HSG Rodgau Nieder-Roden in Mundenheim gefordert

In fremder Halle ausgelassen jubeln: Die HSG Rodgau Nieder-Roden arbeitet an der Form in der Fremde und würde gerne in Mundenheim ähnlich feiern wie Ende September beim Auswärtssieg gegen die HSG Hanau. © Scheiber

Der Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden muss am Samstag beim Tabellenneunten VTV Mundenheim ran. Die „Baggerseepiraten“ wollen endlich mal wieder auswärts gewinnen. Für die HSG Hanau steht nach dem knapp verlorenen Spitzenspiel (24:25 gegen TuS Ferndorf) das Verfolgerduell gegen die TSG Haßloch an.

VTV Mundenheim - HSG Rodgau Nieder-Roden (Sa., 19.30 Uhr). „Mundenheim ist der nominell beste Aufsteiger aktuell in der Liga“, sagt HSG-Trainer Jan Redmann. „Sie haben vor allem zu Hause ihre Punkte geholt, was es für uns natürlich nicht leichter macht.“ Nieder-Roden hat zuvor gegen Gummersbach und Ferndorf zwei Auswärtsspiele in Folge verloren, da wird die VTV am Samstag in ihrer engen Halle mit immer relativ vielen Zuschauern keine leichte Aufgabe. „Es ist eine Mannschaft, die immer ganz hart um ihre Punkte kämpft. Da müssen wir mit unserer Körpersprache und Intensität gegenhalten“, sagt Redmann. Der Coach will, dass seine Mannschaft mit einer ähnlichen Zweikampfhärte ins Spiel geht und eine solide Abwehr stellt. Vor allem auswärts wird das alles andere als leicht. „Auswärts ist es immer schwer. In dieser Liga kann jeder gegen jeden gewinnen, das habe ich schon oft genug betont“, sagt Redmann. „Wir wollen jetzt unbedingt auch mal wieder auswärts gewinnen. Dass wir das können, haben wir schon zu Beginn der Saison zum Beispiel in Hanau und Gelnhausen gezeigt.“ An diese Leistungen möchte der Trainer mit seiner Mannschaft anknüpfen. Die VTV hat zu Hause erst zwei Spiele verloren, beide nur knapp - und zwar gegen Hanau und Gummersbach, die sich beide zurzeit im Bereich der Tabellenspitze bewegen. „Das wird definitiv keine leichte Aufgabe für uns, aber wir werden sie angehen. Wir sind selbstbewusst und wollen unsere Leistung auf das Parkett bringen, um möglichst etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen“, fasst Redmann zusammen. Die „Baggerseepiraten“ hoffen weiterhin, dass die verletzten Niklas Geck und Ketil Horn am Wochenende wieder spielen können, was zum jetzigen Zeitpunkt noch auf der Kippe steht.

TSG Haßloch - HSG Hanau (Sa., 19.30 Uhr). Mit dem Sturm an die Tabellenspitze der Süd-West-Staffel hat es für die HSG Hanau gerade so nicht geklappt, doch schon an diesem Samstagabend hat die Mannschaft von Hannes Geist die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust. Mit den „Bären“ liefert sich die HSG dann das Verfolgerduell, denn auch Haßloch befindet sich noch in Schlagdistanz zum Spitzenreiter aus Ferndorf. Geist trauert dem durchaus möglichen Punktgewinn in Ferndorf noch ein bisschen hinterher und will es in Haßloch deshalb besser machen. „Wir wollen uns für den Aufwand, den wir betreiben, mehr belohnen“, so der HSG-Coach. Nötig dafür ist eine gute Leistung nicht nur über 50 Minuten, sondern eben auch in der oft spielentscheidenden Schlussphase.

Im Hinblick auf die Abgezocktheit und Erfahrung dürfte ihr nächster Gegner den Grimmstädtern erneut etwas voraushaben, denn Haßloch verfügt über eine routinierte Mannschaft. „In der vergangenen Saison haben sie sich etwas unter Wert verkauft, diesmal kommen sie immer besser in Tritt und spielen nicht ohne Grund oben mit“, so Geist. Durchschnittlich 27 Gegentore pro Partie - deutlich mehr als alle anderen Teams aus der oberen Tabellenhälfte - lassen zwar vermuten, dass die TSG nicht über die sattelfesteste Defensive verfügt, Geist will sich davon aber nicht täuschen lassen. „Haßloch hat eine robuste, massive 6:0-Deckung, die auch Ferndorf vor Probleme gestellt hat“, merkt der HSG-Coach an, außerdem zählt der Haßlocher Torwart Marco Bitz zu den besten Schlussmännern der Liga. Bitz ist den Grimmstädtern noch aus seiner Zeit bei der SG Nußloch bekannt, und auch mit einem weiteren Schlüsselspieler des Tabellenfünften hat Hanau schon früher hinlänglich Bekanntschaft gemacht: Jan Triebskorn, langjähriger Leistungsträger beim TV Germania Großsachsen und regelmäßiger Gegner der Hanauer, spielt inzwischen für Haßloch. Dort hat sich der Rechtshalbe offensichtlich prächtig eingelebt, denn mit 45 Saisontoren ist der Linkshänder der beste Feldtorschütze bei der TSG. „Sie haben viel Qualität, darauf müssen wir uns einstellen“, so Geist. nim/rob