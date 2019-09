So bereitet sich die Dreieicherin Tanja Schabacker auf den Frankfurt-Marathon vor

Den 27. Oktober hat Tanja Schabacker dick im Kalender angestrichen. Da geht der Frankfurt-Marathon über die Bühne. Und die 30-Jährige will dabei sein, ihren ersten Lauf über 42,195 Kilometer bestreiten.

Dreieich – Keine Zeit zum Laufen? Keine Motivation oder einfach keine Lust? Auch Tanja Schabacker ist diesen Fragen und Gedanken tagtäglich ausgesetzt. Ihr Credo: Kreativ sein und – im wahrsten Sinne – neue Wege gehen. Denn die künftige Marathon-Debütantin weiß sehr genau, wie es ist, wenn sich der Schlendrian einschleicht und es mal wieder notwendig ist, sich einen kleinen Schubs zu geben. „Manchmal kommt einem alles schon öde vor. Abwechslung kann da viel ausmachen“, erzählt die 30-Jährige.

Angefangen bei der akustischen Begleitung. Statt Musik gibt’s eben mal ein Hörbuch oder Podcast auf die Ohren. Wer von den üblichen Strecken genug hat, jeden Stein oder Grashalm in- und auswendig kennt, sollte mal eine neue Strecke testen, schlägt Schabacker vor. Auch den Zeitfaktor als Vorwand lässt sie nicht gelten. „Einfach mal von der Arbeit nach Hause laufen.“ Und wem die Strecke vom Büro zu weit ist, der kann ja mit der Bahn eine Etappe zurücklegen.

„Laufen verbindet und ich treffe viele Bekannte“

„Man hat das Gefühl, komplett am Ende und zu schwach zu sein, und läuft trotzdem los - und fühlt sich gut“, berichtet sie von ihrer 11-Kilometer-Erfahrung nach Feierabend. Der Vorteil dabei: Man muss sich nicht zuhause erst aufraffen und spart letztlich sogar etwas Geld – nämlich für Benzin oder Fahrkarte.

Was aber, wenn einem bei der Vorbereitung mal die Streckenideen ausgehen? „Dann muss man eben auch mal verrückte Sachen machen“, sagt sie schmunzelnd. Wie etwa einen „langweiligen“ 27-Kilometer-Lauf in einen Halbmarathon-Wettkampf zu integrieren. Wie Schabacker es beim Hugenottenlauf in Neu-Isenburg getan hat. Weil sie laut Marathon-Plan an dem Tag „noch mehr laufen muss“, legt sie vor dem Start erst mal sechs Kilometer auf der Tartanbahn nebenan zurück. Die anschließenden 21 Kilometer in 2:10 Stunden auf gewohnter Strecke genießt sie sogar: „Kinder abklatschen, Zuschauern zujubeln, ich liebe Wettkämpfe“, betont sie. Auch das soziale Miteinander spielt dabei eine wichtige Rolle. „Laufen verbindet und ich treffe viele Bekannte.“

Burger „schmeckt dann gleich viel besser“

Beim „Lauf für mehr Zeit“ zugunsten der Frankfurter Aidshilfe probte sie schon mal voller Adrenalin für den Ernstfall am 27. Oktober. Mit dabei neben ihrem Freund Oliver auch die Freundinnen Sabine und Corinna. Die Strecke führt mitten durch die Hochhäuserschlucht an der Mainzer Landstraße. Das Kribbeln steigt, ebenso die Vorfreude. Da kann man die persönlichen Zeitvorgaben schon mal vergessen. „Eigentlich sollte ich laut Plan die zehn Kilometer in 56 Minuten absolvieren. Aber ich war gut drauf und bin viel schneller gelaufen. Vielleicht weil es stark geregnet hat. Das ist genau mein Laufwetter“, lacht Schabacker. Zur Belohnung gibt’s anschließend einen Burger. „Der schmeckt dann gleich viel besser.“

Nächster Teil: 5. Oktober

VON JÖRN POLZIN