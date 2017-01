Erst Freiburg schlagen und dann auf Kassel freuen

frankfurt - Am Wochenende beginnt für die Löwen Frankfurt das letzte Saisonviertel in der 2. Eishockeyliga (DEL2). 14 Spiele verbleiben bis Ende Februar, bevor im März die Play-offs beginnen.

Den Anfang macht die Begegnung gegen den EHC Freiburg heute Abend in der Eissporthalle (19. 30 Uhr), bevor die Löwen am Sonntag zum Derby nach Kassel reisen.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Löwen sehr zufrieden: Seit dem 10. Spieltag sind sie kontinuierlich unter den Top-3 und stellt die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Nach einer verpatzten Vorjahressaison, in der die Mannschaft einigen Kredit bei den Fans verspielte, erobern sich die Frankfurter mit ihrem häufig erfolgreichen Offensivspektakel auch die Herzen der Fans zurück. Bei den Besucherzahlen sind sie klar vorn (im Schnitt 5591 Fans, wobei das Summergame gegen Kassel mit 30000 reinspielt. Der Ligaschnitt liegt bei 2497).

Für Löwen-Coach Paul Gardner ist dies kein Grund, sich auf dem bislang Erreichten auszuruhen. „In den verbleibenden Spielen geht es nun darum, die gute Ausgangsposition für die Play-offs zu sichern. Wir wollen jedoch weiter nur von Spiel zu Spiel denken und mit Freiburg den Anfang machen, wo wir unseren Fans wieder einen Heimsieg schenken wollen. Mit dem Derby in Kassel beschäftigen wir uns dann ab Samstag. Wenn wir am Ende der Hauptrunde dann immer noch auf Platz zwei stehen, wäre ich sehr zufrieden. Aber wer weiß?“, fügt der Kanadier mit einem Augenzwinkern an, „vielleicht schnappen wir uns ja auch noch die Steelers“. - pse