Erst siegreich, dann untergegangen

Teilen

Langener Überraschung: Patrick Nicklas, der letzte Saison eine Liga tiefer aufgeschlagen hat, bezwang Fuldas Bundesligatrainer Qing Yu Meng und spielte auch gegen Gießen stark auf. Links: Doppelpartner Marvin Werner. © roscher

Offenbach – Obertshausens Tischtennis-Herren warten in der Regionalliga weiter auf den ersten Sieg, holten in Fehlheimer aber bereits das zweite Unentschieden. Die Frauen des TSV Langstadt bejubelten am Doppelspieltag den ersten Sieg in der 2. Bundesliga.

MÄNNER

Regionalliga

VfR Fehlheim - TG Obertshausen 5:5. Die ausgeglichene Mannschaftsleistung der Obertshausener stach ins Auge, jeder Spieler steuerte einen Punkt im Einzel bei. Zudem gewann das seit Jahren prächtig harmonierende Einserdoppel Mähner/Surnin ohne Satzverlust gegen Freund/Schubert. „Ein wichtiger Punkt in einer dieses Jahr wirklich sehr ausgeglichenen Liga“, bilanzierte Yuyang Wang, Teammanager der TGO. Und das, obwohl unter der Woche mehrere Spiele Symptome einer Grippe beklagten. Dass die Partie bis zum Ende umkämpft war, kam nicht überraschend: „Wir wussten, dass es im Idealfall eng werden würde.“

„Im vorderen Paarkreuz überzeugte sowohl Mähner als auch Hoffmann gegen Freund“, leitete Wang seine Einzelkritik ein. „Henninger war leider eine Nummer zu stark.“ Im hinteren Paarkreuz wäre mehr möglich gewesen, beide TGO’ler sicherten sich Punkte gegen Schubert. Altmeister Bondarev jedoch wehrte sich mit allem, womit er auftrumpfen konnte. Trotz 2:1-Satzführung konnte Hartmann das Spiel nicht zu machen.

Obertshausen: Mähner (1), Hoffmann (1), Surnin (1), Hartmann (1), Mähner/Surnin (1), Hartmann/Donlagic

Oberliga

TTC Fulda-Maberzell II - TTC Langen 6:4, TTC Langen - Gießener SV II 6:4. Fulda präsentierte sich sehr ausgeglichen und auf allen Positionen stark besetzt. Erstmals in der Saison griff die Nummer eins, Qing Yu Meng, zum Schläger – und der Penholder-Linkshänder hat so gut wie nichts verlernt. Umso bemerkenswerter, dass Patrick Nicklas, der vergangene Saison noch eine Liga tiefer aufschlug, Fuldas Bundesligatrainer besiegte. „Fulda hatte eben einen Meng, der letztlich den Unterschied ausmachte“, sagte Langens Kapitän Simon Huth. „Ich dachte auch, dass ich gegen ihn eine Chance hätte und führte im fünften Satz beim Seitenwechsel 5:2, doch danach hat er einfach jeden Ball getroffen.“

Gegen Gießen führte Langen schon mit 5:0, ehe die keineswegs schwachen Mittelhessen nochmals aufholten. „Gießen wurde zu dem erwartet schweren Spiel, das wir befürchtet hatten. Wir sind zwar gut gestartet, aber Gießen wollte nicht klein beigeben“, meinte Huth.

Langen: Huth (2), Nicklas (2), Werner (2), Jovchev (2), Nicklas/Werner, Huth/Jovchev

TuS Hornau - TTC Langen II 9:1. Aufsteiger Hornau unterstrich erneut seine Ambitionen. Bemerkenswert war die Leistung des Langener Ukrainers Mykhailo Mosiuk. Der Abwehrspieler bezwang mit Schreitz den Hornauer Spitzenspieler in vier Sätzen. Doch es war nur der Ehrenpunkt, mehr glückte den Gästen aus Südhessen nicht. Andreas Hirch, Vereinsvorsitzender und Spieler der zweiten Mannschaft, sagte: „Wir waren chancenlos.“

Langen II: Mosiuk (1), Dörner, Voytekhov, Hirch, Dörner/Voytekhov, Mosiuk/Hirch

Verbandsliga

TG Unterliederbach - TV Bieber 3:9. Die Tagesform gab den Ausschlag. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und perfekt harmonierenden Doppeln triumphierten Bieber verdient und baute den gelungenen Saisonstart auf 5:1 Zähler aus.

TV Bieber: S. Roggenhofer (1), Appel (2), Bahn (1), Zwanzig (1), M. Roggenhofer (1), Pfülb, S. Roggenhofer/Pfülb (1), Appel/Zwanzig (1), Bahn/M. Roggenhofer (1)

FRAUEN

2. Bundesliga

LTTV Leutzscher Füchse - TSV Langstadt II 4:6, SV Schott Jena - TSV Langstadt II 6:1. Zwar brachte Langstadt auf der Ost-Tour – es war der zweite Doppel-Auswärtsspieltag hintereinander – zunächst bei den Leutzscher Füchsen den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach, ging dann aber tags darauf in Jena unter.

In Leipzig gewann der TSV beide Doppel und beide Matches im vorderen Paarkreuz. Nach der Pause riss jedoch etwas der Faden und die im Abstiegskampf erprobten Gastgeberinnen kamen auf 3:4 heran. Die überragende Janina Kämmerer erhöhte mit ihrem zweiten Einzelsieg wieder auf 5:3, sodass es der 14-jährigen Lorena Morsch vorbehalten blieb, mit einem glatten 3:0-Erfolg den ersten Saisonsieg einzutüten.

Gegen Jena stand Langstadt vor einer Mammutaufgabe. Lediglich das Doppel Alena Lemmer/Janina Kämmerer punktete zu Beginn. Im Anschluss hatte Alena Lemmer bei zwei Fünf-Satz-Niederlagen etwas Pech. Am Ende stand ein etwas zu drastisches 1:6 auf dem Bogen.

„Ich bin froh, dass ich diesmal zwei Einzel gewonnen habe und mich im Vergleich zu den Spielen davor deutlich steigerte“, sagte Janina Kämmerer. „Schade, dass ich jetzt schon so viele knappe Spiele verloren habe“, meinte Alena Lemmer. „Ich hoffe, dass ich in den nächsten Spielen auch die knappen Partien wieder gewinnen kann.“ Trainerin Anna Rauch sagte: „Schön, dass wir gegen Leipzig endlich unseren ersten Sieg einfahren konnten, nachdem wir davor schon drei knappe Spiele hatten. Jena war die bessere Mannschaft.“

Langstadt II: Lemmer (1), Kämmerer (2), Tu, Morsch (1), Lemmer/Kämmerer (2), Tu/Morsch (1)

3. Bundesliga

TTK Großburgwedel - TTC Langen 6:4, MTV Engelbostel-Schulenburg - TTC Langen 6:4. Langen zog gegen starke Gegner zweimal knapp und durchaus unglücklich den Kürzeren. Winfried Reichert, der als Teambetreuer mitgefahren war, sagte zur Niederlage in Großburgwedel: „Sie kam sehr unglücklich zustande. Burgwedel in stärkster Besetzung, mit der Ägypterin an Nummer zwei, die Doppel jeweils 3:0 an die jeweiligen Spitzenspielerinnen, Voitekhova hatte nach starkem Beginn gegen die Nummer eins keine Chance, Bondareva gewann nach hartem Kampf 3:1, Li sicher mit 3:0, Rühmkorff 0:3, Bondareva verlor das Spitzenspiel 1:3.“ Und dann die tragische Wendung: „Mariia verletzte sich am Ende des ersten Satzes, gewann unter starken Schmerzen dank ihrer Aufschläge aber sicher. Nach Lis klarer 2:0-Führung sah alles nach einem leistungsgerechten Unentschieden aus, Li gab den dritten Satz zu schnell ab und unterlag im fünften nach 7:4-Führung.“

Die am Rücken verletzte Mariia Voitekhova trat nach einem Krankenhausbesuch umgehend die Rückreise nach Langen an. Daraus folgte, dass tags darauf Voitekhovas 14 Jahre junge Landsfrau Veronika Vasylenko einsprang. Zwar spielt Vasylenko sehr gutes Tischtennis und gewann ihr erstes Einzel deutlich, musste jedoch am Ende beim Stand von 4:5 vor 60 Heimfans um den einen Punkt zum möglichen Remis spielen und hielt beim 1:3 gegen Lisa Göbecke der Nervenbelastung nicht stand. Zuvor hatte Anastasia Bondareva bei zwei Fünf-Satz-Niederlagen nicht das Glück auf ihrer Seite.

Langen: Bondareva (1), Voitekhova (1), Li (2), Rühmkorff (2), Vasylenko (1), Li/Rühmkorff, Bondareva/Li, Rühmkorff/Vasylenko, Bondareva/Voitekhova (1)

Regionalliga

TSV Langstadt III - TTC GW Fritzdorf II 1:9. Der Aufsteiger kassierte eine hohe Heimniederlage gegen die starke und ambitionierte Truppe aus Fritzdorf. Nicht ganz unerwartet, weil mit der auch in der Regionalliga kaum zu schlagenden Inka Dömges der Dreh- und Angelpunkt bei Langstadt fehlte, aber dennoch höher ausgefallen, als zuvor vermutet. Bei Langstadt spielten erneut Tochter und Mutter Krießbach in einer Mannschaft, die sogar zusammen im Doppel antraten. Der 13-jährigen Sophia Krießbach blieb es vorbehalten, ihrem Team den Ehrenpunkt durch ein 3:2 über Teresa Ströher zu sichern.

„Eine Inka Dömges können wir nicht ersetzen“, so Mannschaftsführerin Kerstin Segeth. „Dennoch haben wir nicht schlecht gespielt, im Gegenteil. Der Sieg für Fritzdorf geht natürlich völlig in Ordnung, absolut verdient, ist aber vielleicht etwas zu hoch ausgefallen.“

Langstadt III: Segeth, Rosenthal, S.Krießbach (1), E.Krießbach, Segeth/Rosenthal, Krießbach/Krießbach

Oberliga

TTC Langen III - TTF Oberzeuzheim 6:4. Die Langener Doppelstärke war mit ausschlaggebend für den Sieg. Überragend präsentierte sich erneut Cornelia Bienstadt mit zwei 3:0-Siegen im vorderen Paarkreuz. Mit nunmehr 6:0 Punkten thront Langen an der Tabellenspitze, wobei die Aussagekraft in diesem frühen Saisonstadium noch begrenzt ist. Dennoch sieht es stark danach aus, als würde das Team auch auf längere Sicht oben mitspielen können. „Zwei wichtige Punkte für Langen, wir sind immer noch Tabellenführer“, freute sich Silke Cezanne. „Oberzeuzheim war deutlich stärker als in der vergangenen Saison.“

Langen III: Shen (1), Bienstadt (2), Baligács (1), Cezanne, Bienstadt/Cezanne (1), Shen/Baligács (1)

Hessenliga

TTC Langen IV - TTV Gräfenhausen/Schneppenhausen/Weiterstadt 6:4. Langen IV steht mit 4:0 Punkten gegenwärtig ganz oben in der Tabelle. Die ausgeglichene Teamleistung – jede Spielerin steuerte einen Punkt im Einzel bei – sowie die starken Doppel waren der Schlüssel zum Erfolg. Zwar gewann Gäste-Spitzenspielerin Ursula Luh-Fleischer ihre Matches klar und deutlich, doch punkteten bei den Gästen nur zwei Spielerinnen, sodass der Langener Sieg in Ordnung ging. „Der Sieg kam nach zwischenzeitlicher Führung am Ende ins Wanken und wurde von Sandra Dony ins Ziel gerettet“, sagte Alexandra Leven, „der Grundstein war die tolle Leistung in den beiden Doppeln.“

Langen IV: Aumüller (1), Radloff (1), Leven (1), Dony (1), Aumüller/Radloff (1), Leven/Dony (1)

TTF Oberzeuzheim II - TSV Langstadt IV 4:6. Auch Langstadt IV bleibt in der Erfolgsspur und hat nun zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Es ging allerdings eng zu im westhessischen Oberzeuzheim. Bemerkenswert der Hessenliga-Einstand des elfjährigen Toptalents Amelie Guzi Jia, die auf Anhieb beide Einzel im vorderen Paarkreuz sowie ihr Doppel an der Seite von Kathrin Sachs gewann. Neben dem „Nesthäkchen“ lobte Mannschaftsführerin Sachs auch die erfahrene Christa Erbes, die eigentlich in der fünften Mannschaft aufschlägt, aber von Fall zu Fall aushilft: „Sie zeigte im entscheidenden letzten Spiel eine super Leistung.“ rosch

Langstadt IV: Sachs (2), Jia (2), Oberle, Erbes (1), Sachs/Jia (1), Oberle/Erbes