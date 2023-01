Ein Leben für den Tischtennis-Sport

Teilen

Ruhig und gelassen, aber das Geschehen stets aufmerksam im Griff: Der langjährige Tischtennis-Schiedsrichter Heinz-Georg Klenk aus Langen bei einem seiner Highlights, dem Champions-League-Finale 2007 in Charleroi. © roscher

Heinz-Georg Klenk ist seit 50 Jahren Tischtennis-Schiedsrichter und nahm als solcher unter anderem an drei Weltmeisterschaften teil. Nun wurde er geehrt.

Langen – Vor der letzten Partie der Drittliga-Frauen des Tischtennis-Clubs Langen im alten Jahr (6:0 gegen Borussia Düsseldorf) wurde ein Mann der leisen Töne vom hessischen Verband geehrt. Ein Mann, der sich nie in den Vordergrund drängt und dennoch vielen ein Begriff ist, die eine Beziehung zum Tischtennis haben. Schließlich ist Heinz-Georg Klenk (73) seit stolzen 50 Jahren Verbandsschiedsrichter, seit 1982 Bundesschiedsrichter und seit 1992 internationaler Schiedsrichter und hat an drei Weltmeisterschaften (1989, 2006, 2012) teilgenommen.

1972, 1982, 1992: Eine auffällige Zahlenfolge, alle zehn Jahre hat Klenk im Schiedsrichter-Genre einen signifikanten Karrieresprung vollzogen. Viele werden ihn von den Bundesligaspielen des TSV Langstadt kennen, wo er oft als Oberschiedsrichter im Einsatz war. Insgesamt blickt Klenk auf mehr als 300 Einsätze in der 1. Bundesliga, 2. Bundesliga sowie Regional- und Oberliga zurück.

Klenk, der Ruhe und Besonnenheit ausstrahlt, personifiziert das Credo der Schiedsrichterzunft, sich nie in den Vordergrund zu stellen und die Spiele zu leiten, als wäre man gar nicht beteiligt, dabei aber trotzdem alle Facetten des Geschehens jederzeit aufmerksam im Griff zu haben.

Zu der Ehrung am 17. Dezember kam Klenk wie die Jungfrau zum Kinde. Da er seit 23 Jahren auch als Pressewart seines Vereins fungiert, war es für ihn selbstverständlich, auch das letzte Vorrundenspiel der ersten Damenmannschaft zu besuchen. Der TTC Langen, der ohne Klenks Kenntnis kurzfristig die Ehrung beantragt und vom Verband auch rasch eine Zusage erhalten hatte, setzte auf den Überraschungseffekt. „Ich wurde von Alexandra Leven vom TTC-Vorstand gefragt, ob ich zum Spiel der 1. Damen komme und eine halbe Stunde vor Spielbeginn da sein kann. Da ich sowieso hin wollte, war das kein Problem für mich“, berichtet Klenk. „Eine Viertelstunde vor Spielbeginn trat dann HTTV-Vizepräsidentin Ursula Luh-Fleischer ans Mikro und bat mich zu ihr. Dann erfolgte die Ehrung, die mich wirklich überrascht und sehr gefreut hat. Die ganze Ehrung hat mich sehr berührt.“

Ganz für sich allein hat der TTC Langen den namhaften Schiedsrichter nicht. „Dort bin ich seit 1991 Mitglied, bin aber meinen Stammverein, der Sprendlinger TG, bis heute treu geblieben. Im nächsten Jahr bin ich dort 60 Jahre Mitglied“, erklärt der in Langen geborene Klenk, der über 60 Jahre in Sprendlingen gewohnt hat und 2012 zu seiner Lebensgefährtin nach Langen gezogen ist.

Im Vorstand der Sprendlinger Tischtennisabteilung war Klenk lange aktiv, von 1974 bis 1992 als Stellvertretender Abteilungsleiter sowie von 1995 bis 1999 als Abteilungsleiter. „Meine Schiedsrichter-Lizenz habe ich 2010 auf den TTC Langen übertragen, da dieser ja mehr höherklassige Mannschaften hat und hierfür auch Schiedsrichter melden muss“, erklärt Klenk.

Natürlich hat der Geehrte auch selbst am Tisch gestanden: „Ich habe 1963 in der Jugend der Sprendlinger TG angefangen und dort bis 1992 gespielt. Ich habe es bis zur Bezirksklasse geschafft, meistens in der Kreisliga gespielt.“

Auch im Hessischen Verband brachte er sich ein: Als Klassenleiter von 1973 bis 1980, als Bezirkswart Frankfurt von 1975 bis 1990, als Kassenprüfer von 1991 bis 1996 sowie als Beisitzer im Ehrenrat von 1997 bis heute.

Beruflich war der renommierte Unparteiische 45 Jahre bei den Stadtwerken Langen tätig, übernahm 1989 als Prokurist die kaufmännische Abteilung. Sportlich schlug sein Herz stets für den Tischtennissport. Als internationaler Schiedsrichter war er nah dran an den Topkönnern des Fachs. „Einer meiner Höhepunkte als Oberschiedsrichter war das Champions-League-Finale der Männer im belgischen Charleroi zwischen Royal Vilette Charleroi und dem SVS Niederösterreich im Jahr 2007“, schwärmt Klenk rückblickend. „Vor der grandiosen Kulisse von 6000 Zuschauern wurde Weltklasse-Tischtennis geboten. Es hat mich auch extrem beeindruckt, wie die Belgier dieses Ereignis aufgezogen haben.“

In 50 Schiedsrichter-Jahren hat Klenk viele Änderungen in seinem Sport miterlebt, nicht zuletzt die Umstellung von 21 auf elf Punkte pro Satz. „Stark in den Mittelpunkt gerückt ist in den letzten Jahren die Kontrolle der Schläger und Beläge“, erklärt Klenk. „Unsere Aufgaben sind also wesentlich umfangreicher geworden.“

Ans Aufhören denkt er noch nicht, doch sein Pensum will er reduzieren: „Mit 73 werde ich auf nationaler und internationaler Ebene weniger im Einsatz sein und will dem Nachwuchs eine Chance geben. Aber solange ich gesund bleibe und noch ein gutes Auge habe, möchte ich als Schiedsrichter in der Region aktiv bleiben.“ Einen Wunsch hat Klenk, nämlich, „dass noch viel mehr Zuschauer zu den Tischtennis-Wettkämpfen kämen. So wird auch gerade bei meinem Verein TTC Langen besonders im Damenbereich tolles Tischtennis geboten. Hier lohnt sich jeder Besuch.“

Von Stephan Roscher