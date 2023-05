JC Samurai Offenbach verpasst die Sensation knapp

Judo-Bundesliga

Fix und fertig vor großer Kulisse. Samurai-Routinier Markus Horn (rechts) und der Abensberger Michael Weber nach einem intensiven Kampf. Die Offenbacher verloren knapp mit 6:8.

Die Athleten des JC Samurai Offenbach waren zwar stolz, aber auch leicht frustriert. Sie hatten den deutschen Judo-Rekordmeister TSV Abensberg sensationell am Rande einer Niederlage oder zumindest an einer Punkteteilung, verloren aber mit 6:8.

Offenbach – „Ich bin fix und fertig“, sagte Francesco Liotta, Vorsitzender und Trainer des JC Samurai, am Samstagabend nach dem intensiven Kampftag in der Sporthalle am Buchhügel. Er strahlte über beide Wangen, schüttelte aber auch immer wieder den Kopf. Kein Wunder angesichts der 14 Kämpfe zuvor. „Wir waren so nah dran, als kleiner Verein einen ganz Großen dieser Sportart zu schlagen. Wir hätten Abensberg packen können. Es ist einerseits schade, dass wir es nicht geschafft haben, ich kann andererseits aber nur ein Loblied auf meine Mannschaft singen. Sie hat sich super verkauft. Das intensive Training zahlt sich aus“, ergänzte er. Nach der zweiten 6:8-Niederlage daheim und dem 9:5 in Sindelfingen belegen die Offenbacher vor dem Derby in Rüsselsheim am 3. Juni Platz sechs im 9er-Feld der Bundesliga Süd.

Letztlich waren an diesem Samstag gegen den Abonnement-Meister aus Bayern nur Patrick Bitz und Sven Seifert im Schwergewicht chancenlos. Der Pole Kamil Grabowski, Offenbachs Punktgarant in der Klasse über 100 Kilogramm, hatte kurzfristig wegen einer Knieverletzung passen müssen. Deshalb hatte Liotta personell umstellen, leichtere und in der Bundesliga eher selten eingesetzte Athleten ins Schwergewicht schicken müssen.

Zur Pause hatte der 23-malige Deutsche Meister mit 5:2 geführt, wobei die letzte Wertung zugunsten des Abensbergers Patrick Weisser in der Klasse bis 66 Kilogramm gegen Tibo Volleman im Golden Score für große Diskussionen und einen Menschenauflauf vor der Videokontrolle mit den Kampfrichtern sorgte. Die Offenbacher fanden die Wertung „komisch“ (Liotta), waren letztlich sogar in einem weiteren Fall anderer Meinung als das Kampfgericht. „Es hätte also durchaus anders ausgehen können“, versicherte der Samurai-Vorsitzende.

Im ersten Abschnitt hatten für Offenbach Markus Seifert (Klasse bis 90 kg) und Hratschik Latschinian (bis 60 kg) gepunktet. Bemerkenswert: Der bereits für den letzten Kampftag in Sindelfingen reaktivierte Teammanager Markus Horn hatte den 17 Jahre jüngeren und deutlich schwereren Michael Weber in der Klasse bis 100 Kilogramm am Rande einer Niederlage, verlor nach 2:40 Minuten. Der 38-jährige Horn, der am Wochenende in Bad Ems deutscher Einzelmeister bei den Senioren werden will, meinte: „Wettkampf ist das beste Training. Ich war gut drin in der Partie, aber der Gegner hat die erste Wertung bekommen, deshalb musste ich noch aktiver werden. Ich habe Vollgas gegeben, der Gegner kam mit meinem Stil nicht zurecht. Aber letztlich hat mich das viel Energie gekostet.“ Horn, der erstmals einen Bundesliga-Heimkampf absolvierte („Einfach nur geil“), war trotz der knappen Offenbacher Niederlage „mächtig angetan davon, wie wir uns gegen den Deutschen Meister präsentiert haben“.

Im zweiten Abschnitt holten erneut Markus Seifert und Latschinian sowie Aleksandre Loladze und Volleman die Punkte für Offenbach. „Ich bin sehr stolz auf meine beiden Siege und die komplette Teamleistung, bin aber leicht frustriert. Es war möglich, gegen Abensberg zu punkten. Aber wir wissen jetzt, dass wir oben mitmischen können, wir uns vor den ganz großen Klubs nicht verstecken müssen. Jetzt gehen wir in Rüsselsheim voll auf Sieg. Wir wollen das Derby für uns entscheiden“, sagte Markus Seifert.

JC Samurai Offenbach: Leon Ehmig, Markus Horn, Markus Seifert (2), Aleksandre Loladze (1), Hratschik Latschinian (2), Patrick Bitz, Michael Wehner, Dominik Schlegel, Sven Seifert, Tibo Volleman (1)