Final Four in weiter Ferne

Langen - Die Chancen der Rhein-Main Baskets, wie schon in der vergangenen Saison das Final Four zu erreichen, sind bereits nach dem ersten Spiel auf ein Minimum gesunken: Der Zweitplatzierte der Südgruppe unterlag im Achtelfinal-Hinspiel in heimischer Halle in Langen den Medical Instinct Veilchen Göttingen, Tabellensiebter der Nordgruppe, deutlich mit 51:69 (37:33). Bereits am Ostermontag findet um 16 Uhr in Göttingen das Rückspiel statt. Die Punkte aus beiden Partien werden addiert, der Sieger kommt eine Runde weiter.

Dabei erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und entschieden das erste Viertel mit 20:12 zu ihren Gunsten. Bereits im zweiten Viertel aber übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando und verkürzten den Rückstand bis zur Pause auf vier Punkte. In der zweiten Hälfte hatten die RMB nichts mehr entgegenzusetzen und gaben beide Viertel jeweils mit 7:18 an die Niedersächsinnen ab.

Arg vermisst wurde auf Seiten der Gastgeberinnen Jule Seegräber, die im Training umgeknickt war und sich einen Außenbandriss zuzog. Seegräber ist mit knapp 14 Punkten im Schnitt die zweitbeste Werferin der Baskets.

Rhein-Main Baskets: Greunke, Rolf, Torney, Wotzlaw, Weber, Ahmed, Groth, Kleinert, Crnjac