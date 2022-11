Doppelerfolg für Ina Sternberg vom Fechtclub Offenbach

Von: Holger Appel

FCO-Erfolgstrio. Von links: Emilia Frumento, Antonia Petrovici und Louisa Graf. Dazwischen Pujia Sun (Eintracht). © -

Die Talente vom Fechtclub Offenbach trumpfen bei den offenen Degen-Stadtmeisterschaften in Marburg auf. Ina Sternberg holt zwei, Antonia Petrovici einen Titel

Offenbach – Die Reise ins lettische Riga zum internationalen U20-Cup hat dem Offenbacher Degenfechter Roman Samoilov kein Erfolgserlebnis beschert. Der junge Ukrainer belegte unter 266 Teilnehmern Platz 83. Die Vorrunde überstand er mit vier Siegen und zwei Niederlagen. Nach einem Freilos scheiterte er im 128er K.o. am Amerikaner Henry Lawson mit 9:15. In der ukrainischen Auswahl fand sich Samoilov besser zurecht, freute sich über Rang vier unter 26 Teams.

Bei den offenen Stadtmeisterschaften im Degenfechten in Marburg hat der Nachwuchs des FC Offenbach klasse Ergebnisse erzielt. In der U13 sowie in der U15 stand sogar ein Offenbacher Trio auf dem Podest. Antonia Petrovici gewann die U13 vor Emilia Frumento und Louisa Graf. Rang fünf unter 16 Teilnehmerinnen ging an Lya Sternberg. In der U15 siegte Ina Sternberg vor Antonia Petrovici und Caroline Enoma. Das Offenbacher Finale endete knapp mit 15:13 zugunsten von Ina Sternberg. In der U17 holte Ina Sternberg den nächsten Titel ab, gewann das Finale gegen Chuyi Sha von der Frankfurter Eintracht mit 13:12.

Ina Sternberg, Doppelsieger-in in Marburg. © vum

In Annika Rasmussen und Saskia Weber traten zwei Anfängerinnen aus der FCO-Trainingsgruppe der Erwachsenen an und schlugen sich auf den Plätzen sieben und zehn recht tapfer

In der U13 verpasste Raphael Neumann nur knapp seinen ersten Turniersieg, verlor das Finale gegen Arseny Tatarov vom TV Dillenburg mit 8:10. Rang drei ging an Bjarne Brückmann, Rang sieben an Justus Fricke und Rang neun an Cristino Ferreira Gonclaves. Brückmann hatte das Halbfinale gegen Tatarov mit 9:10 verloren.

In der U15 kam Brückmann unter 18 Teilnehmern ins Finale, verlor gegen den zwei Jahre älteren Maximilian Güttler (Eintracht Frankfurt) mit 10:15. Raphael Neumann erreichte Rang elf.

Bei den Senioren unterlag Vincent Franz erst im Finale gegen Jan-Rouven Schmidt von Eintracht Frankfurt mit 12:15. Bei den Veteranen erkämpfte Leonid Reschko, Jahrgang 1964, unter 23 Startern den fünften Platz. vum