Enge Wettkämpfe begeistern Zuschauer

Hoch hinaus sprang Emma Bachmaier vom TV Schaafheim, belegte Rang acht in der Altersklasse 14 bis 16 bei den Hessenmeisterschaften auf dem Trampolin. © eyßen

Der Umzug hat sich gelohnt: Bei der von der SKG Rodgau ausgetragenen Hessenmeisterschaft im Trampolin-Springen in Dudenhofen verzeichneten die Teilnehmer aus der Region vordere Platzierungen. Am besten schnitten allerdings die Frankfurter Teams ab.

Rodgau – Das Organisationsteam der SKG Rodgau, die am Wochenende die hessischen Trampolin-Meisterschaften ausrichtete, zog ein positives Fazit der Titelkämpfe. Mehrere Sportlerinnen und Sportler aus der Region durften sich über Topplatzierungen freuen.

„Es ist alles sehr gut gelaufen. Vor allem am Samstag waren die Tribünen fast durchgehend voll besetzt“, sagte Andrijana Wessling, SKG-Trainerin und Stellvertretende Leiterin der Trampolin-Abteilung. Für die Meisterschaften war die SKG von ihrer angestammten Trainingshalle in Weiskirchen, in der es keine Zuschauertribünen gibt, in die Sporthalle nach Dudenhofen umgezogen.

Der erfolgreichste Verein der Meisterschaften waren die Frankfurt Flyers vor der Frankfurter Eintracht. Über einen Hessenmeistertitel durfte sich unter anderem auch Leni Dirwehlis vom TV Schaafheim in der Altersklasse 10 und jünger freuen. Ebenfalls sehr zufrieden waren Linda Wessling und Paula März von der gastgebenden SKG Rodgau, die die Plätze zwei und drei belegten.

„Das war extrem knapp“, meinte Andrijana Wessling mit Blick auf das sehr spannende Finale, das auf die zwei Qualifikationsübungen folgte. Leni Dirwehlis hatte letztlich einen hauchdünnen Vorsprung auf Linda Wessling.

Rodgauerin Muriel Groha löst Ticket für deutsche Meisterschaften

In der Altersklasse 14 bis 16 fuhr Muriel Groha einen weiteren zweiten Platz für die SKG Rodgau ein. Sie musste sich in einem ebenfalls sehr engen Wettkampf lediglich Greta Steinbrenner von den Frankfurt Flyers geschlagen geben. Beide Sportlerinnen gehören dem Landeskader an und trainieren gemeinsam am Stützpunkt in Frankfurt. Groha turnte im Finale zuerst, Steinbrenner musste im Anschluss schon einiges an Risiko gehen, um noch an der Rodgauerin vorbeizuziehen. Dank ihrer Leistungen bei der hessischen Meisterschaft qualifizierte sich Groha, die als Fernziel die Teilnahme an den Junioren-Weltmeisterschaften im kommenden Jahr hat, für die deutschen Meisterschaften, die Ende September/Anfang Oktober stattfinden. In 14 Tagen geht Muriel Groha bei einem internationalen Wettkampf in Cottbus an den Start, wo sie erstmals ihre neue Kür zeigen wird.

Sean Fenkl von der SKG verpasste am Samstag als Vierter im Einzelwettbewerb der Altersklasse 17+ knapp das Podest. Dafür durfte er sich am Sonntag gemeinsam mit Jan Dannenberg von der Frankfurter Eintracht über den zweiten Platz beim Synchronspringen freuen. Eigentlich wollte Dannenberg mit seinem Bruder an dem Wettkampf teilnehmen. Da dieser verhindert war, sprang Sean Fenkl ein. Ohne echtes gemeinsames Training, nimmt man das Aufwärmen einmal aus, reichte es zu einer Topplatzierung.

Dietzenbacher Duo Kern/Solak siegt im Synchronspringen

In der AK 14 bis 16 weiblich durften sich Mia Jolie Kern und Melissa Solak von der TG Dietzenbach beim Synchronspringen über den ersten Platz freuen. Rang zwei im Synchronwettbewerb der Altersklasse 6 bis 10 Mixed ging an Leni Dirwehlis und Phoebe Mave Kaschta vom TV Schaafheim.

Im Mannschaftswettbewerb AK 10 Mixed siegte der TV Schaafheim vor der SKG Rodgau, in der AK 6 bis 16 weiblich wurde der TV Schaafheim Zweiter, die SKG Rodgau belegte Rang drei.