Von einer Wette zum Meistertitel

Offenbach – Erst im Dezember begeisterte Fallon Sherrock aus England mit Siegen über Ted Evetts und Mensur Suljovic die Dart-Welt. Als erster Frau war es ihr gelungen, bei der WM des Profiverbandes PDC in London einen Mann zu bezwingen. VON JOSHUA BÄR

Eine deutsche Frau schaffte es nicht zur WM. Noch nicht. Das Potenzial dazu hat Stefanie Lück.

Die gebürtige Dietzenbacherin, die im Sana Klinikum Offenbach als Pflegefachkraft arbeitet, spielt mit dem SC 07 Bürgel in der Hessenliga und damit nur eine Klasse unter der Bundesliga. Der Aufstieg ist das große Ziel des Clubs, als Neunter dieses Jahr jedoch unwahrscheinlich.

Lück, die einzige Frau im Team, hat in Bürgel ihre sportliche Heimat gefunden. „Ich bin dem Verein so dankbar für die Unterstützung in den vergangen zwei Jahren. Hier fühle ich mich zu Hause und will mit dem SC alles erreichen“, sagt sie.

Außerhalb des Ligabetriebs ist Lück auch in Einzelwettkämpfen erfolgreich. 2010 krönte sie sich zum ersten Mal zur Deutschen Meisterin. Zwei weitere Titel folgten 2014 und 2017.

Aber nicht nur mit den stählernen Spitzen ist die 29-jährige zielsicher. Auch im elektronischen Dart gewann sie zwei deutsche Meisterschaften (2017 und 2018), würde sich jedoch immer für die Steeldart-Variante entscheiden. „Ich hänge einfach daran“, betont sie.

Den Beginn ihrer Karriere markiert eine kuriose Wette mit ihrem Onkel. Er faltete einen 20-Euro-Schein klein und versprach ihr, dass sie ihn behalten darf, wenn sie alle Pfeile darin versenkt. Die damals 18-Jährige willigte ein. „Ich habe vier bis fünf Stunden gebraucht, um es zu schaffen“, erinnert sich Lück.

Ihre Begeisterung für den Sport, der die damals noch handballspielende Lück vorher „nicht wirklich interessierte“, war fortan geweckt.

Zunächst spielte Lück für Blau-Weiß Langen, bevor sie über den DC Neu-Isenburg 2017 zum SC Bürgel kam. An Titel oder Siege dachte sie damals nicht. „Es war frustrierend, weil ich nichts gewann“, schildert Lück ihr Premierenjahr. Doch der Erfolg stellte sich schnell ein.

Diesen gönnte ihr allerdings nicht jeder. Vor allem die männlichen Rivalen sahen ihre Siege mit Skepsis. „Die ärgerten sich immer, wenn sie gegen eine Frau verloren. Dann wollten sie noch ein Spiel und dann noch eins. Aber gewonnen haben sie trotzdem nicht“, erinnert sich Lück. Respekt erntete sie kaum. Die Unterlegenen führten Lücks Erfolge vor allem auf den Faktor Glück zurück. Ihre nationalen und internationalen Titel belegen, dass dem nicht so ist.

Im vergangenen November spielte sie in Hildesheim das Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft in London. „Jeder träumt davon, einmal bei der WM auf der Bühne stehen zu dürfen. Daher wollte ich dieses Turnier spielen“, erzählt sie. Auch Profispielerinnen wie Aileen de Graf (Niederlande) oder Mikuru Suzuki (Japan) nahmen daran teil. Dass es für Lück nicht zum Sieg reichte, macht sie an der Qualität ihrer Kontrahentinnen fest. „Das Niveau bei den Frauen ist wirklich gut. Ich hatte nicht meinen besten Tag und bei solchen Turnieren kannst du dir keine Fehler erlauben.“ Trotz des Ausscheidens hält sie eine Profi-Karriere für möglich. „Ich könnte mir vorstellen, irgendwann zur PDC zu wechseln“, sagt sie.

Das Zeug dafür hat die Dietzenbacherin, wie sie bei einem Freundschaftsspiel mit WM-Teilnehmer Nico Kurz (Nidderau) gegen Rekordweltmeister Phil Taylor zeigte. Sollte sie es mal zur WM schaffen, jubeln ihr die Zuschauer sicher genauso zu wie Fallon Sherrock.