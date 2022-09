FC Erlensee bricht gegen neuen Tabellenführer ein

Im Dauerregen mussten sich Marcel Mohn (vorne und der FC Erlensee Türk Gücü Friedberg geschlagen geben. © Scheiber

Der FC Erlensee hat am Dienstagabend dem neuen Tabellenführer der Fußball-Hessenliga nur eine Halbzeit lang Paroli geboten: Am Ende setzte sich Türk Gücü Friedberg am Fliegerhorst nach einer starken zweiten Halbzeit verdient mit 4:1 (1:1) durch. Dadurch haben die Friedberger die U21 von Eintracht Frankfurt vom ersten Tabellenplatz verdrängt.

Erlensee – Der FC Erlensee ist hingegen endgültig im Tabellenkeller angekommen. Bei Dauerregen sahen rund 220 Zuschauer am Fliegerhorst ein von Beginn an temporeiches Hessenligaspiel. Beim FCE stand erstmals in dieser Saison Julian Braun in der Startelf. Bereits in der zweiten Minute rechtfertigte der Stürmer seine Hereinnahme, als er nach guter Vorarbeit von Vincent Köhler den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. Türk Gücü Friedberg ließ sich vom Blitzstart des Gegners nicht beindrucken und startete etliche gefährliche Angriffe. In der 16. Minute nahm Noah Michel einen tiefen Pass auf und vollendete eiskalt zum 1:1. Die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel. In der 29. Minute rettete FCE-Verteidiger Danny Fischer im letzten Moment auf der eigenen Torlinie. Die Breideband-Elf kam auch zu Chancen. Zweimal vergab Tim Zimpel. In der 34. Minute per 25-Meter-Freistoß und kurz vor der Pause aus aussichtsreicher Position.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber in der Offensive nicht mehr recht zum Zug, während die Friedberger ihre Chancen eiskalt nutzten. Kodak Hayashi schloss in der 50. Minute platziert zum 1:2 ab. Nach einem Abwehrfehler erhöhte Toni Reljic (67.). Per Distanzschuss markierte Peter Jost in der 78. Minute das 1:4. Nur wenige Minuten zuvor hatte FCE-Trainer Jochen Breideband mit einem Doppelwechsel reagiert und Nico Damm für Braun sowie Tom Niegisch für Tim Zimpel gebracht. Die Wende schafften die Erlenseer nicht mehr und mussten sich mit 1:4 geschlagen geben. fs/mei

Erlensee: Westenberger - Fischer, Blam, Bergmann, Köhler - Beier (63. Grünewald) - Wagner, Mohn, Wörner, Zimpel (72. Niegisch) - Braun (72. Damm)

Friedberg: Koob - Henrich, Eren, Jost, Usic, Hayashi, Dudda, Schorr, Imek, Michel, Reljic - Tore: 1:0 Julian Braun (2.), 1:1 Noah Michel (16.), 1:2 Hayashi (50.), 1:3 Reljic (67.), 1:4 Jost (82.) - Zuschauer: 250 -Schiedsrichter: Rübe (Kassel)