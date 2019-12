Feuerwerk in Hälfte eins reicht zu zwei Punkten

Melsungen – Nach einem Offensivfeuerwerk in der ersten Hälfte nahmen die Handballer der TSG Bürgel in der Oberliga Hessen die hohe Auswärtshürde bei der Bundesliga-Reserve der MT Melsungen mit 37:34 (23:16) erfolgreich und beendeten das Spieljahr 2019 mit einem Zähler Rückstand auf die ESG Gensungen/Felsberg auf dem zweiten Tabellenplatz.

„Mit der ersten Hälfte waren wir sehr zufrieden, die zweite mussten wir nehmen, wie es kommt“, meinte Bürgels Interimstrainer Sven Lenort, der die Mannschaft gemeinsam mit Boris Wolf noch bis zum Rundenende trainiert, ehe dann Patrick Beer zur neuen Saison das Traineramt übernimmt. .

Aufgrund einiger Personalsorgen fuhren die Offenbacher mit nur kleinem Kader nach Nordhessen. Timo Cohen (nach Handbruch) und Yannik Ahouansou standen zwar auf dem Spielberichtsbogen, kamen aber nicht zum Einsatz. Torhüter Silahan Gezer fehlte aus familiären Gründen und wurde von Nils Schohl, Schlussmann der zweiten Mannschaft, ersetzt. Und Linksaußen Lars Kretschmann wurde für seine Rote Karte in Pohlheim – ebenso wie Gegenspieler Lukas Happel – für zehn Spiele gesperrt, weil sie sich laut Klassenleiter geprügelt hätten.

„Wir gehen auf dem Zahnfleisch, waren aber im Angriff konsequenter als zuletzt im Heimspiel gegen Kleenheim“, sagte Sven Lenort über die zweite Hälfte in Melsungen. Im Endspurt wirkte Tobias Lehmann am frischesten und erzielte drei der letzten fünf Tore der Offenbacher. Dagegen musste Bürgels Top-Torschütze Markus Wagenknecht – in Melsungen neunmal erfolgreich – wieder 60 Minuten „durchbrummen“.

Spielfilm: 1:4 (5.), 3:8 (8.), 7:9 (14.), 7:13 (19.), 10:17 (23.), 16:23 - 21:26 (35.), 22:29 (38.), 26:29 (42.), 31:32 (50.), 33:35 (56.), 34:35 (58.), 34:37

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 3/5 - 1/1

TSG Bürgel: Hoppenstaedt; Schohl; Kaiser (3), Zahn (4), Ahouansou (n.e.), Pjanic, Müller, Morgano (3), Wagenknecht (9/1), Hofmann (2), Lenort (8), Cohen (n.e.), Ljubic (3), Lehmann (5) leo