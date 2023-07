Equality-Tanzpaar kritisiert Ausschluss von „Mainstream“-Turnieren

Von: Theresa Ricke

Genießen den Moment: Bei internationalen Equality-Turnieren tanzen Sabine Engelmann (hinten) und Manuela Schulze vor viel Publikum. © Privat

Gleichgeschlechtliche Tanzpaare dürfen bei „Mainstream“-Turnieren mit Mann-Frau-Paaren nicht starten. Eine Regelung, die für die Equality-Tänzerinnen unverständlich ist.

Obertshausen – Drei Frauen stehen zum Tangotraining auf dem Parkett der Turnhalle - Sabine Engelmann und Manuela Schulze als Tanzpaar und Aurelia Bickers als ihre Trainerin. Immer wieder heißt es: Noch mal von vorne. Dann bewegt sich das Paar in schnellen Tangoschritten. Unterbrochen werden die harten Bewegungen durch weiche Posen. Auf die Übergänge kommt es an. An dieser Stelle ist zunächst Sabine Engelmann gefragt. Sie übernimmt den führenden Teil im Paar. Ihre Trainerin will, dass sie „Akzente setzt“.

Equality-Tanz: Großes Teilnehmerfeld bei der EM

Akzente setzen die beiden Tänzerinnen nicht nur im Tango. Sie wollen sich von den anderen Paaren abheben – durch Akzente, klare Schrittfolgen und Präsenz. Das ist zuletzt gelungen, als sie mit einem erfreulichen vierten Platz von den Deutschen Equality Meisterschaften in Berlin zurückgekommen. Nun stehen die Europameisterschaften bei den Euro Games in Bern an, eins der größten Turniere, an dem gleichgeschlechtliche Paare teilnehmen können. Die internationalen Vergleiche haben ein größeres Teilnehmerfeld, die nationalen sind meist kleiner. Denn für Equality gibt es in Deutschland einen eigenen Verband. Turniere des Deutschen Tanzsportverbands (DTV) nennt Engelmann „Mainstream“. Hier tanzen Männer mit Frauen. „Wir würden uns wünschen, dass wir beim DTV mittanzen könnten“, sagt Engelmann. „Wir betreiben denselben Sport und sind genauso leistungsfähig.“ International sei man da teilweise schon weiter: Beim weltweit ältesten bis heute stattfindenden internationalen Tanzwettbewerb für Gesellschaftstanz in Blackpool dürfen Equality-Paare antreten.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin freut sich das Equality-Tanzpaar über den vierten Platz. © Privat

Das Tanzpaar würde sich über mehr Aufmerksamkeit fürs Equality-Tanzen freuen. Um das zu erreichen, sei es gut, dass 2019 das erste rein weibliche Tanzpaar bei „Let’s Dance“ aufs Parkett getreten ist. 2021 hat es dann das erste männliche Paar gegeben. Auch die Teilnahme von Mathias Mester, Weltmeister im Speerwurf und kleinwüchsig, sehen die beiden positiv. „Es ist eine Unterhaltungsshow, die viel Aufmerksamkeit erhält. Die Sichtbarkeit tut gut“, sagt Schulze.

Trainer aus Obertshausen: Equality-Tanz unterscheidet sich nicht von Mann-Frau-Paaren

Auch ihr Trainer Heinz-Josef Bickers, der zusammen mit seiner Frau Aurelia mehrfacher Weltmeister ist und die in Obertshausen den Verein Ballroom Performance gegründet haben, sieht keine Unterschiede zwischen einem gleichgeschlechtlichen und einem gemischtgeschlechtlichen Tanzpaar. „Wir sind alle Zweibeiner vom Typ Mensch.“ Im Training stehe jedes Turnierpaar vor ganz eigenen Herausforderungen. An der richtigen Tanzhaltung zum Beispiel, bei der sich immer zwei Körper einander anpassen müssen, müsse letztendlich jedes Paar feilen - ob es sich nun um zwei männliche, zwei weibliche oder jeweils einen männlichen und weiblichen Körper handelt. Deutschland könne in dieser Hinsicht offener werden. Denn letztendlich muss nur eins erfüllt sein: Ein Teil des Paares übernimmt die Aufgabe zu führen und der andere zu folgen.

Für Sabine Engelmann geht es schon mal direkt vom Flughafen zum Training - alles für eine erfolgreiche EM. © Ricke, Theresa

Bei Workshops mit mehreren Paaren sind Sabine Engelmann und Manuela Schulze regelmäßig schräg angeguckt worden. „Wenn die Partner gewechselt wurden, haben Frauen mich als führende Person gerne mal ausgelassen“, erzählt Engelmann. Wenn sich dann aber ihr Können herumgesprochen habe, sei sie plötzlich sehr beliebt gewesen. Die beiden Frauen tanzen seit 2015 zusammen Turniere. In Vorbereitung auf die EM trainieren sie drei bis vier Mal die Woche – sowohl zu zweit mit Trainer also auch in Gruppen mit anderen Paaren des Vereins. Erschwert wird die Vorbereitung dadurch, dass Sabine Engelmann seit Kurzem in Wien arbeitet. „Ich hole sie manchmal vom Flughafen ab und dann geht es direkt mit Koffer weiter zum Training“, sagt Manuela Schulze. Doch beim Training ist die Arbeit schnell vergessen. Engelmann: „Bewegung zur Musik, das kommt mir nicht wie eine Anstrengung vor.“

Equality-Tanz: Rollentausch ist nach dem Regelwerk erlaubt

Dass sie noch einmal auf so hohem Niveau Turniere tanzen würde, die Altersgruppe der beiden ist 40+, hätte Schulze nicht gedacht. Für ihren Erfolg trainieren sie nicht nur Tanztechnik, sondern auch mit der mentalen Belastung im Wettkampf umzugehen sowie Kondition und Kraftausdauer. Denn beim Equality-Turnier gibt es vor der Finalrunde erst eine Sichtungsrunde, bei der die Paare in Leistungsstufen eingeteilt werden: „Ich will etwas von dem zeigen, was wir lange trainiert haben – auch wenn es nur 30 Prozent sind. Wenn es sich mit Sabine immer besser anfühlt, ist die Medaille egal.“ Ihre Tanzpartnerin will dagegen schon gewinnen. Sonst würde sie nicht zum Turnier fahren. Nicht ganz zufällig übernimmt sie die Führung beim Tanzen, gibt also das Tempo an. Die Regeln würden es erlauben, dass die beiden im Tanz die Haltung ändern und dann Manuela führt. Doch darauf haben die beiden gar keine Lust. (Theresa Ricke)