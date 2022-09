„Ein nahezu perfektes Spiel“: FC Hanau 93 bleibt nach 2:0-Sieg gegen SV Steinbach ungeschlagen

Klar beherrscht hat der FC Hanau 93 die Partie beim SV Steinbach und verdient mit 2:0 gewonnen. © Ralph Görlich

Der FC Hanau 93 mausert sich in der Fußball-Hessenliga zu einem Topteam. Im schweren Auswärtsmatch beim gut gestarteten SV Steinbach landeten die klar überlegenen 93er einen hochverdienten 2:0-Erfolg und kletterten als nunmehr einziges noch ungeschlagenes Team der Liga auf den vierten Tabellenplatz. „Das war nahezu ein perfektes Spiel von uns“, meinte HFC-Abteilungsleiter Giovanni Fallacara.

Burghaun/Erlensee – Einzig die etwas fahrlässige Chancenverwertung war zu kritisieren. Die Defensive stand trotz des kurzfristigen Ausfalls von Abwehrchef Semih Sentürk sicher und ließ kaum Torchancen der Osthessen zu. Richtig gefährlich wurde es einzig in der 85. Minute, als Thore Hütsch nach einer Flanke von Petr Kvaca den Ball haarscharf am Hanauer Gehäuse vorbei köpfte. Das wäre das 1:1 gewesen, was den Spielverlauf aber völlig auf den Kopf gestellt hätte. Im Gegenzug machte der eingewechselte Ivan Samardzic mit einem strammen Schuss für die Ljubicic-Elf alles klar. Den ersten Treffer für die 93er erzielte Cem Kara zehn Minuten vor der Pause.

Von Beginn an waren die Gäste auf dem Sportgelände am Mühlengrund hellwach und setzten spielerische Akzente. Der an diesem Nachmittag sehr agile und kaum zu stoppende Marco Ferukoski vergab nach sieben Minuten die erste gute Möglichkeit für die Hanauer, die danach speziell durch Kristijan Bejic immer wieder zu guten Einschussmöglichkeiten kamen. Der beste Steinbacher, Torwart Philipp Bagus vereitelte einige brenzlige Situationen und hielt seiner Mannschaft bis zur 35. Minute die „Null“. Gegen den Schuss von Cem Kara (Vorarbeit Bejic) ins lange Eck war er aber machtlos. Um ein Haar hätte Ferukoski in der nächsten Szene nachgelegt, doch sein Schuss zischte knapp am Pfosten vorbei. Die Pausenführung war hochverdient. „Die Mannschaft hält sich an die taktischen Vorgaben und hat gefühlt 75 Prozent Ballbesitz“, war Fallacara bereits zur Pause hochzufrieden.

Steinbacher dezimieren sich in hektischer Schlussphase selbst

Der Spielfilm des zweiten Abschnitts hatte ein ähnliches Drehbuch. Es waren wieder die Gäste aus dem Main-Kinzig-Kreis, die den Ton angaben. In der 61. Minute scheiterte Cem Kara aus kurzer Distanz. Richtig wild wurde es sechs Minuten später, als nacheinander Samardzic und Ferukoski den Ball an die Latte setzten. Der SV Steinbach konnte sich zu diesem Zeitpunkt glücklich schätzen, überhaupt noch im Spiel zu sein. Bagus parierte auch in der Folge gegen Samardzic (79.) und Bejic (82.). So blieb es beim knappen 0:1 - und die Schlussphase wurde etwas hektischer. Ferukoskis Schuss streifte in der 83. Minute den Außenpfosten, doch wenig später war das Spiel entschieden. Wegen mehrfachem Meckern handelten sich die Steinbacher Michael Wiegand und Petr Kvaca in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte ein und werden ihrem Team im nächsten Spiel fehlen. Am Mittwoch sind die 93er erneut auswärts gefordert, diesmal bei TuS Dietkirchen. (Von Frank Schneider)

Steinbach: Bagus - M. Wiegand, F. Wiegand, Uth, Halimi (61. Aliyev), Hütsch, Prokopenko, Kvaca, Hildenbrand, Stadler (72. Göb), Paliatka

Hanau 93: Brao - Kaiser (75. Terry), Aslan, Sejdovic, Kovjenic, Ünal, Kalata, Kara (63. Samardzic), Vassiliou, Ferukoski, Bejic (88. Baumann) – Tore: 0:1 Kara (35.), 0:2 Samardzic (86.) - Schiedsrichter: Loschke (Kassel) - Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für die Steinbacher M. Wiegand und Kvaca (beide 90.+2) - Zuschauer: 200 - Beste Spieler: Bagus / Kalata, Ferukoski