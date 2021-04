„Die Strenge“ im Hühnerhaufen: Monique Ansmann trainiert die Cheerleader der TG Hanau

Cheerleading

Cheerleading-Trainerin der TG Hanau: Monique Ansmann aus Maintal hat die B-Lizenz bestanden.

Seit 2002 ist die Maintalerin Monique Ansmann dem Cheerleading-Sport verbunden. Damals begann sie im Cheerleader-Team des American-Football-Klubs der Rüsselsheimer Razorbacks. Schnell habe sie gemerkt, dass der Sport mit seinen vielen Facetten genau das Richtige für sie ist.

Maintal/Hanau – Fast genauso schnell ist ihr das reine Sportlersein allerdings nicht mehr genug gewesen. Und so hat sie sich 2007 dazu entschieden, die Razorbacks, die bereits unter ersten Auflösungserscheinungen litten, zu verlassen und einen C-Trainerschein zu absolvieren.

Mit dem Trainerschein in der Tasche landete Monique Ansmann bei der TG Hanau, wo sie im Laufe der Jahre verschiedene Altersklassen im Cheerleading trainierte. Aktuell coacht sie die Junioren der Hanauer, Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Ihr Team, das sie liebevoll „Hühnerhaufen“ nennt, lobt sie. Und das zu Recht: Bei den hessischen Meisterschaften sind sie immer vorne mit dabei. Und auch bei den deutschen Meisterschaften schaffen sie es immer unter die Top zehn.

Maintalerin hat B-Trainerschein bestanden

Nun hat die ehrgeizige 39-Jährige den B-Trainerschein bestanden. Ein bedeutender Schritt in ihrer Karriere: „Schein und Lehrgang waren für mich ganz wichtig, um neue Motivation durch frische Impulse gewinnen zu können. Ich bin schon relativ lange Trainerin und mit der Zeit verfällt man in eine gewisse Routine. Jetzt habe ich Trainer aus ganz Deutschland kennengelernt, die andere Ideen haben und mit denen ich mich darüber austauschen konnte. Das hat mir geholfen.“

Nach einem zehntägigen Präsenzlehrgang im vergangenen Sommer in Frankfurt, an dem acht Trainerinnen und Trainer aus ganz Deutschland teilgenommen haben, stand eine schriftliche Prüfung an. Anschließend galt es, eine 25-seitige Hausarbeit anzufertigen, in der das Training für eine ganze Saison geplant werden sollte. Als Abschluss wurden in Videokonferenzen mündliche Prüfungen durchgeführt.

Die gelernte Bürokauffrau beschreibt sich selbst eher als „die Strenge“ im vierköpfigen Jugendtrainerteam der Cheerleader-Abteilung der TG Hanau. Doch das mache ihr nichts aus, denn die Rollen seien unter den Trainern gut verteilt.

Erstes deutsches Cheerleading-Team 1980 in Düsseldorf gegründet Cheerleading bedeutet übersetzt so viel wie „den Beifall anführen“ und ist eine eigenständige Sportart, die Elemente des Turnens, der Akrobatik, des Tanzes sowie des Anfeuerns verbindet. Primäre Aufgabe war ursprünglich das Anfeuern der eigenen Sportmannschaft und die Animation des Publikums bei Veranstaltungen und Wettkämpfen. Man vermutet, dass der Ursprung des Cheerleading im 19. Jahrhundert liegt. Bei einem Endspiel zwischen zwei amerikanischen Universitätsmannschaften im American Football wurden erstmals Anfeuerungsrufe aus dem Publikum heraus organisiert. Schnell entwickelten sich daraus Teams, die neben Anfeuerungsrufen auch tänzerische und turnerische Elemente einbezogen.

Erst 1980 gründete der American-Football-Klub der Düsseldorf Panthers das erste deutsche Cheerleading-Team, die Pantherettes. Heute ist Cheerleading ein eigenständiger Sport mit Wettkampfcharakter. (moo)

Für Monique Ansmann ist die Arbeit als Trainerin ein guter Ausgleich zum Alltag: „Eigentlich bin ich nicht so die Sportfanatikerin, aber als Trainerin kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Circa 80 Prozent meiner Zeit als Trainerin geht für das Entwickeln der Programme und Auswählen der Musik drauf.“ Und ein spektakuläres Programm ist wichtig, um bei Meisterschaften erfolgreich zu sein.

Sportlerinnen, die durch die Luft geworfen werden oder meterhohe Menschenpyramiden – ohne Spektakel geht es beim Cheerleading nicht. Damit das alles funktioniert, braucht es neben hartem Training auch Disziplin. Um die Programme einzustudieren und auf die Wettbewerbe vorbereitet zu sein, trainierte man vor dem Corona-Ausbruch dreimal die Woche. Schon lange hat die TGH auf Online-Training umgestellt. Einmal die Woche und alle zwei Wochen ein zweites Mal trifft man sich im virtuellen Raum.

Die Maintalerin versucht, das Beste daraus zu machen: „Der Fokus liegt jetzt viel stärker auf dem Athletiktraining. Das sind Dinge, die in normalen Zeiten eher hinten runterfallen. Sprünge und Ähnliches sind zurzeit eher schwierig zu trainieren. Da würden sich die Nachbarn der Mädels eher weniger freuen.“

Sehnsucht nach Rückkehr in die Halle und normalem Training

Trotzdem ist die ambitionierte Trainerin froh, wenn sie mit ihrem Team wieder in die Halle darf. Vor allem eines kommt ihr beim Online-Training nämlich zu kurz: das soziale Miteinander. „Aktuell sitzen wir alle einzeln in unserem Zimmer. Mir ist es wichtig, dass wir, wenn das Training richtig losgeht, erst einmal wieder ein Wir-Gefühl herstellen, Vertrauen aufbauen und einfach mal wieder Spaß haben“, erklärt Monique Ansmann.

Cheerleading ist eine extrem vielfältige und actionreiche Sportart, der Trainingsaufwand im Profibereich enorm. Dennoch verbinden viele Sportfans mit Cheerleadern hübsche Frauen, die knapp bekleidet und mit glitzernden Püscheln, die als nette Pausenunterhaltung vor allem bei amerikanisch geprägten Sportevents dienen. Dieser Ansicht waren auch die Verantwortlichen des Basketballvereins Alba Berlin. 2019 wurden die Alba Dancers, das Cheerleading-Team des Klubs, mit der Begründung, dass „junge Frauen als attraktive Pausenfüller nicht mehr zeitgemäß“ seien, abgeschafft. Nicht jeder begrüßte diese Maßnahme.

Auch Monique Ansmann sieht das Ganze kritisch: „Sicher war es so, dass Cheerleader anfangs nettes Schmuckwerk bei Footballspielen am Seitenrand waren. Doch mittlerweile ist Cheerleading ein eigenständiger Sport mit Wettkampfcharakter. Die Frauen betreiben Hochleistungssport wie die Basketballer auch. Wir Cheerleader werden sehr oft unterschätzt. Cheerleading ist mehr als nur mit Po und Hüftchen wackeln.“ (Von Nils Moock)