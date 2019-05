Eshete und Schießer laufen allen davon

Dietzenbach – In der Woche können es schon einmal 180 Kilometer werden, die Solomon Merne Eshete in Laufschuhen zurücklegt. Den gebürtigen Äthiopier zieht es regelmäßig nach draußen. „In meiner Heimat musste ich immer viel und weit zu Fuß gehen“, sagt der 35-Jährige. VON LISA SCHMEDEMANN

Seit etwa drei Jahren trainiert er nun regelmäßig beim SSC Hanau-Rodenbach und wird dabei von Jürgen Fromm betreut. „Solomon ist sehr zielstrebig“, weiß er. Bei diesen Voraussetzungen ist es wenig verwunderlich, dass Eshete mit einer Zeit von 1:09:02 Stunden den Halbmarathon des 44. Steinberger Volkslaufes als Sieger abschließt. Christina Schießer vom Spiridon Frankfurt steht mit ihm oben auf dem Treppchen, als schnellste Frau in der Zeit von 1:32:42 Stunden. Über einen zweiten Platz beim Halbmarathon freuen sich Lena Becker und Markus Heidl, während sich Ria Bohrer und Daniele Da Silva den dritten Platz teilen.

Der SC Steinberg ist mit 99 Helfern auf den Beinen, um den Lauf zu organisieren. Während manche Läufer neugierig vor den ausgehängten Listen stehen, um ihre Zeiten zu erfahren, lassen es sich andere mit einem Stück Kuchen in der Sonne gut gehen. Die Mitglieder der Laufgruppe „We Run Frankfurt“ unterstützen sich bei der Qualifizierung für den Main-Cup-Lauf. „Wir treffen uns jeden Mittwoch und laufen gemütlich am Main entlang“, erzählt die Frankfurterin Lara Teichert. Insgesamt 20 Mitglieder mit dem grünen Schriftzug der Laufgruppe begeben sich auf die Strecke durch den Dietzenbacher Wald. Das Ziel in der Etruskerstraße erreichen 846 Athleten – fast ein neuer Rekord für den SC. „Wir hatten ideales Laufwetter“, findet Uwe Glaum, Abteilungsleiter und zusammen mit Erich Storz Organisator der Veranstaltung. Mit der diesjährigen Ausgabe hat sich in der Strukturierung des Laufes einiges getan, so wurden etwa die Strecken neu vermessen und dem Deutschen Leichtathletikverband offiziell gemeldet. „Damit sind unsere Strecken bestenlistenfähig“, sagt Moderatorin Miriam Kiefer.

Die Strecke, die überwiegend durch den Wald verläuft, ist bei den Athleten aus der Umgebung beliebt. Nicht zum ersten Mal hat Jasmine Weber dort den Zehnkilometerlauf bestritten, doch musste sie verletzungsbedingt eine dreijährige Pause einlegen. „Ich habe im März wieder mit dem Lauftraining begonnen“, erzählt die 61-Jährige vom LT Neu-Isenburg. Sie kam als schnellste Frau ihrer Altersklasse ins Ziel. „Das überrascht mich selbst“, meint sie. Mit einer Zeit von 53:38 ist sie auf der Strecke etwa zehn Minuten schneller gewesen als die älteste Teilnehmerin Veronika Kroboth mit 75 Jahren. Heinz Langmaack ist der insgesamt älteste Teilnehmer mit 81 Jahren. Als Gesamtgruppensieger im Zehnkilometerlauf belegen Franziska Baist (SGK Bad Homburg) und Kalayu Gereziher (LG Eintracht Frankfurt) Platz eins. Kerstin Bertsch (SSC Hanau-Rodenbach) war nur 21 Sekunden langsamer und teilt das Schicksal mit Nikita Golovitsyn, den zehn Sekunden von der nächsten Stufe trennen. Denise Hellwig und Sasha Müller sicherten sich den dritten Platz.

Ohne Zeitnahme und mit einer Strecke von 300 Metern durften die „Bambini“ ihre erste Lauferfahrung sammeln. Wer von den 30 Kindern die Ziellinie überquerte, durfte stolz eine Medaille entgegennehmen. „Damit wollen wir das Interesse am Laufen auch bei den Kleinen wecken“, sagt Glaum.