotten antrete, die für mich wichtiger ist.

Auf welche Meisterschaft bereiten Sie sich gerade vor?

Anfang Oktober sind die Deutschen Meisterschaften an der Müritz. Ich trete in der Bootsklasse ILCA 7 an. Bis dahin arbeite ich noch an meinem Start, das ist meine größte Schwäche. Außerdem habe ich bei dem Uni-Stress meine Fitness vernachlässigt. Da gilt es, das gesamte Kraft-Ausdauer-Paket aufzuholen. Da ich relativ wenige Trainingseinheiten dieses Jahr hatte, erhoffe ich mir, unter die besten 15 zu kommen.

Das Gespräch führte Theresa Ricke

Traditionelle Meisterschaft auf dem Main Zum Maa-Cup 2023 lädt der SC Undine am 9. und 10. September auf sein Gelände ein (Am Leinpfad, direkt an der Carl-Ullrich-Brücke). Die traditionelle Segelregatta ist ein fester Termin im Segelkalender und wird regelmäßig seit Jahrzehnten bei einem der Offenbacher Segelvereine ausgetragen. Dabei geht es auch darum, den Wanderpokal Maa-Cup zu gewinnen: Den Cup erhält dasjenige Clubteam mit den beiden besten gewerteten Jollen und den beiden besten gewerteten Kajüt- und offenen Kielbooten. (tr)