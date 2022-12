Die Handballerinnen der TSG Bürgel dominieren die Landesliga

Von: Stefan Moritz

Großer Triumph: Auch beim Tabellenzweiten TGS Walldorf setzten sich die Bürgelerinnen mit 29:25 durch. © vvg

Zwölf Spiele, zwölf Siege - die Handballerinnen der TSG Bürgel marschieren durch die Landesliga. Den Abstieg aus der Oberliga scheint das Team von Trainer Jan Jöckel direkt korrigieren zu können.

Offenbach - „Das Coronajahr mit der Saisonabsage 2020/21 hatte schon den Schwung rausgenommen. Unter normalen Umständen hätten wir in der vorigen Saison eine bessere Rolle gespielt und hätten gar nicht erst absteigen müssen“, sagt Jöckel im Rückblick, der das Team zur Abstiegsrunde übernommen hatte und dann beinahe noch den Klassenerhalt geschafft hätte.

In der Landesliga sind die Bürgelerinnen jetzt das Team der Superlative, beste Abwehr, bester Angriff, eilten von Sieg zu Sieg. Sieben der zwölf Siege gelangen mit zwölf und mehr Toren Unterschied, gekrönt vom 37:12 gleich zum Saisonauftakt gegen den Vorjahresvizemeister TuS Zwingenberg. Und auch die restlichen fünf Siege waren allesamt souverän, wirklich zittern mussten die Bürgelerinnen nie.

„Insgesamt sind wir aktuell sogar stärker als in unserer Oberligasaison. Die Mannschaft hat sich wesentlich weiterentwickelt“, sagt Jöckel. In Kristin Amos hat die TSG eine drittligaerfahrene Spielerin für den linken Rückraum hinzugewonnen, die mit durchschnittlich sechs Toren pro Spiel auf Rang fünf der Liga-Torschützenliste liegt und Freiräume für die anderen etablierten Leistungsträgerinnen geschaffen hat. Davon profitierte auch Nicole Reichert, mit exakt 100 Toren in zwölf Spielen die Nummer eins der Liga. „Sie macht unser Spiel sehr schnell und ist dazu extrem treffsicher“, lobt Jöckel seine Spielmacherin, die mit 39 Treffern bei 45 Würfen auch an der Siebenmeterlinie überzeugte.

Aber auch alle anderen Bürgelerinnen glänzten, das gesamte Teamgefüge passt. „Ich kann und möchte eigentlich niemanden herausheben“, sagt Jöckel. Erva Gültekin spiele im Tor „eine Megarunde“, Mandy Rauch sei sehr wichtig, vor allem in der Defensive, Sonja Müller und Valentina Tsifna haben die Lücke geschlossen, die der langfristige Ausfall von Anna Kristina Hoffmann gerissen hat. Dazu hat die aus der Bezirksoberliga gekommene Stephanie Heim gleich Fuß gefasst und Judith Kirschig rackert wie eh und je am Kreis vorbildlich. „Ich bin wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft“, sagt Jöckel.

Trotz dieser dermaßen beeindruckenden ersten Saisonhälfte aber hält der TSG-Trainer weiter den Ball flach, mag noch nicht so recht vom Aufstieg reden. „Wir haben erst 50 Prozent erreicht, schauen weiter von Spiel zu Spiel“, sagt er: „Der Druck nimmt mit jedem Sieg zu, jetzt will doch jeder der Erste sein, der uns besiegt. Und es kommen ja noch schwere Aufgaben: in Kirchzell, in Langenselbold. Dietzenbach hat ja gerade auch einen Riesenlauf und auch das letzte Saisonspiel am 7. Mai gegen Walldorf wird noch einmal ein richtiger Brocken.“ Daher sollen seine Spielerinnen die jetzige kurze Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel richtig genießen. In der ersten Januarwoche beginnt dann schon wieder die Vorbereitung auf die Rückrunde, die am 15. Januar mit einem Auswärtsspiel in Zwingenberg beginnt.