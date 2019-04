Senioren des TTC Eppertshausen mischen Meisterschaft auf 

Eppertshausen – Tischtennis ist bekanntlich ein Sport, den man auch in einem höheren Alter noch gut betreiben kann. Klaus-Peter Bauer (79) und Josef Schrod (76) vom TTC Eppertshausen sind ein gutes Beispiel. VON SASCHA EYSSEN

Sie nehmen nicht nur regelmäßig an Senioren-Meisterschaften teil, sondern spielen auch im normalen Ligenbetrieb. Teilweise gegen Spieler, die ihre Enkel, einige sogar ihre Urenkel sein könnten.

Josef „Jupp“ Schrod ist ein Wiedereinsteiger. Im Alter von 65 fing er nach 40-jähriger Pause wieder mit dem Tischtennis an. Nicht ohne mittlerweile wieder große Ziele zu verfolgen. „Mein persönliches Ziel ist die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft. Da war ich bislang noch nicht, da ich ja noch Nachwuchsspieler bin“, meint Schrod augenzwinkernd mit Blick auf seine vier Jahrzehnte lange Tischtennispause. Bei den Hessenmeisterschaften reichte es immerhin in der Altersklasse Senioren 75 zu Platz neun.

„Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, dass ich mit 65 wieder mit dem Tischtennis anfange“, erinnert sich Schrod. Die von ihr vorgetragenen Zweifel erwiesen sich als unbegründet. Talent für seinen Sport hatte er ohnehin schon in früheren Jahren bewiesen. Schrod spielte einst für die erste Mannschaft des TTC, er gewann sogar mal ein Firmenturnier in Japan mit über 200 Teilnehmern.

Heute ist Schrod in der vierten Herrenmannschaft in der zweiten Kreisklasse aktiv. Das wichtigste sei im fortgeschrittenen Alter, dass man sich bewege, so Schrod. Das könne man beim Tischtennis sehr gut. „Da bleibt man auch fit“, so Schrod, der auch Jugendwart des Vereins und sichtlich tischtennisbegeistert ist. „Der Jupp hat schon am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Ostermontag Training angesetzt“, sagt der TTC-Vorsitzende Reimund Viertl.

Bei den sechsten Herren spielt Klaus-Peter Bauer, der im Juni seinen 80. Geburtstag feiert. „Tischtennis ist ein Sport, den man sehr lange und das ganze Jahr über spielen kann“, erklärt Bauer, der bei den Hessenmeisterschaften (Senioren 80) Dritter im Einzel und Zweiter im Doppel wurde, warum er so lange dabei geblieben ist. Bauer hatte bei der Bundeswehr mit dem Tischtennis begonnen, etwa im Alter von 40 fing er bei der SKG Frankfurt an, im Verein zu spielen. Später war er für die TG Götzenhain aktiv, seit über 25 Jahren spielt er nun für Eppertshausen. Über 700 Spiele hat Bauer, der in Münster wohnt, für den Verein absolviert. Zusätzlich zum Tischtennis geht er noch ins Fitnessstudio und ist im Tanzsportverein Heusenstamm aktiv.

Normal schlägt der TTC Eppertshausen bei Senioren-Meisterschaften immer mit einem dreiköpfigen Team auf. Horst Fisch, der bei den Senioren 75 antritt, fehlte allerdings krankheitsbedingt. Manfred Roßkopf ist mit seinen 80 Jahren der älteste TTC-Spieler. Er tritt zwar nicht mehr bei Meisterschaften an, ist aber für die fünfte Herrenmannschaft aktiv.

„Mir macht das gegen jüngere Spieler meistens mehr Spaß“, sagt Josef Schrod. Manch älterer Spieler habe sich dagegen über die Jahrzehnte eine „sonderbare Spielweise“ angeeignet. Gegen die jüngeren Akteure entwickele sich dagegen eher ein offenes Spiel mit schönen Schlägen. Schrods Vereinskollege Klaus-Peter Bauer ergänzt: „Uns macht es einen Heidenspaß, die jungen Spieler zu ärgern. Denen graust es manchmal vor uns.“

Neben den Punktspielen gegen teils deutlich jüngere Gegner sind Klaus-Peter Bauer und Josef Schrod auch bei einem Seniorentraining des besonderen Art aktiv. Alle zwei Wochen kommen dienstags aus der Umgebung Tischtennis-Senioren aus dem Umkreis in der Bürgerhalle in Eppertshausen zusammen, um gemeinsam zu trainieren. Franz Jäger aus Nieder-Roden, der früher höherklassig spielte, ist mit 86 Jahren der älteste Teilnehmer. Geschenkt wird sich nichts: „Bei uns geht die Post ab, da wird gekämpft, da ist immer Action“, sagt Josef Schrod. „Die Gemeinschaft ist toll.“ Da wird dann gerne mal vier Stunden lang nonstop gespielt. Neuzugänge sind immer gerne gesehen.

Bleibt noch die Frage, wie lange sie noch spielen wollen? „Der Franz Jäger ist 86, da ist also nach oben alles offen“, sagt Klaus-Peter Bauer. Josef Schrod, der auch noch gerne Windsurfen geht, will ebenfalls noch lange an der Tischtennisplatte stehen.