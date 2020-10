Dritter Spieltag in der Gruppenliga: Gipfeltreffen in Bruchköbel - Dörnigheim trifft auf FC Langen

Hanau – Der bereits dritte Wochenspieltag in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost wartet am Mittwochabend mit einem Kracher auf. Spitzenreiter SG Bruchköbel empfängt den ambitionierten Tabellenzweiten Sportfreunde Seligenstadt zum Kräftemessen. Nach drei Niederlagen in Folge will der VfB Offenbach seinen Abwärtstrend bei der zweiten Mannschaft von Hessenligist FC Hanau 93 II stoppen. Die SG Rosenhöhe Offenbach ist derzeit das torhungrigste Team der Liga. Im einzigen Donnerstagsspiel erwartet die SGR die ebenfalls offensivstarke Elf von Türk Gücü Hanau.

SVG Steinheim - SG Marköbel (Mittwoch, 19.30 Uhr): Der SVG Steinheim hat mit der SG Marköbel erneut eine harte Nuss zu knacken. Die Hammersbacher holten zehn Punkte aus den zurückliegenden vier Partien und haben mit dieser Ausbeute doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie die ambitioniert gestarteten Steinheimer. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, machte SVG-Sportchef Bernd Hartmann nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in Oberndorf unmissverständlich klar. Die Belaajel-Elf steht im Heimspiel unter Druck, denn nur ein Dreier kann Hartmann versöhnlich stimmen. Für Wolfram Rohleder, den Trainer der SG Marköbel, hat die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt nur eine geringe Aussagekraft. „Steinheim mag schlechter als wir dastehen, doch sie sind gegen uns trotzdem Favorit. Sie haben einige Spieler in ihren Reihen, die schon höherklassig gespielt haben, das wird für uns sehr schwer.“

Personell gibt es bei der SGM noch einige Fragezeichen. Sicher ist jedoch, dass Niklas Oppermann und Mark Wesenberg am Pfaffenbrunnen nicht mitwirken können.

FC Hanau 93 II - VfB Offenbach (Mittwoch, 19.30 Uhr): Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Kesselstadt empfängt der FC Hanau 93 II am Mittwochabend den VfB Offenbach. „Für uns ist der Gegner ein völlig unbeschriebenes Blatt, da wir mit dem VfB bisher keinerlei Berührungspunkte hatten“, sagt HFC-Teammanager Matthias Merten vor dem Neulingsduell. Der Kader der Gastgeber wird gewiss nicht so prominent besetzt sein wie im Derby gegen Türk Gücü, da die erste Mannschaft der 93er parallel in der Hessenliga im Einsatz ist. Die Gäste wollen nach drei tor- und punktlosen Spielen die Abwärtsspirale verlassen. „Wir müssen mehr Zweikämpfe gewinnen, mit nur 80 Prozent Einsatz kann man in der Gruppenliga nicht bestehen“, stachelt der VfB-Vorsitzende Andreas Griesenbruch sein auf einen Abstiegsrang abgerutschtes Team an.

SG Bruchköbel - Sportfreunde Seligenstadt (Mittwoch, 20 Uhr): Erster gegen Zweiter: Das Duell der SGB gegen die Sportfreunde ist zweifelsfrei der Hit des Spieltags. „Natürlich freuen wir uns auf dieses Spiel und über unseren guten Saisonstart, doch wir wissen auch, dass erst ein Bruchteil dieser Mammutsaison absolviert ist“, sagt SGB-Trainer Claus Schäfer. Der erfahrene Übungsleiter nennt die Gäste eine Übermannschaft. „Wir sind Außenseiter, wissen aber auch, dass solche Spiele eine eigene Dynamik entwickeln können“, so Schäfer.

Rodney Kurz laboriert noch an einem Muskelfaserriss, dazu fehlen noch Francis Ennin und Niclas Jacob. Der Einsatz von Bruchköbels Kapitän Marius Lehr ist noch fraglich.

Seligenstadts erfahrener Coach Lars Schmidt hält sich wie sein Kollege Schäfer mit Superlativen ebenfalls bewusst zurück: „In dieser Phase der Saison ist es wichtig, im Rhythmus zu bleiben. Wir machen uns nicht verrückt und gehen das Spiel locker an“, will Schmidt in einer frühen Phase von einem Spitzenspiel noch nichts wissen. Natürlich hat er die SGB bereits beobachtet: „Sie sind gut strukturiert und haben Einzelkönnen in ihren Reihen und sind daher unangenehm zu bespielen“, so Schmidt, der Bruchköbel zudem einen kleinen Vorteil aufgrund des Heimrechts zuspricht. Die Einsätze von Jörn Kohl und Giuseppe Serra sind fraglich. Alexandru Strechie kann derzeit wegen einer beruflichen Fortbildung kaum trainieren.

Germania Dörnigheim - 1. FC Langen (Mittwoch, 20 Uhr): Beim 1:4 gegen die Sportfreunde Seligenstadt lief es für die Germania nicht so recht nach Plan, doch gegen Langen sollen die Punkte an der Dicken Buche bleiben. „Seligenstadt hatte die reifere Spielanlage und uns hat das entscheidende Quäntchen Glück gefehlt“, meint Dörnigheims Coach Sven Reuter.

Gegen den FCL sei eine konzentrierte Leistung gefragt. „Langen hat auch seine Punkte gemacht, diesen Gegner schlägt man nicht im Vorbeigehen“, warnt Reuter. Dörnigheims Torjäger Emanuel Becker droht wegen einer Knieverletzung längere Zeit auszufallen, doch ansonsten ist der Kader des Tabellenzwölften vollzählig.

Für den 1. FC Langen war der 1:0-Sieg am Sonntag gegen die Sportfreunde Oberau immens wichtig. Spielertrainer Marco Betz und Sportchef Pedram Navidi ist indes bewusst, dass am Mittwoch in Dörnigheim ein anderes Kaliber wartet. „Die Germania verfügt über eine der stärksten Offensivreihen der Liga, da müssen wir erst mal bestehen“, spuckt Navidi im Vorfeld keine großen Töne. Der FCL wird das Match wohl defensiv ausgerichtet angehen und wäre bereits mit einer Punkteteilung zufrieden.

SG Rosenhöhe Offenbach - Türk Gücü Hanau (Donnerstag, 20 Uhr): In der Offensive läuft es für die SG Rosenhöhe Offenbach derzeit wie am Schnürchen. In den beiden zurückliegenden Partien netzte das Team von Tevfik Kilinc insgesamt 14 Mal ein. Anders als beim 8:1-Sieg in Gedern rechnet der SGR-Trainer nun gegen Türk Gücü Hanau mit mehr Gegenwehr. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir müssen gut stehen und vorne bekommen wir immer unsere Möglichkeiten“, so Kilinc. TG-Trainer Tim Müller geht das Match ähnlich an. Natürlich ist ihm die Form von Weber, Rüger und Co. nicht verborgen geblieben. „Ich rechne mit einem schnellen Spiel, wir dürfen uns da keine Pause gönnen“, so Müller. Arif Badur und Justin Netzband verletzten sich beim 1:1 gegen den FC Hanau 93 II. Während Netzband trotz eines Sehnenabrisses im Finger in Offenbach wohl auflaufen wird, fehlt Badur seinem Team wegen eines Knöchelbruchs für längere Zeit.

Von Frank Schneider