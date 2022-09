Entspannt und voller Vorfreude in letzten Heimkampf

Teilen

Hat er nochmal Grund zum Jubel? Markus Seifert ist wieder fit. © A2

Als Außenseiter geht der JC Samurai Offenbach in den letzten Heimkampf der Saison. Mut macht der jüngste Auftritt in Leipzig und ein Rückkehrer.

Offenbach – Francesco Liotta sieht dem letzten Kampf der Bundesliga-Saison ebenso entspannt wie erfreut entgegen. Entspannt, weil die Offenbacher sich schon seit Wochen aller Abstiegssorgen entledigt haben, erfreut, weil es trotz aller Widrigkeiten für die Judoka des JC Samurai Offenbach ziemlich gut gelaufen ist. „Wir wollen uns einfach noch mal bei unseren Fans bedanken, die uns so toll unterstützt haben“, sagt der Trainer und Vorsitzende vor dem Duell am Samstag (17 Uhr) in der ESO-Sportfabrik in Bürgel gegen den KSV Esslingen.

Gegen die Schwaben, immerhin achtmal deutscher Vizemeister, sind die Offenbacher allerdings in der Außenseiterrolle. „Ich fürchte, wir werden es zu spüren bekommen, dass sie dieses Mal das Halbfinale verpasst haben“, sagt Liotta. Zumal die personelle Situation weiterhin extrem angespannt bleibt. Hrtschik Latchinian (bis 60 kg) und Leon Schreder (bis 81 kg) sind mit dem HEssischen Judoverband beim European-Cup in Celje, der Grieche Athanasios Mylolenis (bis 81 kg) fliegt bereits an diesem Freitag zur Vorbereitung auf die WM nach Taschkent/Usbekistan (6. bis 13. Oktober) ab.

„Wir werden alles aufbieten, was wir haben“, verspricht Liotta und erinnert als Mutmacher an den jüngsten Auftritt beim Bundesliga-Halbfinalisten JC Leipzig, wo die Offenbacher beim 6:8 einen beherzten Kampf abgeliefert hatten. In Markus Seifert kehrt ein Akteur auf die Matte zurück, der zuletzt mit einer Blutvergiftung zu kämpfen hatte und mehrere Tage im Krankenhaus verbrachte. „Er hat diese Woche wieder trainiert, ist aber nicht bei 100 Prozent“, meint Liotta. Aber für den letzten Heimkampf der Saison wird es reichen. jm