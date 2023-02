Rodgauerinnen müssen sich mit 21:21 gegen gedern begnügen

Teilen

Freie Wurfbahn. Nieder-Rodens Laura Keller traf beim 21:21 gegen Gedern/Nidda aber nur einmal. Katharina Keller (links) und Gästespielerin Hanna Rösner wirken irritiert. © eyßen

21:21 (12:12) endete das Drittliga-Hessenderby zwischen der HSG Rodgau Nieder-Roden und der HSG gedern/Nidda.

Rodgau – „Derzeit durchlaufen wir eine schwere Phase, das muss man so ehrlich sagen. Dennoch geben meine Spielerinnen Vollgas und legen alles in die Waagschale, darauf können und müssen wir aufbauen“, sagte Trainer Ergün Sahin nach dem Unentschieden seiner Mannschaft am Sonntagmittag. 21:21 (12:12) hieß es zwischen den Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden und der HSG Gedern/Nidda in der 3. Liga. „Am Ende bin ich mit dem Punkt trotzdem zufrieden, da Gedern/Nidda nochmal kurz vor Schluss eine Abschlusssituation hatte“, resümierte Ergün Sahin.

Die Partie startete ausgeglichen, nach 12 Minuten stand ein 5:5 auf der Anzeigetafel. Anschließend setzte sich das Heimteam ein erstes Mal etwas ab und zog bis zur 19. Minute auf 9:5 weg. Pia Magnago erhöhte kurz danach sogar auf 12:7, daraufhin gelang den „Baggerseepiratinnen“ bis zur Halbzeit allerdings kein Treffer mehr. Die Gäste nutzten diese Schwächephase und glichen bis zur Halbzeitpause aus. „Wir schaffen es aktuell nicht, unsere Dominanz in Tore umzumünzen. Immer wieder vergeben wir ganz freie Würfe. Aber wir ziehen das Positive daraus, die Chancen muss man sich schließlich erstmal erarbeiten“, sagte der Trainer.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein echter Krimi zwischen dem Tabellenfünften und dem Tabellensechsten der 3. Liga Staffel Süd-West. Bis zur 50. Minute schaffte es kein Team, sich einen Zwei-Tore Vorsprung zu erspielen, erst Pia Magnago erzielte den Treffer zum 18:16. Fünfeinhalb Minuten vor Schluss traf Jana Göbel zur Drei-Tore-Führung, der letzte Treffer für Rodgau in der Partie. 39 Sekunden vor Schluss gab es den Ausgleichstreffer durch Sabine Kaiser, es bahnte sich ein Herzschlagfinale an. Nach einer engen und fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung ging der Ballbesitz für die letzte Sekunde nochmal an die Gäste. Doch die HSG Rodgau sicherte den Punkt. „Mit den ganzen Verletzungen und Krankheiten haben wir es nicht einfach, da tut jeder Punkt gut. Wir wollen weiter arbeiten, dann werden wir es auch wieder schaffen, doppelt zu punkten“, sagte Sahin. Die nächste Chance gibt es am Sonntag in Bühl gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach, dort soll der erste Sieg 2023 rausspringen.

Spielfilm: 1:0, 2:3, 5:3, 5:5, 9:5 (18.), 12:12 (30.) – 15:13, 16:16 (45.), 18:16, 21:21

HSG Rodgau: Speckhardt, Born; Burgard (5), Bretz (3), Eichler (1), L. Keller (1), Krüger, Magnago (6/2), K. Keller, Tomashevska, Riecke, Adanir, Göbel (5), Schilling nim