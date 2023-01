„Ende gut, alles gut“: Rhein-Main Baskets bezwingen Schlusslicht Wasserburg

Von: Jörn Polzin

Harts Stück Arbeit: Baskets-Spielerin Monika Crnjac behauptet den Ball vor Wasserburgs Maria Perner (links). Im Hintergrund bietet sich Monika Wotzlaw zum Anspiel an. © postl

Saymon Engler brachte es auf eine einfache Formel: „Ende gut, alles gut.“ Damit dürfte der Trainer der Rhein-Main Baskets nach dem Duell mit Zweitliga-Schlusslicht TSV Wasserburg vor allem das Ergebnis gemeint haben. Mit 71:60 (40:30) setzten sich die Baskets durch, feierten den wettbewerbsübergreifend neunten Sieg in Serie – den siebten in der Liga – und festigten ihren Platz im Verfolgerfeld.

Stark angefangen, deutlich nachgelassen und am Ende die Kurve bekommen: So lassen sich die 40 Minuten in der Langener Sehring-Halle zusammenfassen. In einem Spiel, in dem die Baskets zunächst ihrer tabellarischen Favoritenrolle gerecht wurden und an die eindrucksvollen Auftritte vor der Winterpause anknüpften.

Nach einem dreiminütigen Offensivfeuerwerk mit Punkten von Jule Seegräber, Mailien Rolf und Svenja Greunke stand ein 12:0 auf der Anzeigetafel. Beim 16:5 begann Engler munter durchzuwechseln. Die tiefer besetzten Baskets hatten alles im Griff und machten es den Gästen schwer, zum Abschluss zu kommen. So endete das erste Viertel mit einer deutlichen 26:11-Führung.

Wasserburg verkürzt Rückstand auf nur noch vier Punkte

Doch vorführen lassen wollte sich der einstige Serienmeister unter Interimscoach Bastian Wernthaler nicht. Die Gäste spielten nun konzentrierter, vor allem Manuela Scholzgart hielt ihr Team mit erfolgreichen Distanzwürfen im Spiel. Zur Halbzeit betrug der Rückstand nur noch zehn Punkte, Mitte des dritten Viertels waren die Wasserburgerinnen bis auf 44:48 dran.

„Wir haben am Anfang alles getroffen und es war fast zu einfach, sodass irgendwie die Spannung bei allen nachgelassen hat“, betonte Greunke, der beinahe ein seltenes „Triple-Double“ (zweistellige Werte in drei Kategorien) gelang. Am Ende ragte die frühere Nationalspielerin mit 18 Punkten, neun Rebounds und zehn Assists heraus.

Schwächephase wird den Baskets nicht zum Verhängnis

Auch den Schlussspurt, als die Begegnung beim 50:48 zu kippen drohte, eröffnete Greunke, traf ihre schwer erarbeiteten Würfe am Korb zum 57:50. Gemeinsam mit Jule Seegräber (16 Punkte, vier Dreier) und Spielmacherin Mailien Rolf sorgte sie für die beruhigende 65:54-Führung. Der Rest war letztlich Formsache.

„Ich freue mich vor allem darüber, dass alle elf eingesetzten Spielerinnen ihren Anteil am Erfolg hatten“, sagte Engler. Greunke meinte: „Am Ende haben wir es als Team geschafft, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und das Spiel zu gewinnen. Gegen die besseren Teams sollte uns das so aber nicht passieren.“ So waren die Baskets diesmal mit einem blauen Auge davongekommen.

Rhein-Main Baskets: Greunke (18), Seegräber (16), Wotzlaw (11), Crnjac (9), Rolf (9), Torney (4), Mihaleszko (2), Kleinert (2), Ahmed, Groth, Weber

