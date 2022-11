„Es ist einfach nur zum Heulen“

Von: Jörn Polzin

Teilen

Mit Haken und Ösen: Im Derby lieferten sich der SC Steinberg und SV Dreieichenhain ein hitziges Duell. Die Gäste um Benjamin Dönitz (rechts, der hier Steinbergs Dominik Pellmann beim Abschluss bedrängt) setzten sich durch. © postl

Die Basketball-Männer des TV Langen bleiben die Mannschaft der Stunde in der 1. Regionalliga. Der SC Steinberg haderte mit den Schiedsrichtern.

Offenbach – Durch den fünften Erfolg in Serie kletterten die Langener sogar an die Tabellenspitze – für 24 Stunden. Spannend machten es die „Giraffen“-Reserve und die Teams des TV Babenhausen bei ihren Siegen. Die Steinberger verloren das Derby gegen Dreieichenhain.

MÄNNER

1. Regionalliga

TV Langen - TSG Reutlingen 98:70 (48:26). „Die Mannschaft ist sehr selbstbewusst aufgetreten und hat sich den Sieg auch in dieser Höhe verdient“, lobte TVL-Manager Jürgen Barth, der bis zur Pause das Team betreute. Als Trainer Tobias Jahn, am Freitag zum zweiten Mal Vater geworden, in der Halbzeit die Halle betrat, nahm er den 48:26-Zwischenstand ebenso erfreut zur Kenntnis wie den 27:8-Lauf im zweiten Viertel. Gegen die bissige Verteidigung der Gastgeber, bei denen Michael Fuss dem Reutlinger Scharfschützen Damir Droncic keinen Freiraum ließ, versandeten die Reutlinger Angriffsbemühungen. Als Sven Schäfer, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback gab, zwei Distanzwürfe versenkte, waren beim 74:49 alle Zweifel beseitigt.

TVL: Jenkins (12), Barth (9), Pons (15), Schäfer (6), Rappold (8), Fuss (7), Jacob (4), Janott (6), Droste (16), Winterhalter (8), Vasiljevic (7)

2. Regionalliga

TV Langen II - ASC Mainz 82:79 (73:73) / (37:40) n.V. Knapp, knapper, TV Langen II. Waren die vergangenen Heimspiele schon nichts für schwache Nerven, lieferten sich die „Giraffen“ auch mit den Mainzern ein hart umkämpftes Duell. „Am Anfang haben wir in der Verteidigung keinen Zugriff bekommen und freie Würfe vergeben. Letztlich war es eine großartige kämpferische Leistung“, sagte TVL-Spieler Mirco Palazzo. Mainz zog auf 24:18 davon, ehe die Langener per 13:4-Lauf konterten und sich auf Niklas Butz, Timothy Chabot und Niklas Keßler verlassen konnten. Beim 70:64 vergab der TVL die Vorentscheidung und die Gäste kamen von der Linie zum Ausgleich. In der Verlängerung entschieden Butz und Keßler per Dreier die Partie.

TVL II: Butz (23), Kessler (18), Chabot (17), Overdick (6), Trindeitmar (6), Püchert (4), Smuda (3), Richter (3), Palazzo (2), Mundt, Buschlinger, Schumacher

Oberliga

SKG Roßdorf - BC Neu-Isenburg II 87:74 (47:31). In Roßdorf kassierten die Isenburger die sechste Niederlage im siebten Spiel, die immerhin erträglich ausfiel. Gerade wenn man bedenkt, dass der ungeschlagene Tabellenführer gegenüberstand. Beste BCN-Werfer waren Bastian Meier (14 Punkte), Luka Nicin und Philipp Tappe (beide 10).

ACT Kassel - TV Babenhausen 78:85 (39:42). Eine Vollsperrung auf der Autobahn sorgte dafür, dass beide Babenhausener Trainer sowie die Spieler Dimitri Disterhof und Lars Teschke erst kurz vor der Halbzeit eintrafen. Bis dahin lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch aus der Distanz. Mit zwei Dreiern in Serie sorgte Emil Laack für die Pausenführung. Ein 19:2-Lauf der Gastgeber brachte Babenhausen ins Hintertreffen. Doch in der der hitzigen Schlussphase verlor Kassel die Nerven, während der TVB um Routinier Amil Klisura den knappen Sieg über die Zeit brachte. „Wir haben gerade defensiv viele kleine Dinge richtig gemacht“, sagte Teschke.

TVB: Schrädt (22), Rohs (21), Klisura (19), Laack (9), Disterhof (4), Lunkenheimer (3), Teschke (3), Teuchner (3), Auer (1), Altmann

Landesliga

TS Klein-Krotzenburg - EOSC Offenbach 63:59 (21:29). Statt sich weiter an die Topteams heranzupirschen, kassierte der EOSC eine bittere wie unnötige Niederlage. Bei den gewohnt physisch agierenden Gastgebern, die bis dato nur ein Spiel gewonnen hatten, lagen die Offenbacher zur Pause noch vorne, ließen sich aber vom Kurs abbringen. Auch Top-Scorer Vaios Ourgantzidis (17 Punkte) konnte dies nicht verhindern.

SC Steinberg - SV Dreieichenhain 76:83 (30:40). „Es ist einfach nur zum Heulen. Wir haben nicht überragend gespielt, aber mit normalen Schiedsrichtern hätten wir dieses Spiel zu hundert Prozent gewonnen“, sagte Steinbergs angefressener Spielertrainer Nikola Radenkovic und beklagte „Wilkür und Arroganz“ bei den Referees. „Wenn man ruhig und sachlich einen Foulpfiff hinterfragt und gleich kommentarlos ein technisches Foul bekommt, sagt das alles“, so Radenkovic, der auch die seiner Meinung nach unsaubere Spielweise des Gegners monierte. SVD-Trainer Jörg Stefanski sprach von einem hart geführten Spiel, mit Rangeleien und einigen Ausrastern. „Wir und die Schiedsrichter wurden von den Zuschauern übel beleidigt. Letztlich hatten sich meine Spieler mehr unter Kontrolle als die Steinberger.“ Die beendeten die Partie nur zu viert. Bester Werfer auf Seiten der Gastgeber war Radenkovic (24), beim SVD ragte Benjamin Dönitz mit 18 Zählern (10/10 Freiwürfen) heraus.

U16-Bundesliga

Team Frankfurt - Hanau White Wings 98:41 (47:25). „Wir konnten leider nur die ersten drei, vier Minuten mithalten und danach das Tempo nicht mehr mitgehen“, räumte Hanaus Trainer Sven Witt ein. Das Fehlen von Felix Sinning (Corona) machte sich bemerkbar. „Uns haben nicht nur die Punkte von Felix gefehlt. Er reißt auch die Lücken und forciert mit seinem Zug zum Korb viele Freiwürfe“, so Witt. „Ohne ihn sind wir nicht so stabil in unseren Abläufen.“ Auch die starke Leistung von Iven Mestrovic (22 Punkte) und Tayron Breidenbach (9) konnten an der klaren Pleite nichts ändern.

FRAUEN

Regionalliga

Eintracht Frankfurt - SV Dreieichenhain 38:59 (21:33). Auch mit dem Rumpfkader von nur sieben Spielerinnen kamen die „Haanerinen“ zu einem Start-Ziel-Sieg. „Es war eine klasse Teamleistung. Wir waren über 40 Minuten spielbestimmend und haben als Mannschaft super funktioniert. Angeführt von unseren erfahrenen Spielerinnen hat unser Nachwuchs gezeigt, dasser bereit ist für diese Liga“, war SVD-Coach Guido Mensinger voll des Lobes. Eine starke Verteidigung und solide Trefferquote ebneten den Weg beim weiter sieglosen Tabellenvorletzten.

SVD: Christen (14), Duhl (5), Jörges (5), Korte (7), Knittel (7), Stephanblome (17), Qarri (4)

Oberliga

TV Babenhausen - ACT Kassel 69:66 (31:35). Im hart umkämpften Spiel lagen die Babenhausenerinnen zur Pause noch knapp zurück. „Kassel hatte mit Janina Wellers die überragende Werferin, letztlich hat sich aber das bessere Team durchgesetzt und den Sieg verdient“, freute sich TVB-Coach Markus Kühn. Wellers kam auf 23 Punkte, noch getoppt von Babenhausens Lisa Marie Steiner, die 24 Zähler beisteuerte.

Landesliga

SG Weiterstadt III - BC Neu-Isenburg 25:75 (12:35). Die Isenburgerinnen sind weiter auf Kurs. Beim unerfahrenen Tabellenletzten SG Weiterstadt III gaben sich die Spielerinnen von Tarik Vahle keine Blöße und fuhren einen Kantersieg ein – der fünfte Erfolg Sieg im siebten Spiel. „Es ist super, dass alle viel spielen konnten und gescort haben“, freut sich Vahle. „Uns ist aber auch klar, dass die nächsten vier Spiele bis zur Weihnachtspause eine ganz andere Herausforderung darstellen. Dafür müssen wir bereit sein.“

BCN: Jünger (15), Pejic (13), Gieler (12), Heiß (8), Brdar (6), Munteh (6), De Porres Martinez (4), Licht (4), Wiersig (4), Ubel (2), Doko (1)

MTV Kronberg II - TV Langen 33:84 (16:36). Es läuft weiter rund beim TV Langen, der auch im sechsten Spiel wenig Mühe hatte und in der zweiten Hälfte richtig heiß lief. Der Offensivpower der Gäste hatten die Gastgeberinnen wenig entgegenzusetzen. Flores Kantim (23), Laura Funk (16), Emilia Dorst (14) und Anna Lisa Yang (12) punkteten zweistellig. (Jörn Polzin)