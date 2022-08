Die Verantwortung neu verteilt, aber der Königstransfer fehlt noch

Das Drittligateam der HSG Rodgau Nieder-Roden, von links: Lars Spieß, Trainer Jan Redmann, Philip Wunderlich, Niklas Roth, Ketil Horn, Philipp Keller, Maarten Broschek, Filip Brühl, Benedict Gräsl, Henning Schopper, Johannes von der Au, Simon Brandt, Felix Mann, Florian Stenger, Marius Hildebrand (hinten), David Wucherpfennig, Jonas Markert, Philip Höpffner, Torwarttrainer Joachim Rhein, Marco Rhein, Teammanager Bernd Knecht, Niklas Geck, Physiotherapeut Thorsten Stix, und Co-Trainer Andreas Knaf. © vvg

Nach dem Abgang zahlreicher routinierter Spieler hat sich die HSG Rodgau Nieder-Roden neu sortieren müssen. Möglichst schnell möglichst viele Punkte holen und zu Weihnachten keine Abstiegssorgen haben, lautet daher der Wunsch vor dem ersten Saisonspiel.

Rodgau – „Das Niveau der Liga ist im Vergleich zu letztem Jahr deutlich gestiegen“, sagt Jan Redmann, Trainer der HSG Rodgau Nieder-Roden, für die am Samstag gegen die DJK Waldbüttelbrunn (19.30 Uhr) die neunte Drittliga-Saison in Folge startet. „Wir wollen so schnell wie möglich so viele Punkte holen wie wir können“, sagt der Coach bezogen auf das Saisonziel. Die „Baggerseepiraten“ möchten sich bis Weihnachten weit genug von den Abstiegsplätzen entfernt haben, um den Blick befreit auf das erste Tabellendrittel legen zu können. Doch das wird nicht einfach - vor allem nach dem kleinen Umbruch, den die HSG vor dieser Saison erlebt. Sie hat viele erfahrene Spieler verloren, dafür aber auch einige junge Spieler bekommen, die Verantwortung musste also ganz neu verteilt werden. Redmann ist mit seinem Kader trotzdem zufrieden und hebt vor allem die Kaderbreite bei den Rückraumspielern positiv hervor.

Ein kleiner Stimmungsdämpfer ist jedoch die anhaltende Verletzungspause des Königstransfers Lars Spieß. „Lars fehlt uns mit seiner Qulität natürlich sehr. Er arbeitet aber hart. Es wäre falsch, ihm durch die Festlegung eines genauen Termins für sein Comeback Druck zu machen. Er wird dann wieder spielen, wenn er kann“, so Redmann.

Die restlichen sechs Zugänge seien alle fit. „Klar haben sich erfahrene Drittligaspieler wie Simon Brandt sofort gut in die Mannschaft eingebracht“, sagt Redmann: „Die eher unerfahrenen Zugänge, wie David Wucherpfennig oder Benedict Gräsl, werden noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, was aber ganz normal ist.“

An der Einstellung fehle es bei keinem. „Es war eine super Vorbereitung, mich hat kein Spieler enttäuscht. Wir hatten sehr gute Ergebnisse in den Testspielen, die Krönung war das überragende Trainingslager in Rostock mit dem Turniersieg beim Doberaner SV.“ Jeder Spieler habe mitgezogen, vor allem der sehr faire Konkurrenzkampf innerhalb des Teams hat Redmann gut gefallen. „Der Ligabetrieb ist aber immer noch mal was anderes“, ist sich Redmann bewusst.

Am Samstag startet die Saison zu Hause gegen Aufsteiger DJK Waldbüttelbrunn, den bayerischen Meister aus dem Landkreis Würzburg. „Ich erwarte eine gut eingespielte, clevere Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern.“ Das wird kein leichtes Spiel für die Rodgauer, doch Redmann hat Vertrauen in sein Team. Er erwartet eine sehr ausgeglichene Saison, die Favoriten auf den Aufstieg seien für ihn die TuS Ferndorf und die TuS 04 Dansenberg, dahinter könne jeder jeden schlagen.

Tor: Marco Rhein, Philip Höpffner, Marius Hildebrand

Rückraum links: Niklas Roth (HSG Kleenheim), Lars Spieß (HSG Bieberau/Modau), Ketil Horn

Rückraum Mitte: Philipp Keller, Niklas Geck, Johannes von der Au, Simon Brandt (HSG Bieberau/Modau)

Rückraum rechts: Henning Schopper, Philip Wunderlich

Linksaußen: Filip Brühl, Maarten Broschek, Jonas Markert (beide eigene Jugend), Lucas Eisenhuth (ab 01/23 von HSG Bieberau/Modau)

Rechtsaußen: Felix Mann, Benedict Gräsl (DJK Rimpar II)

Kreis: Florian Stenger, David Wucherpfennig (HSG Bieberau/Modau)

Trainer: Jan Redmann

Abgänge: Timo Kaiser (TSG Bürgel), Benjamin von Stein (TSV Pfungstadt), Sven Schultheis (TuSpo Obernburg), Michael Weidinger, Philippe Kohlstrung, Magnus Hofferbert (alle Karriereende)

Von Niklas Wenzel

Auf gehts in die neue Saison für die Rodgauer um Simon Brandt (am Ball), der aus Bieberau kam. © Sascha Eyssen