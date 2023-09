Erleichterung beim RK Heusenstamm, gebrauchter Tag für Offenbach

Rugby

+ © Günter Meichsner Stürmer Benjamin Polheim (Mitte, Archivbild) steuerte einen Versuch zum 34:10-Erfolg des RK Heusenstamm gegen den RSV Köln bei. © Günter Meichsner

In der Rugby-Bundesliga gewinnt der RK Heusenstamm gegen Aufsteiger RSV Köln. Der Offenbacher SC Rosenhöhe unterliegt hingegen der RG Heidelberg

Offenbach – Sieg und Niederlage für die Rugby-Erstligisten aus der Region: Während der RK Heusenstamm gegen Aufsteiger RSV Köln einen ebenso souveränen wie wichtigen Erfolg im Kampf um den Ligaerhalt verbuchte, lief für den Offenbacher SC Rosenhöhe im Duell mit der RG Heidelberg kaum etwas zusammen. Die Folge: Das ambitionierte Team vom Eichwaldweg ist nach dem zweiten Spieltag weiterhin punktlos und aktuell sogar Letzter.

RK Heusenstamm - RSV Köln 34:10 (19:5). Große Erleichterung beim RKH: Von „Big Points gegen den Abstieg“ war bei den „Füchsen“ nach dem ersten Saisonsieg die Rede. Und der bescherte ihnen sogar fünf Zähler, vier für die gewonnene Begegnung sowie einen Offensiv-Bonuspunkt. Den entscheidenden vierten Versuch legte in Chris Ross ein Debütant. Er spielte gegen Aufsteiger Köln erstmals für den RKH. Auch die gesamte erste Sturmreihe bestand aus Zugängen. Umso überraschender war, wie souverän das neu formierte Team in dieser bereits richtungsweisenden Partie agierte.

Zwar ging Köln durch einen Versuch mit 5:0 in Führung (3.), aber das machten die „Füchse“ recht schnell wett (10.) und spielten danach „ihre Klasse herunter“ lobte Trainer Markus Walger. Obwohl in der Hintermannschaft einige Stützen wie Nationalspieler Zinzan Hees (28, Flitterwochen) ersetzt werden mussten, sei „der Sieg nie gefährdet“ gewesen, so Walger. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Kölner zwischendurch auf 10:24 verkürzten. Der RKH hatte sofort eine passende Antwort parat. Pascal Schuster verwandelte einen Straftritt. Für den Schlusspunkt sorgte ein Crosskick, den Matthias Cloppenburg zum Versuch ablegte.

RK Heusenstamm: Finley, Leef, Millasseau, Polheim (5), Averbeck, Iding, Dehnert, Ross (5), Schuster (7), Schmitt, Meichsner, Höhmann (5), Beaufort (7), Weiß, Fleisch (Mihai, N. Rainger, Lieberum, Cloppenburg/5, Reichert, Habich, Rübenacker)

Offenbacher SC Rosenhöhe - RG Heidelberg 18:37. Deutliche Heimniederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um Play-off-Platz vier. Der OSC verlor zudem je einen Spieler durch eine Rote Karte beziehungsweise Verletzung. Kein Wunder, dass Robert Haase unzufrieden war. „Wir haben nie richtig in die Partie gefunden“, sagte der Spielertrainer des OSCR. Vor allem die Abstimmung zwischen Hintermannschaft und Sturm stimmte „überhaupt nicht“. Darüber hinaus monierte der 28-Jährige die „Entscheidungsfindung im Spiel“, diese sei „nicht gut“ gewesen. „Es gab genug Chancen, aber wir waren nicht klar genug im Kopf.“ Dennoch sei die Begegnung lange ausgeglichen gewesen. „Dann haben wir aber einen Fehler gemacht, der bestraft wurde. Dazu kam die Rote Karte gegen Simo Seremaia wegen einer Unsportlichkeit. Danach ist uns das Spiel komplett entglitten. Letztlich war es ein gebrauchter Tag.“

Dazu passte, dass sich Marvin Dieckmann am Fuß verletzte und raus musste. Haase hofft jedoch, dass er in zwei Wochen wieder fit sein wird. Dann geht’s gegen Köln.

Offenbach: Khomeriki, Elisashvili. G. Piano (10), A. Piano, Garanovic, Goupil, Seremaia, Kothe, Luneau, Degli (8), Holmes, Phiri, Beau, Dieckmann, Schild (Upton, J. Sayson, Seifert, Haase, Theodoridis, Schwade, Munukula) cd