Einer der Besten kommt aus Heusenstamm

Siebener-Nationalspieler Tim Biniak ziert Werbeplakat

Offenbach - Diesem jungen Mann will man sich als Laie ungern entgegenstellen: Mit dem Ei unter seinem rechten Arm rennt er dem Betrachter entgegen. Der pralle Bizeps des linken Arms lässt erkennen, wie groß seine Körperspannung ist und wie hart er für seinen Sport trainiert. Von Christian Düncher

+ Nationalspieler Tim Biniak (RK Heusenstamm) wirbt für das Oktoberfest Sevens. © p Der junge Mann ist Tim Biniak aus Heusenstamm, einer der besten Siebenerrugbyspieler Deutschlands – und er ziert das Plakat, mit dem seit einigen Tagen für das Oktoberfest Sevens in München geworben wird. Die Veranstalter preisen es bereits als einen Höhepunkt des kommenden Sportjahres an. Biniak will dann auch als Spieler dabei sein. Die Chancen stehen gut, er ist eine Stütze des Nationalteams.

„Die Mannschaft hat mich zum Siebener-Spieler des Jahres ernannt. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass ich auf dem Plakat bin“, sagt der 23-Jährige, „ich denke, dass dieses Event ein großes Spektakel wird.“ Biniak kann sich das Urteil erlauben. Er nahm dieses Jahr mit der Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) unter anderem am Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele teil. Eine Nominierung fürs Oktoberfest Sevens 2017 würde ihm genauso viel bedeuten. „Das ist für uns das erste Turnier vor heimischem Publikum, das will sich niemand entgehen lassen. Dort wird an zwei Tagen Weltklasse-Rugby gespielt.“

Die Liste der Teams, die am 29. und 30. September 2017 im Münchner Olympiastadion auflaufen werden, kann sich sehen lassen. Unter anderem haben Südafrika, England und Australien zugesagt. „Das wird ein Highlight der Extraklasse“, meint DRV-Präsident Klaus Blank. „Rugby und Oktoberfest passen gut zusammen, da trifft Gaudi auf kernigen Sport.“

Biniak kann es kaum erwarten, doch erstmal freut sich der Sportsoldat nach einer langen Saison über die Pause bis 4. Januar. Diese kommt ihm auch angesichts des Bänderrisses, den er sich Anfang Dezember zugezogen hatte, nicht ungelegen. „Es geht bereits wieder ganz gut“, sagt er. „Ich benötige aber noch ein bisschen Zeit, bis ich wieder voll durchstarten kann.“ So wie auf dem Werbeplakat fürs Oktoberfest Sevens.