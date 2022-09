FC Hanau 93 muss bei Überraschungsteam SV Steinbach bestehen

Den Schwung mitnehmen: Terry Danso (am Ball) und der FC Hanau 93 wollen den Elan aus dem 5:1-Sieg gegen Griesheim mit nach Osthessen nehmen. © Scheiber

Dem in der laufenden Runde noch ungeschlagenen Fußball-Hessenligisten FC Hanau 93 steht am Sonntag eine schwere Aufgabe bevor. Die 93er reisen ins osthessische Steinbach, um dort im am Mühlengrund beheimateten Sportverein zu bestehen. Der SVS gehört im bisherigen Saisonverlauf zu den Überraschungsteams und ist mit 13 Punkten als Tabellenvierter sogar einen Platz und einen Zähler vor dem Gegner aus Hanau postiert.

Hanau – Das soll sich am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) ändern: Das Team von Spielertrainer Kreso Ljubicic geht die Aufgabe in Steinbach nach dem überzeugenden 5:1-Heimerfolg gegen Viktoria Griesheim mit großem Selbstvertrauen an. Ein torloses Remis wie in der Vorsaison möchte Kreso Ljubicic im Vorfeld nicht unterschreiben, vielmehr spekuliert der Kroate auf den zweiten Auswärtssieg. „Ich will das Spiel gewinnen“, unterstreicht der Ex-Profi, der wie schon gegen Griesheim nicht auf dem Feld mitwirken kann. Eine hartnäckige Knieverletzung zwingt Ljubicic in die Rolle des reinen Coachs. Auch wenn es in den Füßen juckt, bleibt der 33-Jährige vernünftig: „Ich muss das auskurieren, die Entzündung muss aus dem Knie raus.“

Die Tatsache, dass mit dem an diesem Wochenende letztmals rotgesperrten Jean Bosco Makengo nur ein weiterer Spieler fehlt, lässt Ljubicic den eigenen Ausfall etwas gelassener verkraften. In Niklas Biehrer und dem Ex-Großkrotzenburger Timucin Sen stehen junge Alternativen für zentrale Positionen parat. Chef im Mittelfeld wird aber wohl auch in Steinbach Kapitän Tolga Ünal sein. Sen wiederum bestätigte gegen Griesheim positive Eindrücke mit seinem ersten Saisontor. Gar doppelt traf Außenbahnspezialist Ivan Samardzic. Der Konkurrenzkampf beim Tabellenfünften wirkt belebend. Kreso Ljubicic ist mit der Intensität der Trainingseinheiten zufrieden. Von Spielern, die aktuell etwas hintendran sind, erwartet der HFC-Trainer Geduld. „Es ist nun mal etwas schwerer in eine Mannschaft zu kommen, wenn es gerade gut läuft.“

Petr Paliatka ist SV Steinbachs bester Torschütze

Großen Respekt zeigt Ljubicic vor den Leistungen des SV Steinbach („Was die seit der Winterpause geleistet haben, ist echt ein Brett“). Es gibt durchaus Parallelen zum eigenen Team. Gemeinsam mit großem Rückstand in die Abstiegsrunde gestartet, feierten sowohl der SVS als auch die 93er dank einer starken zweiten Halbserie doch noch den Klassenerhalt. Zudem haben es beide Vereine geschafft, den positiven Schwung mit in die neue Runde zu nehmen. „Steinbach ist stark, sie haben zuletzt Baunatal geschlagen und auch gegen die U21 der Eintracht nur sehr knapp verloren“, erzählt Ljubicic. Bester Torschütze der Burghauner ist der junge Petr Paliatka (fünf Saisontreffer), der Sohn des gleichheißenden SVS-Trainers.

In der vergangenen Saison erfuhren die Hanauer, wie schwer Spiele am Mühlengrund sein können. Trotz eines überlegen geführten Spiels reichte es seinerzeit bei den Osthessen nur zu einer Punkteteilung. Das Heimspiel ging gegen den SVS gar 1:2 verloren. „Wir sind da immer noch sauer und haben eine Rechnung offen. Wir wissen ganz genau, dass wir wegen den fünf verlorenen Punkten gegen diesen Gegner die Qualifikation für die Aufstiegsrunde verpasst haben“, stachelt Ljubicic sein Team an - zumindest jene Spieler, die auch in der vergangenen Saison bereits das Trikot des ältesten Fußballvereins Hessens getragen haben. Verlockend ist der Ausgang der Partie für beide Teams: Der Sieger des Sonntagspiels setzt sich vorerst in der Spitzengruppe der Hessenliga fest. Ein lohnendes Ziel. (Von Frank Schneider)