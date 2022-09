„Ein absoluter Hauptgewinn“

Jochen Schöps (rechts), 318 Mal für die deutsche Nationalmannschaft und zuletzt für die United Volleys Frankfurt in der Bundesliga aktiv, wohnt in Langen und will die SSG-Volleyballer nicht nur bei Heimspielen unterstützen. © IMAGO

Drittliga-Aufsteiger SSG Langen ist ein echter Coup geglückt: In Joachim Schöps kommt der langjährige Kapitän der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft.

Langen – Er hat 318 Länderspiele absolviert, war Kapitän der Nationalmannschaft, gewann 2007 die Champions League mit dem VfB Friedrichshafen, wurde dreimal zum Volleyballer des Jahres gewählt und schlägt in der kommenden Saison für die SSG Langen in der 3. Bundesliga auf. Mit Jochen Schöps gelang dem Aufsteiger ein echter Transfer-Coup. Der 38 Jahre alte Diagonalangreifer war zuletzt in der Volleyball-Bundesliga für die United Volleys Frankfurt aktiv, mit denen er 2021 noch den DVV-Pokal gewonnen hatte.

Wegen „fehlendem Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“ erhielt der Verein aber keine Lizenz mehr für die Bundesliga, sodass Schöps ablösefrei auf dem Markt zu haben war.

SSG-Trainer Markus Pfahlert erfuhr im Gespräch mit DVV-Vizepräsidentin Julia Frauendorf (Wiesbaden) über die bevorstehende Beachvolleyball-Saison beiläufig, dass Schöps in Langen wohnt. Da dessen Kinder nun eingeschult werden und sich der Diagonalangreifer „noch fit halten will“, nahm er das Angebot der SSG an, dort mitzutrainieren und auch zu spielen. „Dass wir eine solche Volleyball-Größe für uns gewinnen konnten, ist ein absoluter Hauptgewinn“, freut sich Pfahlert, der aber etwas bedauert, „dass Schöps nicht an jedem Wochenende spielen wird. Er möchte seine Freizeit auch mit seiner Familie verbringen. Aber Jochen wird zu den Heimspielen antreten und wohl auch bei wichtigen Auswärtspartien.“

Schöps „kann sich durchaus vorstellen, die Entwicklung eines ambitionierten Vereins zu unterstützen“, zumal seine Familie sich in der Region sehr wohl fühlt. Zudem soll der lizenzierte A-Trainer seine Erfahrung auch im Training einbringen und an die jungen Spieler weitergeben. „Jochen spielt ‚gratis’ bei uns. Für den Fall, dass wir es schaffen, seine Expertise zusätzlich auch im Jugendtraining nutzen zu können, wird der Vorstand sicher schauen, ob das Budget reicht, um zumindest die Trainerpauschale darauf anwenden zu können“, sagt Pfahlert: „Aber das war nicht Teil des Deals, dass er zu uns kommt.“ Jochen Schöps, geboren am 8. Oktober 1983 in Villingen-Schwenningen, ist 2,00 Meter groß und durchlief die Schule des Volleyballinternats Frankfurt und des VC Olympia Berlin. 2003 wechselte er zum Bundesligisten VfB Friedrichshafen. Dort gewann er das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League, in der er als wertvollster Spieler gewählt wurde. Nach Olympia 2012 in London, als Deutschland den fünften Platz erreichte, und der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Polen wurde Schöps auch international interessant. Er spielte fortan in Russland, Polen, Frankreich und Katar, ehe er 2020 in die Bundesliga zurückkehrte. Auch in der jüngsten Vergangenheit war Schöps erfolgreich und konnte 2021 mit den United Volleys den DVV-Pokal gewinnen.

Der Rechtshänder ist laut Bericht in der Süddeutschen Zeitung einer der wenigen Volleyballprofis, die mit ihrem Sport zum Millionär geworden sind. Schöps gilt als eine äußerst ruhige Erscheinung auf dem Feld, der ausschließlich Taten sprechen lässt. Das aber gewaltig. In Fachkreisen wird er deshalb als „sanfter Killer“ bezeichnet. Das Zetern und Gestikulieren überlässt er anderen. Gegenüber dem Ball und dem Gegner verhält es sich jedoch anders. Dann gibt es nur noch eines: Hochsteigen, Angreifen und den Punkt machen. Ein echter Champion eben.

Markus Pfahlert geht optimistisch in die Saison, die am 17. September mit der Partie beim Mitfavoriten Baden Volleys SSC Karlsruhe II beginnt: „Mit Jochen und dem ehemaligen Bundesligaspieler Peter Wolf auf diagonal, den Zweitligaspielern Christian Carter und Georg Wolf auf außen, Anh Duc Vu im Zuspiel und Kapitän Thomas Schäfer als Libero mit Drittligaerfahrung können wir alles weghauen.“ Die SSG hat für die 1. DVV-Pokalrunde gemeldet, die wahrscheinlich am 9. Oktober stattfinden wird. „Eine erste Wettkampf-Standortbestimmung. Da können wir sehen, wo wir stehen“, sagt Markus Pfahlert.

Von Dieter Höhn