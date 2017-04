Erster Matchball vergeben

Frankfurt - Die Löwen Frankfurt haben gestern abend gleich den ersten Matchball zur Meisterschaft in der 2. Eishockey-Liga vergeben.

Vor 7000 Zuschauern in der ausverkauften Eisporthalle verloren sie nach zuvor drei Siegen Spiel vier der Play-off-Finalserie gegen die Bietigheim Steelers mit 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). Es war die erste Niederlage nach zuvor 18 Siegen in Serie. Nun geht es weiter am Sonntag (17 Uhr) mit Spiel fünf in Bietigheim. Bei einem Sieg dort sind die Löwen Meister, bei einer Niederlage kommt es zu Spiel sechs am nächsten Dienstag (19:30 Uhr) in Frankfurt.

Spiel vier begannen beide Teams verhalten. Richie Mueller brachte die Löwen in Führung (11.), René Schoofs (19.) glich zum 1:1 aus.

Im zweiten Drittel gingen die Bietigheimer erstmals in dieser Finalserie in Führung. Dominic Augers Distanzschuss traf zum 1:2 (30.), Marcel Rodmann erhöhte kurz darauf auf 1:3 (33.). Die Löwen hatten Probleme, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen, Bietigheim störte früher und konsequenter als in den vorangegangenen Spielen. Die Frankfurter aber wollten sich die Chance auf den Gewinn der Meisterschaft in diesem Heimspiel nicht nehmen lassen und erhöhten den Druck. CJ Stretch traf den Pfosten (47.), dann gelang Nils Liesegang der Anschlusstreffer (51.). Der Ausgleich fiel aber nicht mehr. - mos