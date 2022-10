Droste macht den Deckel drauf

Von: Jörn Polzin

Kein Durchkommen: Dreieichenhains Carolin Christen (Mitte) wird von den Triererinnen Denise Kirsche (links) und Nadine Grieb in die Zange genommen. Der SVD unterlag nach guter erster Hälfe am Ende deutlich. © postl

Einen hart erkämpften Sieg, einen Premierenerfolg und zwei bittere Niederlagen hielt der Spieltag für die Basketball-Teams aus der Region bereit. Der TV Langen mischt in der Regionalliga weiter ganz oben mit.

Offenbach – Dank eines 67:64-Siegs gegen den SV Fellbach festigten die Regionalliga-Basketballer des TV Langen ihren Platz in der Spitzengruppe. Während die TVL-Reserve sowie Dreieichenhains Frauen bittere Niederlagen kassierten, herrschte bei Landesliga-Aufsteiger SC Steinberg große Erleichterung.

MÄNNER

Regionalliga Südwest

TV Langen - SV Fellbach Flashers 67:64 (30:26). „Es war eine sehr intensive und packende Begegnung, der Sieg ist aber verdient“, meinte TVL-Manager Jürgen Barth. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, verteidigten mit sehr viel Leidenschaft und brachten offensiv ihre Stärken zur Geltung. Bei den Gästen war das die starke Reboundarbeit, was angesichts der deutlich körperlichen Überlegenheit nicht überraschte. Ein Plus von 16 Rebounds stand für die Schwaben am Ende zu Buche. Während Fellbach allerdings von außen schwächelte (5/24), trumpften die „Giraffen“ mit zehn Dreiern bei 19 Versuchen auf. In der Schlussphase stellte Maxim Schneider auf 66:61, die Gäste verkürzten auf 66:64, ehe der starke Henk Droste (19 Punkte) per Freiwurf den Endstand markierte und sich auch den letzten Rebound schnappte.

TVL: Jenkins (10), Barth (3), Pons (3), Rappold, Beyene, Fuss (2), Schneider (7), Jacob, Janott, Droste (19), Winterhalter (5), Vasiljevic (18)

2. Regionalliga

TV Langen II - LP Koblenz II 71:73 (32:37). „Die Anfangsphase war katastrophal, dann haben wir uns klar gesteigert, in der Schlussphase aber Nerven gezeigt“, resümierte TVL-Spieler Felix Lewe. Koblenz startete hochmotiviert und treffsicher in die Begegnung und lag mit 19:7 vorne. 13 Punkte von Langens Kapitän Niklas Butz sorgten für den 32:37-Pausenstand. Die Gastgeber blieben dran und gingen durch einen Dreier von Niklas Kessler beim 65:63 erstmals in Führung. In der Schlussphase versenkten die Gäste ihre Freiwürfe souverän, während die „Giraffen“ viele aussichtsreiche Chancen liegen ließen.

TVL II: Butz (36), Kessler (11), Chabot (6), Palazzo (6), Richter (6), Overdick (2), Suda (2), Trindeitmar (2), Lewe, Mundt, Püchert, Reinecke

Landesliga Süd

SC Steinberg - FTG Frankfurt 74:67 (44:29). Steinbergs Spielertrainer Nikola Radenkovic konnte nach dem ersten Sieg im vierten Spiel durchatmen: „Es war auch über drei Viertel ein sehr schönes und intensives Spiel von uns, obwohl wir nur zu siebt waren. Gerade unter dem Korb hatte der Gegner wenig entgegenzusetzen“ Mit 25 Punkten lagen die Gastgeber zeitweise vorne, ehe es zum Ende hin nochmals knapp wurde. „Da haben wir den Fokus verloren“, meinte Radenkovic und machte das auch an der nun strengeren Linie der Schiedsrichter fest. „Zwölf Fouls gegen uns im letzten Viertel, davor insgesamt nur sieben. Noch fünf Minuten länger und wir wären alle ausgefoult gewesen“, meinte der Spielertrainer, der mit 23 Punkten herausragte.

FRAUEN

Regionalliga Südwest

SV Dreieichenhain - MJC Trier 52:86 (29:37). „Wir haben eine so gute erste Hälfte gespielt, konnten aber nach der Pause nicht daran anschließen. Es wäre mehr drin gewesen, wobei gegen diese Top-Spielerinnen ein Sieg schon wirklich schwer ist“, sagte SVD-Trainer Guido Mensinger. Mit zwei Dreiern verkürzten die „Haanerinnen“ den Rückstand zum Ende des ersten Viertels auf 16:20 und blieben dank eines 9:0-Laufs bis zur Halbzeit in Schlagdistanz. Doch dann wuchs der Rückstand immer weiter an. Trotz gut herausgespielter Abschlüsse blieb der SVD vier Minuten lang ohne Punkte. „Im Angriff und in der Verteidigung war der Wurm drin“, so Mensinger.

SVD: Allenberg (7), Christen (13), Duhl (2), Ekert (2), Jörges (1), Korte (3), Knittel (6), Kulessa (8), Lechte (2), Stephanblome, Qarri, Wurtinger

