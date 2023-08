Eileen Demes lässt sich in der WM-Vorbereitung nicht aus dem Tritt bringen

Von: Theresa Ricke

Teilen

„Die Bahn ist ein Traum für uns Sprinter“: Hürdenläuferin Eileen Demes (hier bei der DM in Kassel) fiebert ihrem ersten WM-Auftritt entgegen. © IMAGO

Eine Erkältung soll dem Start von Hürdenläuferin Eileen Demes bei der Leichtathletik-WM nicht im Weg stehen. Im Training klappt aber noch nicht alles.

Offenbach – Vor der Leichtathletik-WM in Budapest ist aus dem deutschen Team eine Absage nach der anderen zu hören. Zuletzt hatte Konstanze Klosterhalfen bekannt gegeben, dass sie wegen Fußproblemen passen muss. „Es ist sehr schade, dass Coco nicht dabei ist. Aber es sind verletzungsanfällige Sportarten, die wir betreiben“, sagt Eileen Demes dazu. Für die zweitbeste Deutsche über 400 Meter Hürden ist es daher nicht überraschend, dass Athleten wegen Verletzungen Wettkämpfe verpassen. Sie selbst ist nach eigener Aussage gut im Plan, nur eine Erkältung bremst sie im Vorbereitungscamp ein wenig,

Doch stoppen kann sie eine laufende Nase nicht. „Die Ärzte haben signalisiert, dass bis zum WM-Start alles wieder in Ordnung sein sollte.“ Bis auf eine Trainingseinheit hat sie alle mit ihrer Gruppe absolviert. Morgens um 10 Uhr geht es im Precamp der deutschen Nationalmannschaft in Erding los. Danach steht Physiotherapie auf dem Programm. „Die WM ist der Saisonhöhepunkt. Das merkt man auch daran, dass viele Ärzte und Physios hier sind. Für mich ist das sehr gut. Nicht nur wegen der Erkältung, sondern weil ich fast täglich Physio bekomme.“

Nach dem Termin auf der Liege steht manchmal noch eine Besprechung an. „Wir sind schon Einzelsportler und bewegen uns in unseren Gruppen. Teamgeist strahlen besonders die Staffeln aus, da merkt man, dass sie zusammen auf die Bahn gehen.“ Am freiwilligen DLV-Teamtag durfte Demes, die für den TV Neu-Isenburg läuft, nicht teilnehmen, wie sie bedauert: „Wegen meiner Erkältung sollte ich mich von den anderen ein bisschen fernhalten.“

Während manche Athleten wie die Zehnkämpfer noch gar nicht im Vorbereitungslager angekommen sind, geht es für Eileen Demes am Mittwoch schon weiter nach Budapest. Am kommenden Samstag, 19. August, wird die WM eröffnet, am dritten Wettkampftag ist der Vorlauf der Frauen über 400 Meter Hürden angesetzt (18.50 Uhr). Auf der schnellen Bahn von Budapest eine neue Bestzeit zu schaffen, ist weiterhin Demes ausgegebenes Ziel. Einen Tag später, am Dienstagabend (20.25 Uhr), ist das Halbfinale. Der Finallauf steigt am Donnerstag (21.50 Uhr). Jetzt, da der Wettkampftag näher rückt, werden auch die Gedanken an den Lauf häufiger. Richtig plastisch werden sie erst nach der Stadionbesichtigung. „Wenn ich das Stadion kenne, kann ich das Rennen klarer vor Augen sehen.“

Ein entscheidender Faktor wird sein, ob sie den Rhythmuswechsel auf 14 Schritte an den ersten Hürden sauber umsetzen kann, den sie bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juli zum ersten Mal im Wettkampf ausprobiert hatte. „Bei den nachfolgenden Wettkämpfen hat es gut geklappt, im Training hatte ich manchmal noch Probleme“, sagt Demes, die ruhig und zuversichtlich wirkt. Sie freut sich auf die schnelle Bahn von Budapest, die mit ihrem Belag derjenigen aus Tokio ähneln soll. „Für uns Sprinter ist die Bahn ein Traum.“ Im Training wird auf dem langsameren Tartan gelaufen. Dann fühlt es sich im entscheidenden Moment noch schneller an.

Gepackt hat Eileen Demes nicht nur für eine Woche, einen Tag nach dem Abschluss der WM am 28. August geht es zurück nach Deutschland. Neben den eigenen Läufen soll auch Zeit sein, sich andere Wettkämpfe anzugucken, die deutschen Athletinnen und Athleten anzufeuern und Budapest zu erkunden. „Andere reisen erst an, wenn die WM schon in vollem Gange ist. Ich freue mich, alles von Beginn an mitzunehmen.“ (Theresa Ricke)