Langstadt ersatzgeschwächt nur Außenseiter

Teilen

Nur Außenseiter: Um das Halbfinale zu erreichen, muss bei Chantal Mantz und dem TSV Langstadt gegen den SV DJK Kolbermoor schon alles passen. © roscher

Das wochenlange Warten hat ein Ende, die Play-offs der Tischtennis-Saison 2022/23 stehen unmittelbar vor dem Beginn. Am morgigen Freitag (18.30 Uhr) kreuzen in der ersten Runde die beiden Erstligisten TSV Langstadt und SV DJK Kolbermoor zunächst in der Langstädter Eckehard-Colmar-Halle die Klingen, am Sonntag (14 Uhr) steht das Rückspiel bei den Oberbayern an. Ein eventuell erforderliches drittes Spiel, das unabhängig vom konkreten Ergebnis erforderlich wird, wenn es 1:1 steht, würde am Montag um 18 Uhr in Kolbermoor stattfinden.

Langstadt – Ob der TSV Langstadt allerdings ein drittes Play-off-Spiel erreichen kann, erscheint fraglich. Kolbermoor schöpft personell aus dem Vollen und tritt mit dem kompletten Kader an – „wir werden mindestens zu fünft anreisen“, sagt Trainer Michael Fuchs. Dagegen spielt der TSV weiter mit Ersatz, so wie das während der kompletten Punktrunde der Fall war. Da Tanja Krämer weiterhin verletzt ist und sich in dieser Woche einer Knie-Operation unterzieht, werden als Stammspielerinnen lediglich Franziska Schreiner und Chantal Mantz auflaufen können. Vermutlich werden beim „Saisonhighlight“ (Sportlicher Leiter Manfred Kämmerer) aus dem Zweitliga-Team Alena Lemmer und Janina Kämmerer zum Einsatz kommen, die auch ein gut eingespieltes Doppel bilden. „Wir freuen uns auf die Spiele, besonders auf unser Heimspiel am Freitag. Wir wollen unseren Fans nochmal ein richtig tolles Tischtennis-Event bieten und die Mannschaft wird alles geben, um dem Favoriten so gut es geht Paroli zu bieten“, sagt Kämmerer.

Der Gegner gehörte die gesamte Runde über dem Spitzentrio der Liga an und zog am Ende etwas unglücklich im Duell mit Weinheim und Berlin den Kürzeren, einen Punkt hinter den Weinheimerinnen und punktgleich mit den Hauptstädterinnen, die aber das bessere Spielverhältnis aufwiesen. Zur Halbzeit hatte Kolbermoor noch ganz vorne gestanden und war inoffizieller Herbstmeister geworden.

Bei Kolbermoor werden mit der Schwedin Linda Bergström eine der besten Abwehrspielerinnen Europas, mit Kristin Lang eine der erfolgreichsten Bundesligaspielerinnen der vergangenen Jahre, mit Svetlana Ganina eine weitere Defensivstrategin mit großer Erfahrung sowie mit der quirligen Linkshänderin Solomiya Brateyko eine Ukrainerin, die zuletzt immer stärker wurde, auflaufen. Hinzukommen könnten die Youngster Naomi Pranjkovic und/oder Laura Tiefenbrunner.

Das spielende Personal der Oberbayern ist schon eine echte Hausnummer. Bei den Langstädterinnen müsste schon alles zu 100 Prozent passen, um eine realistische Chance auf den Halbfinaleinzug zu haben. Doch mit den Fans im Rücken wird der Pokalvizemeister versuchen, gerade am Freitagabend alles herauszukitzeln, was möglich ist. „Der TSV hatte aufgrund vieler Verletzungen sowie dem Rücktritt von Petrissa Solja eine schwere Saison. Insofern sind wir glücklich, dass wir den Sprung in die Play-offs überhaupt geschafft haben. Natürlich sind wir nur Außenseiter, zumal wir weiterhin mit Ersatz aus unserer zweiten Mannschaft antreten müssen. Allerdings haben gerade unsere Ersatzspielerinnen zuletzt regelmäßig gepunktet. Verstecken müssen wir uns daher nicht“, meint Kämmerer, der mit rund 200 Zuschauern und einer tollen Stimmung in der Halle rechnet.

In den Punktspielen mussten die Langstädterinnen diese Saison zwei Niederlagen quittieren. In Kolbermoor unterlag der TSV mit 2:6, im Hinrundenspiel vor heimischer Kulisse hatte Langstadt gut mitgehalten und etwas unglücklich mit 4:6 den Kürzeren gezogen.

In der vergangenen Saison hatten sich die Hessinnen in den Play-off-Halbfinals gegen Kolbermoor sehr knapp durchgesetzt (5:5 und 6:4), doch da hatten sie auch noch ihre komplette Truppe inklusive Petrissa Solja zur Verfügung. Doch dieses Mal im Viertelfinale dürfte es ungleich schwerer werden.

Das zweite Play-off der ersten Runde tragen die Teams aus Schwabhausen und Böblingen aus. Gespielt wird ebenfalls am Freitag und Sonntag. Der Sieger des Duells trifft am ersten Juni-Wochenende in den Halbfinals auf den Zweiten der Punktrunde, also auf den TTC Berlin Eastside, während sich der Gewinner des Play-off-Duells Böblingen/Schwabhausen mit dem Ersten TTC 46 Weinheim auseinandersetzen muss.

Aufgrund des mit heißer Nadel gestrickten internationalen Turnierplans fallen in dieser Saison die Entscheidungen ungewöhnlich spät. Andererseits hält das die Spannung bis in den Juni hoch.