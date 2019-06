Dieburger Sonny Weishaupt versucht sich beim Rekordmeister Braunschweig

Wenn Sonny Weishaupt über Grenoble spricht, gerät er ins Schwärmen. „Eine äußerst schöne Gegend mit tollen Landschaften und netten Menschen“, fasst er seine Eindrücke aus dem Wintersportort mit 160. 000 Einwohnern zusammen.

Frankfurt – Das hört sich so an, als wenn ein Student über sein Auslandssemester spricht. Das war es ja irgendwie auch für den 26-Jährigen, obgleich der Fokus weniger seinen Studienfächern Philosophie und Sportwissenschaften als dem Lerneffekt mit dem Leder-Ei galt.

Der Footballer, in Aschaffenburg geboren und Dieburg aufgewachsen, lief eine Saison für die Grenoble Centaures in der ersten französischen Liga auf. Das Wichtigste für den Quarterback: Er spielte, war mittendrin statt nur dabei. Ein Gefühl, das er zuvor bei Frankfurt Universe meist vermisst hatte. „Dort habe ich viele Importspieler in der Mannschaft gehabt, ich wollte einfach mal sehen, wie es ist, sich in einem fremden Land zu beweisen.“

Auch wenn das Niveau in der französischen Liga nicht an das der Top-Teams in der GFL herankommt, vor allem wegen der fehlenden Kadertiefe, betrachtet Weishaupt seine erste Auslandsstation als Football-Profi eindeutig als sportliche Aufwertung. „Bei den World Games hat Frankreich gegen Deutschland gewonnen und letztes Jahr den EM-Titel geholt, das zeigt die nationale Klasse“, betont er.

Dass er Aufsteiger Grenoble in die Play-offs führte, macht ihn genauso stolz wie seine persönliche Bilanz. Mit 21 Touchdowns und 2167 Yards avancierte Weishaupt zum drittbesten Quarterback der Liga. Und das in einem unerfahrenen Team, das zu den Außenseitern zählte und den Klassenerhalt als Minimalziel ausgegeben hatte. „Es war wunderbar, wieder eine gesamte Saison durchzuspielen. Wir haben mehr Spiele gewonnen als verloren und mit dem Play-off-Einzug die Erwartungen übertroffen.“

+ Sonny Weishaupt © A. Buche

Dort war zwar in der ersten Runde Endstation, doch das kann der Dieburger gut verkraften, zumal er im März noch ein ganz persönliches Highlight hatte. Als einer von nur sechs deutschen Footballern durfte Weishaupt an der Talentsichtung für die kanadische Profiliga CFL teilnehmen. Ein einmaliges Erlebnis, auch wenn der gesundheitlich angeschlagene Dieburger in Toronto klar unter seiner Bestform blieb und sich so nicht für einen Kaderplatz empfehlen konnte.

„Es war trotzdem eine Mega-Erfahrung“, erzählt er. Und eine neue Herausforderung wartet schon. Nach dem Gastspiel in Grenoble und einem kurzen Abstecher in die hessische Heimat heißt die nächste Station Braunschweig. Beim deutschen Rekordmeister wird der Nationalspieler die Riege der Quarterbacks erweitern. Erstmal bis Saisonende, vielleicht auch länger.

Damit hätten wohl nicht viele gerechnet. Eine Ad-hoc-Aktion ist es aber nicht. Denn mit Braunschweigs Trainer-Routinier Troy Tomlin steht Weishaupt bereits seit vier Jahren in Kontakt. „Jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich der 26-Jährige, wohlwissend, dass er sich mit Blick auf die starke interne Konkurrenz hinten anstellen muss. „Ich will mich bestmöglich in die Mannschaft integrieren“, lautet daher die Zielvorgabe. Und natürlich den Titel gewinnen. Für Braunschweig wäre damit das Dutzend voll, für Weishaupt sicher auch eine Spur Genugtuung dabei. Denn: Das Endspiel im Oktober 2019 steigt in Frankfurt.

VON JÖRN POLZIN