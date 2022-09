„Es geht nur um Personalien, nicht um Fußball“

Torsten Becker, ehemaliger HFV-Vizepräsident. © a2

Offenbach – Turbulente und äußerst schwierige Zeiten im Hessischen Fußball-Verband (HFV): Am Samstag ist Torsten Becker mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Vizepräsident zurückgetreten. Der Hanauer steht zudem nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender der HFV-Sozialstiftung zur Verfügung. Noch am Mittwoch war er bei der Vereins-Kick-off-Veranstaltung zur Europameisterschaft 2024 im Dietzenbacher Europahaus in offizieller Mission zu Gast, stellte sich nach der Veranstaltung mit den Klubvertretern und dem Offenbacher Kreisfußballausschuss auf zu einem Gruppenbild.

Vor Becker hatte Ende Juni schon Stefan Reuß sein Amt als Vorsitzender des HFV abgegeben. Vom geschäftsführenden Präsidium ist jetzt nur noch Schatzmeister Jörn Metzler (Kreisfußballwart Limburg-Weilburg) im Amt. Metzler ist der Nachfolger des im Juli zurückgetretenen Ralf Viktora. Der HFV-Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Bernd Reisig (ehemaliger Manager des FSV Frankfurt) hatte Metzler im August nachberufen, damit das Präsidium finanziell handlungsfähig bleibt.

„Für mich kommt Torstens Rückzug jetzt völlig überraschend. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass er den HFV bis zum nächsten ordentlichen Verbandstag im Jahr 2024 in vernünftige Bahnen führt“, sagte Offenbachs Kreisfußballwart Jörg Wagner am Sonntag. „Genau das war ursprünglich auch mein Ziel“, erklärte Torsten Becker gestern Nachmittag. Sein Entschluss zum Rücktritt habe am vergangenen Mittwoch bei seinem Auftritt im Offenbacher Fußballkreis noch nicht festgestanden. Das Fass sei erst danach endgültig übergelaufen, berichtete er. Mit genauen Details, Namen und Zahlen hielt er sich am Sonntag zurück. Aber der Frust ist groß.

„Beim Hessischen Fußball-Verband“, versicherte Becker dann doch, „geht es intern nur noch um Personalien, aber nicht mehr um den Fußball – und der sollte doch eigentlich im Mittelpunkt stehen. Ich bin zwar hart im Nehmen, aber es gibt zurzeit eine ganze Menge Unterstellungen und Gerüchte, zum Beispiel über falsche Reisekostenabrechnungen, die ich aber allesamt widerlegen kann.“ Auch von „anwaltlicher Hilfe“ und „Freundschaftsdiensten“ sei die Rede gewesen. Jurist Becker wiederholte mehrfach, dass die Anschuldigungen ihm gegenüber haltlos seien. Der 57 Jahre alte Becker spricht von einem „Kesseltreiben, das zuletzt Dimensionen angenommen hat, die ich mir nicht mehr geben muss“.

Becker hört somit nach 45 Jahren im Hessischen Fußball-Verband auf. Seinem Lieblingssport bleibt er aber erhalten („Das hängt man jetzt nicht einfach an der Garderobe ab“), unter anderem als Mitglied im DFB-Sportgericht. „Der HFV benötigt einen Neustart, dringend Ruhe und geordnete Verhältnisse“, sagte Becker.

Wagner kündigte am Sonntag für den 11. September eine Sitzung mit den 32 hessischen Kreisfußballwarten in der HFV-Sportschule in Grünberg an. „Wir müssen reden und wir müssen die Handlungsfähigkeit wiederherstellen“, sagte Offenbachs Kreisfußballwart. Von eigenen Ambitionen berichtete Wagner nicht.

Von Holger Appel