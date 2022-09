Die Moral stimmt, das Ergebnis noch nicht: FC Erlensee zeigt Comeback-Qualitäten

Ist nach dem Auftritt beim FSV Fernwald positiv gestimmt: Trainer Jochen Breideband hat bei seinem FC Erlensee Comeback-Qualitäten gesehen. © Roland Adrian

Die Leichtigkeit der vergangenen Saison fehlt weiterhin, doch die Moral ist intakt. Das sind die Erkenntnisse der Verantwortlichen des Fußball-Hessenligisten 1. FC Erlensee nach dem 3:3-Unentschieden bei Tabellennachbar FSV Fernwald. Nach dem sechsten sieglosen Punktspiel in Folge nimmt die Mannschaft von Trainer Jochen Breideband weiterhin einen der Abstiegsränge ein.

Fernwald – Die Tatsache, dass die Mannschaft einen zweimaligen Zwei-Tore-Rückstand egalisierte, macht indes Mut für die kommenden Aufgaben. Die nächste steht in dem morgigen Heimspiel gegen Türk Gücü Friedberg direkt vor der Tür. FCE-Coach Jochen Breideband sprach dem nach kurzweiligen und über weite Strecken auch gutklassigen Hessenligaspiel in Fernwald-Steinbach von einem gewonnenen Punkt, aber auch von zwei verlorenen Zählern. Die Gäste aus dem Fußballkreis Hanau lagen nämlich beim Addieren der guten Tormöglichkeiten klar vorne und waren in der Endphase dem Siegtreffer auch viel näher als der Gegner.

Der FSV Fernwald wiederum haderte mit einer Szene zu Beginn der zweiten Hälfte. Kurz nach dem von ihm selbst erzielten 2:0 lief Stürmer Tom Woiwod alleine auf FCE-Keeper Jens Westenberger zu, vergab diese Riesenchance aber mit einem allzu lässigen Heber. „In der Hessenliga sind die Mannschaften leistungsmäßig so eng beieinander, da musst du in solch einem Moment das Spiel zumachen“, meinte FSV-Trainer Daniyel Bulut zur Konterszene, die womöglich ein wichtiger Knackpunkt im Spiel war.

FC Erlensee berappelt sich nach erstem Gegentreffer schnell

Doch der Reihe nach: Der FCE war in der Anfangsviertelstunde sehr präsent und hätte in der siebten Minute schon in Führung gehen müssen, doch sowohl Sebastian Wagner als auch Tim Zimpel trafen in kurzer Abfolge nur das Aluminium. In der neunten Minute musste sich Jens Westenberger nach einem Distanzschuss von Johannes Hoffmann mächtig strecken, um den Einschlag zu verhindern. Fernwald ging durch David Siebert, der die tolle Vorarbeit von Erdinc Solak veredelte, nach 17 Minuten in Führung. Der FCE zeigte sich durch den Rückstand kurzzeitig beeindruckt, fand aber danach gleich wieder den Weg zurück in die Partie. In der 25. Minute wurde ein strammer Schuss von Tim Zimpel aus 22 Metern abgefälscht und strich nur knapp drüber. Dorian Ahouandjinou und Nico Damm vergaben kurz vor der Pause weitere gute Ausgleichsmöglichkeiten für den FCE.

Kurz nach Wiederanpfiff ließ sich der FCE mit einem einfachen Doppelpass aushebeln und Tom Woiwood war in der 48. Minute zur Stelle und netzte zum 2:0 ein. Wenig später vergab er - wie bereits beschrieben - fahrlässig das 3:0. FCE-Coach Jochen Breideband reagierte mit einem Dreifach-Wechsel. Gerade durch den jungen Nicholas Beier kam frischer Wind ins Spiel. Beier legte in der 56. Minute kurz auf Marcel Mohn ab, der mit einem platzierten Schuss den Anschlusstreffer markierte. Die Freude hierüber währte jedoch nicht lange. Mateo Karas verursachte einen vermeidbaren Foulelfmeter und Fernwalds „Edeltechniker“ Erdinc Solak ließ sich vom Kreidepunkt aus die Chancen auf das 3:1 nicht nehmen. Es ging Schlag auf Schlag weiter. In der 62. Minute führte eine tolle Kombination über Philipp Wörner und Sebastian Wagner durch Tim Zimpel zum 3:2-Anschlusstreffer. Und der FCE ließ nun nicht mehr locker. Durch die weiteren Einwechselungen von Tim Grünewald und Julian Braun wurde der Druck auf die Defensive des FSV Fernwald noch weiter erhöht. Die Risikobereitschaft weiter druckvoll nach vorne zu spielen, wurde in der 73. Minute belohnt, als Luca Bergmann auf Vorlage von Tim Zimpel das Spielgerät zum verdienten 3:3 Ausgleich einnetzte. In der Schlussphase gab das Erlenseer Team weiter alles, während von der Gästebank aus bei zwei strittigen Situationen vehement, aber letztlich erfolglos, Elfmeterpfiffe gefordert wurden. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie aus dem Tabellenkeller raus will. Ich gehe mit positiver Überzeugung aus dem Spiel, weil die Mannschaft ein gutes Auftreten gezeigt hat“, lobte Jochen Breideband die intakte Moral seines Teams. (Von Frank Schneider)

Fernwald: Kleinheider - Burger (84. Schäfer), Goncalves, Muhir, Bender - Mukasa (71. Hendrich), Hofmann, Solak (84. Okada), Grönke - Woiwod (90. Kaguah), Siebert (81. Markiewicz)

Erlensee: Westenberger - Fischer, Bergmann, Hamann (54. Blam), Köhler (54. Karas) - Wörner (73. Grünewald), Mohn (83. Braun) - Wagner, Zimpel, Damm (54. Beier), Ahouandjinou - Tore: 1:0 Siebert (18.), 2:0 Woiwod (50.), 2:1 Mohn (56.), 3:1 Solak (58./FE), 3:2 Zimpel (64.), 3:3 Bergmann (74.) - Schiedsrichter: Otte (Bad Arolsen) - Zuschauer: 210

Beste Spieler: Kleinheider, Siebert / Bergmann, Beier