Equality-Tanzpaar von Obertshausener Verein gewinnt bei EM

Nummer eins in Europa: Manuela Schulze (Mitte, links) und Sabine Engelmann. © P

Das Equality-Tanzpaar, das fleißig in Obertshausen für die Europameisterschaften trainiert hatte, hat sein Ziel erreicht: Sie stehen ganz oben auf dem Podest.

Obertshausen – Sabine Engelmann und Manuela Schulze hatten sich über Monate intensiv auf ihr sportliches Jahreshighlight vorbereitet, die Euro Games 2023. Das Equality-Tanzpaar aus der Tanz-Sport-Manufaktur Ballroom Performance war gemeinsam mit 2500 gleichgeschlechtlichen Sportlerinnen und Sportlern nach Bern gereist, um in rund 20 Sportarten die Medaillenplätze der jeweiligen Europameisterschaften auszukämpfen.

Für den Tanzsport hatten sich über 70 Equality-Paare aus ganz Europa gemeldet. Zwei Tage war der über 100 Jahre alte Ballsaal des Hotel National in der Landeshauptstadt der Schweiz das Zentrum der Europameisterschaften. Tanzsport wurde bei den Euro Games 2023 als atmosphärischer Geheimtipp gehandelt. „Die Stimmung im Saal war einfach sensationell und unvergesslich“, sagte Manuela Schulze. Viele Anfeuerungsrufe sowie anhaltender Applaus motivierten alle Tänzerinnen zu hervorragenden Leistungen. „Das hat uns wahnsinnig angespornt“, ergänzt Sabine Engelmann mit einem Schmunzeln, „und wir haben richtig Gas gegeben!“ Nach einer stark getanzten Sichtungsrunde wurden die Frankfurterinnen, die in Obertshausen trainieren, von den sieben internationalen Wertungsrichtern an die Spitze des B-Klassen-Feldes gesetzt. Diese Pole Position gaben sie nicht mehr ab. Sie ertanzten sich jeweils die größte Kreuze-Anzahl und gewannen im Finale der „Frauen 40+ Standard“ sämtliche Tänze.

Gute Vorbereitung in Obertshausen: 27 Tänze bei EM aufs Parkett gelegt

Motiviert durch die Erfüllung ihres großen sportlichen Zieles starteten beide am selben Tag ein weiteres Mal in der A-Klasse, wo sie ebenfalls das Finale erreichten und mit Platz fünf belohnt wurden. Sportlich bestens vorbereitet durch ihre Trainer, die ihnen einen individuellen Fitnessplan maßgeschneidert hatten, trat das Paar der Tanz-Sport-Manufaktur am folgenden Tag auch in der jüngsten Alterskategorie, den „Frauen 18+ Standard“ an. Hier schafften sie es sogar, Paare der A-Klasse hinter sich zu lassen, die am Vortag noch vor sie platziert wurden. Nach einer starken Leistung und in der Summe 27 Tänzen bei den Europameisterschaften hieß es dann Platz 6 im siebenpaarigen Finale der Ü18-Frauen. „Wir sind hochzufrieden mit der Leistungsverbesserung, die uns die Arbeit in der Tanz-Sport-Manufaktur ermöglicht hat“, ist sich das Tanzpaar einig. (tr)