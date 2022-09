Die Ungeschlagenen: FC Hanau 93 trifft am Samstag auf alte Bekannte beim FC Gießen

Ganz starker Rückhalt: Der FC Hanau 93 kann sich bisher auf seine sattelfeste Defensive um Keeper Armend Brao verlassen. © Scheiber

Auf dieses Spiel freuen sich die Fußballer, Verantwortliche und Fans des FC Hanau 93 ganz besonders. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es im Gastspiel beim Regionalliga-Absteiger FC Gießen zum Wiedersehen mit einigen alten und vor allem guten Bekannten. Allen voran Ex-Trainer Michael Fink. Der ehemalige Bundesliga-Profi fungiert bei den Mittelhessen als Abwehrchef und Co-Trainer von Chefcoach Daniyel Cimen, der als Spieler ebenfalls eine Vergangenheit beim FC Hanau 93 hat.

Hanau – Und nicht zu vergessen die beiden letztjährigen HFC-Leistungsträger Francesco Calabrese und Wessam Abdel-Ghani, die beide vor der laufenden Saison von den 93ern nicht gehalten werden konnten und von Hanau nach Gießen gewechselt sind. Umgekehrt haben Cem Kara und Ugur Aslan in der Vergangenheit schon für den FC Gießen beziehungsweise den Vorgängerclub SC Teutonia Watzenborn-Steinberg gespielt. „Es ist immer ein besonderes Spiel, wenn man auf Bekannte trifft“, betont HFC-Spielertrainer Kreso Ljubicic, der zu seinem Gießener Kollegen Daniyel Cimen nicht nur aufgrund einer gemeinsamen Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt ein gutes Miteinander pflegt.

Der FC Gießen wird den FC Hanau 93 sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn dazu ist die aktuelle Serie des HFC viel zu beeindruckend. Als einziges Team der 20 Mannschaften starken Hessenliga sind die 93er noch ungeschlagen, erst fünfmal musste Torhüter Armend Brao bislang die Kugel aus dem Netz holen - weniger Gegentore kassierte kein Team. Die beiden jüngsten Auswärtsaufgaben beim SV Steinbach (2:0) und TuS Dietkirchen (2:1) löste die Mannschaft von Trainer Kreso Ljubicic recht souverän.

Hanauer Sorgenkind ist die Sechserposition

Jetzt - und das wissen alle im Lager des aktuellen Tabellendritten - wartet beim FC Gießen natürlich eine weitaus schwierigere Aufgabe. Im Kader des FC Hanau 93 gibt es derzeit nur wenige Ausfälle. Was ein wenig Sorgen bereitet: Es sind allesamt Spieler, die für die Sechserposition infrage kommen. So wird Ljubicic selbst weiterhin ausfallen. Kapitän Tolga Ünal ist nach seiner Ampelkarte aus dem Dietkirchen-Spiel gesperrt, Timucin Sen ist noch nicht fit. Semih Sentürk kann wieder mitwirken, nachdem er am Mittwochabend noch einmal geschont worden ist. Ugur Aslan, der Sentürk in der Innenverteidigung vertrat, könnte nun eine Position nach vorne rücken, doch auch Niklas Biehrer ist ein Kandidat als Ünal-Ersatz.

Ljubicic hat einige Möglichkeiten und vertraut auf seinen breiten Kader. Trotz gefestigtem Selbstvertrauen und des guten Tabellenplatzes sieht der Kroate sein Team am Sonntag in der Außenseiterrolle. „Gießen hat ein paar Punkte zu wenig auf dem Konto, doch ich bin sicher, dass sie am Ende vorne dabei sein werden“, erklärt der HFC-Trainer. In punkto Erfahrung sei der Ex-Regionalligist der eigenen Mannschaft um einiges voraus, was freilich nicht heißt, dass Ljubicic seiner zuletzt homogen agierenden Truppe im Waldstadion der Universitätsstadt nichts zutrauen würde. (Von Frank Schneider)