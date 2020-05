In einem Jahr vom Amateurkicker zum UEFA-Pokalsieger

VON THOMAS KILCHENSTEIN.

Frankfurt – Es ist nicht so, dass Harald Karger aus Weilburg heute eine Flasche Sekt köpfen würde. „Ehrlich gesagt“, sagt Harald Karger ehrlich, „habe ich gar nicht daran gedacht.“ Das alles sei mittlerweile dann doch ein bisschen „verblasst.“ Heute vor 40 Jahren, am 7. Mai 1980, war es, als Eintracht Frankfurt im Endspiel des UEFA-Cup-Wettbewerbs gegen Borussia Mönchengladbach stand. Die erste Partie am altehrwürdigen Bökelberg gewannen die Gladbacher 3:2.

Es war für den bärtigen Senkrechtstarter Harald Karger ein besonderes Spiel, es sollte der Höhepunkt seiner viel zu früh zu Ende gegangenen Karriere sein. Der damals 23-Jährige hatte die Eintracht in Führung gebracht. Es war ein typisches Harald-Karger-Tor, solche Tore brachten ihm den Spitznamen „Schädel-Harry“ ein. Eine Ecke von Bernd Nickel köpfte der Mittelstürmer praktisch auf der Torlinie stehend ins Netz, „eine Faust links am Ohr, die andere rechts und mein Kopf in der Mitte“. Christian Kulik (45.) glich aus, Bernd Hölzenbein (71.) brachte die Eintracht wieder in Führung, ehe Lothar Matthäus (77.) und nochmals Kulik (88.) die Partie drehten.

Aber im Endeffekt sollte es reichen, weil im Rückspiel zwei Wochen später Fred Schaub traf und Eintracht Frankfurt den wahrscheinlich größten Erfolg der Vereinshistorie bescherte.

Der 7. Mai 1980 wird für Karger immer ein besonderes Datum bleiben, wenn auch ein trauriges. Denn im Grunde endete an diesem Tag seine Karriere, die nur ganze neun Monate währte. Beim Stand von 2:2 ist Karger nach einem Kopfball „in ein Loch oder so getreten und einfach umgeknickt. Ich habe sofort gemerkt, dass etwas kaputtgegangen ist, da ging gar nichts mehr, das waren Wahnsinnsschmerzen.“ Das Kreuzband war gerissen, unbemerkt, eingangs der 80er-Jahre gab es kein MRT.

Nach dem Fehltritt von Gladbach ist Karger nie mehr richtig ins Laufen gekommen. Und trotz aller Versuche – Karger kam in den nächsten beiden Jahren nur noch auf fünf Bundesligakurzeinsätze – musste der Publikumsliebling seine Karriere auf höchstem Niveau begraben. Nach nur 28 Bundesligaspielen (neun Tore), elf UEFA-Cup-Begegnungen (sechs Tore) und zwei Spielen im Pokal (ein Treffer).

Einmal noch sorgte er unfreiwillig für Furore, im Abschiedsspiel für Jürgen Grabowski, als im November 1980 die Eintracht gegen die 74er-Nationalmannschaft spielte und Karger gegen Franz Beckenbauer binnen zwölf Minuten drei Tore erzielte. „Ich habe gebrannt wie eine Fackel“, sagt Karger lächelnd, er wusste nicht, dass man in solchen Spielen auch mal mit angezogener Handbremse spielt. Zur Pause wurde er ausgewechselt.

„Schädel-Harry“, der im UEFA-Cup-Halbfinale beim 5:1-Sieg nach Verlängerung (und einem 0:2 aus dem Hinspiel) gegen den FC Bayern zwei Tore erzielte, war der Knipser, brachial, draufgängerisch, furchtlos, der „Horst Hrubesch aus Frankfurt“. Er war es, der das filigrane Spiel der Edeltechniker Grabowski, Hölzenbein, Nickel, Nachtweih, Borchers, Cha und Co. mit Toren veredelte.

Auch beim Triumphmarsch durch Europa 1979/80 hatte er immer seine Tore gemacht, praktisch alle Spiele absolviert, ob gegen FC Aberdeen (1:1, 1:0), Bukarest (0:2, 3:0 n.V., inklusive des berühmten Sitzkopfballtores von Hölzenbein), Feyenoord (4:1, 0:1), Brünn (4:1, 2:3) oder Bayern München (0:2, 5:1 n.V.). Nur im Finalrückspiel war er nicht dabei, es tat weh. „Als die mit dem Pokal im Waldstadion ihre Ehrenrunde gelaufen sind, da stand ich nur am Rand. Alle sind vor Freude ausgeflippt, aber ich konnte mich gar nicht freuen, habe im Prinzip nur zugeschaut.“

Seine Karriere war kurz und außergewöhnlich. Abiturient Karger, zunächst erfolgreicher Leichtathlet, der 1977 bei den Hessischen Meisterschaften mit 10,7 Sekunden den sechsten Platz im 100-Meter Sprint belegte, spielte bis zum Alter von 22 Jahren noch in der Landesliga beim FC Burgsolms, erzielte dort mehr als 40 Tore. Vom Amateurkicker zum UEFA-Pokalsieger in weniger als einem Jahr – das war schon eine unglaubliche Karriere, ein Märchen, das Wirklichkeit wurde. „Wie in Trance“ habe er diese Zeit erlebt, Eintracht Frankfurt zählte seinerzeit zu den Top-Teams in der Bundesliga, Bruno Pezzey, Willi Neuberger, Horst Ehrmantraut, Werner Lorant, Jürgen Pahl im Tor – waren allesamt populäre Spieler der von Friedel Rausch angeleiteten Mannschaft: „Plötzlich stand ich mit Hölzenbein oder Jürgen Grabowski in einer Mannschaft. Drei Wochen vorher habe ich mir von denen noch Autogramme geholt. Das war so ein Hochgefühl, dass ich mich Tag und Nacht darüber gefreut habe.“

Heute ist Harald Karger 63 Jahre alt, er leitet eine Fußball-Akademie in Weilburg mit Stützpunkten in Wetzlar und Rennerod. Der Trainingsbetrieb ruht derzeit wegen der Pandemie, „eine Katastrophe“. Zeit genug, um sich die 90 Minuten vom Bökelberg nochmals anzuschauen. „Das“, sagt „Schädel-Harry“, „habe ich lange nicht mehr getan“.