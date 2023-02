Kompetitiver Sprung ins eiskalte Nass: Offenbacherin schwimmt bei Eisschwimmen-WM aufs Treppchen

Teilen

Alexa Ortwein vom Wassersportverein Offenbach (WVO) glänzt erneut bei den Weltmeisterschaften im Eisschwimmen.

Offenbach – Minus neun Grad Außentemperatur, lediglich zwei Grad im Wasser – für Alexa Ortwein kein Problem. Im Gegenteil: Bei der von der International Winter Swimming Association (IWSA) ausgerichteten Weltmeisterschaft im Eisschwimmen im „Olympic Rowing Center“ von Bled/Slowenien trumpfte die Athletin des Wassersportverein Offenbach groß auf. Zwar waren die Vorbereitungen durch den Abschluss ihres Medizinstudiums zeitlich sehr eingeschränkt, doch der eiserne Wille zahlte sich einmal mehr aus.

In zwölf Wettbewerben schwammen die Teilnehmer um den Titel. Alexa Ortwein startete in der Altersklasse 20 bis 29 Jahre, in der unter anderem auch die international sehr bekannte Eisschwimmerin Alisa Fatum antrat. Ortweins erster Einsatz war gleich eine Premiere: die 25 Meter „Ice-Butterfly. Dabei belegte sie einen sehr guten dritten Platz. Im anschließenden Superfinale, in dem die Top acht aller Altersklassen konkurrierten, sicherte sich die Offenbacherin ebenfalls den dritten Rang.

Offenbacherin bei WM im Eisschwimmen: Toller Abschluss für Ortwein

Tags drauf standen die 50 Meter „Head Up-Breaststroke“ auf dem Programm. Dabei liegt die Besonderheit darin, dass ein Teil des Kopfes über Wasser bleiben muss – für Beckenschwimmer eine große Herausforderung. Ortwein meisterte die Aufgabe gewohnt souverän und erkämpfte Platz zwei in ihrer Altersklasse. Auch im Superfinale gelang wieder der Sprung aufs Treppchen – Bronze war der verdiente Lohn. Am nächsten Wettkampftag ging es noch einmal mit Brustschwimmen weiter – diesmal über die 25 Meter. Nach gut 19 Sekunden reichte es für Silber gegen die erfahrene Konkurrenz. Auch im folgenden Superfinale schwamm Ortwein zu Bronze. Nach kurzer Pause stand eine weitere Strecke auf dem Programm. Die 50 Meter Freistil verlangten den Teilnehmerin nochmals alles ab und erforderten zielgerichtetes Training. Auch hier erkämpfte sich Ortwein zwei Medaillen – in ihrer Altersklasse als auch in der offenen Wertung sprangen Bronze heraus.

Beeindruckende Umgebung: Alexa Ortwein präsentiert stolz ihre Goldmedaille bei der WM im slowenischen Bled. oto: vvg © -

Der letzte Einzelstart erfolgte über die 25 Meter Freistil. Ganz nach dem Geschmack der 24-Jährigen, der die Strecken bis 50 Meter besonders liegen. „Da kommt ihr das Krafttraining zugute, das sie während ihres Studiums deutlich intensivierte. Es war nicht immer ausreichend Zeit für Wassereinheiten, dies hat Alexa mit Umstellung ihres Trainings sehr gut kompensieren können“, teilt der WVO mit.

Zweimal ging es auch hier aufs Treppchen. Silber in der Altersklasse und in der offenen Wertung rundeten ihrer starke Einzel-Vorstellung in Bled ab. Damit nicht genug. Ortwein ging in der 4x25 Meter-Staffel „International Head Up-Breaststroke mixed“ an den Start. Ihr Team „German Giants“ ließ sich von der starken Konkurrenz nicht beirren und siegte souverän. Ein toller Abschluss für Ortwein. WVO-Fazit: „Die Veranstalter in Slowenien sind ihrer Gastgeberrolle perfekt gerecht geworden und haben wieder gezeigt, dass Sport die Menschen über Grenzen hinweg verbindet.“ (jp)