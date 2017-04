HSG Hanau fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt

Coburg - Mit dem verdienten 23:20 (12:10)-Erfolg beim Mitaufsteiger HSC 2000 Coburg II machten die Handballer der HSG Hanau in der 3. Liga Ost nicht nur einen großen, sondern schon einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt.

Vier Spieltage vor dem Rundenende weisen die Grimmstädter sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf und können somit bereits im nächsten Heimspiel gegen die SG LVB Leipzig am Sonntag alles klar machen. „Dadurch, dass Leipzig gegen Gelnhausen gewonnen hat, ist unser Sieg in Coburg umso wichtiger. Sonst hätten wir auf Leipzig und Coburg nur noch jeweils drei Punkte Vorsprung“, sagte Hanaus Trainer Patrick Beer. So aber herrschte auf der Heimfahrt der Hanauer aus Oberfranken beste Stimmung. „Wir haben nicht unsere Bestleistung gezeigt, haben aber in der Abwehr wieder an die guten Leistungen der vergangenen Wochen angeknüpft. 11:5 Punkte aus acht Partien sorgen natürlich auch für ein ordentliches Selbstbewusstsein. Zu Rundenbeginn hätten wir so ein Spiel sicher noch verloren“, sagte Beer und freute sich über den Reifeprozess, den der Aufsteiger seit Rundenbeginn vollzogen hat.

Denn so lagen die Hanauer beim 2:3 letztmalig zurück, verpassten es aber, sich deutlich abzusetzen. Coburg hatte mit einem 2:0-Start zwar forsch losgelegt, musste dann aber die Überlegenheit der Gäste anerkennen. „In der ersten Hälfte hätten wir deutlicher führen müssen“, stellte Beer fest. Doch beide Seiten ließen im ersten Durchgang einige Chancen ungenutzt. Beim 12:8 kurz vor der Pause schienen sich die Hanauer abzusetzen, bis zum Pausenpfiff waren die Coburger aber wieder auf 10:12 heran. So blieb es bis zum Ende spannend. Immer wieder setzten sich die Grimmstädter mit zwei, drei Toren ab, immer wieder kämpften sich die Hausherren ein wenig heran. Doch in diesen Phasen konnten sich die Hanauer auf ihre beiden besten Torschützen Maximilian Bergold (sechs Treffer) und Philipp Reuter (fünf) verlassen, die die Führung mit ihren Toren immer wieder ausbauten. Mit dem 22:19 zweieinhalb Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte Bergold schließlich für die Entscheidung.

Mit dabei waren auch beide angeschlagenen Rechtsaußen. Björn Christoffel spielte in den ersten 25 Minuten und erzielte einen Treffer, wurde dann durch Kai Best ersetzt, der zweimal für die Hanauer erfolgreich war.

Spielfilm: 2:0 (3.), 3:2 (7.), 3:5 (11.), 6:9 (17.), 8:12 (29.), 10:12 - 12:13 (33.), 12:15 (36.), 14:18 (43.), 17:18 (47.), 18:21 (54.), 20:23

Zeitstrafen: 8:4 - 7m: 2:4 - 2/5

HSG Hanau: Schermuly, Adanir; Schaeffter, Strohl, Werner (3), Appel (n.e.), Siegmund, Bergold (6/1), Brüggemann (2), Reuter (5/1), Pillmann (2), Best (2), Geist (2), Christoffel (1) (leo)

Rubriklistenbild: © Archivbild: Scheiber